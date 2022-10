Zyanya, la victima de un exfuncionario estatal y sobrino del alcalde de Juventino Rosas exige se retipifique el crimen como tentativa de feminicidio

Staff Correo

Estado.- En Guanajuato la vida no vale nada si matan a las mujeres. Zyanya Roldán, víctima de violencia de género alzó la voz para exigir se reclasifique el crimen en su contra. Actualmente este se clasifica como violencia familiar y lesiones, por lo que ella reclama se considere por lo que es, una tentativa de feminicidio.

La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato publicó el video de Zyanya y emitió un mensaje en que se exige a la Fiscalía General del Estado a que deje de proteger a Luis Arturo “N”, sobrino del alcalde de Juventino Rosas.

Puedes leer: “Que la corrupción no tome ventaja”: Colectiva sobre exfuncionario agresor de Guanajuato

Zyanya, de 31 años de edad, cuenta que nació en Estados Unidos, pero ha vivido toda su vida en México por lo que es mexicana. Señala que “como cientos de mujeres en México”, ella también está en búsqueda de justicia, en un estado donde “existe la corrupción y se protege a los familiares de los grupos políticos”.

La tentativa de feminicidio

Contó que el 12 de septiembre del año pasado, quien era su novio, la privó de su libertad, rompió una botella de vidrio y la hirió en la pierna izquierda. Con el arma improvisada le arrancó un pedazo de carne cerca de una arteria para que se desangrara, acusó.

Explicó que la casa entera quedó con rastros de toda la sangre que perdió en ese momento. Cuando finalmente pudo ser libre para salir del cuarto, tuvo que caminar unos 100 metros sola, en ese estado por las heridas y la pérdida de sangre.

Dijo que aunque tenía su carro afuera y que podía llamar por teléfono. Acusó que él se negaba a prestarle ayuda y quería que le marcara a un amigo de él. En su lugar, la afectada marcó al 911 y los 4 minutos de llamada quedaron registrados en el sistema de emergencias. “Ahora resulta que seguridad ciudadana no tiene los registros de voz de él”.

Puedes leer: Postergan por cuarta vez audiencia de exfuncionario agresor de joven en Guanajuato

Violencia feminicida

Acusó cómo la violencia feminicida está en todos los lugares y entornos. Relató que a su agresor lo conoció trabajando para el gobierno del estado. Por dos años él la analizó, accedió a sus vulnerabilidades y cuando ella decidió terminar la relación, él “decidió que quería matarme”.

Por ello pide a las autoridades y a los jueces de Guanajuato que no hagan tratos y juzguen con perspectiva de género. “Esto no es violencia familiar, tampoco son lesiones y mucho menos un accidente”, declaró.

“Autoridades no dejen en libertad a estos agresores ellos solo mejoran sus técnicas para matar”. Por esto Advirtió que la siguiente será una víctima mujer que no sobrevivirá.

También lee: Exfuncionario de la SMAOT intentó matarla hace un año y la dejaron sin justicia

Sale del país por seguridad

Foto: Captura de pantalla

“No estoy en México y temo que a mi familia le suceda algo”, Zyanya reveló con preocupación que tuvo que salir del país por seguridad.

“Por favor ayúdenme a hacer esto fuerte, no por mí sino por muchas mujeres a las cuales no nos hacen justicia porque los jueces no quieren juzgar con perspectiva de género ni quieren arrestarlos”.

Reprochó, por último, que haya pasado un año de trabajo sola, sin ayuda de nadie en Guanajuato, aunque se ha acercado a todas las instituciones. En su lugar tuvo que recurrir a autoridades federales e incluso internacionales. De este modo al menos lograron la tipificación como autor de lesiones, como autor material doloso.

Para finalizar hizo un llamado a “que todas las mujeres nos unamos y que se escuche y que se escuche fuerte que en Guanajuato sí hay víctimas de violencia feminicida y que no es violencia familiar y tampoco fue un accidente”.

Te puede interesar:

LC