Zuckerberg afirma que trabajan en resolver problemas con sus aplicaciones

Ya son más de seis horas que tres de las redes sociales más importantes presentan una caída a nivel mundial

Redacción

San Francisco.- El día de hoy las aplicaciones de propiedad de Facebook WhatsApp, Instagram y Messenger, además de la propia red social, sufrieron una caída y problemas en el servicio en varias partes del mundo, por lo que la empresa dirigida por Mark Zuckerberg aseguró que están trabajando para que todo se solucione y vuelva a la normalidad lo más rápido posible.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Facebook decidió informar a los seguidores sobre las acciones que están realizando para intentar solucionar los problemas con WhatsApp e Instagram para subir o enviar imágenes, videos y otros archivos.

“Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para subir o enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestras aplicaciones. Lamentamos el problema y estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible”, se lee en la mencionada red social.

Millones de usuarios a través de diferentes plataformas de la internet se están quejando porque necesitan trabajar y las redes sociales son fundamentales para el envío de archivos multimedia.

En el caso de Facebook e Instagram, la mayoría de reportes se registraron en Europa Central y la costa este de Estados Unidos. En Perú y parte de Sudamérica también se presenta el mismo problema

El problema más común de los usuarios según sus comentarios es la imposibilidad o dificultad de cargar y descargar imágenes, y algunos también indicaron que estaban teniendo problemas con las retransmisiones de video.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown

— Facebook (@facebook) July 3, 2019