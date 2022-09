A pesar de los esfuerzos por exigir justicia para una perrita que fue violada, en Salamanca ese delito no tipifica como del Estado. Los casos que se han denunciado no han tenido respuesta satisfactoria por parte de la ley

Yadira Cárdenas.

Salamanca.- La asociación de rescate animal SURBA lamentó que la denuncia por zoofilia interpuesta hace más de un mes se desestimara. En ella especificó como maltrato al no estar tipificado como delito en el estado, y el responsable sigue libre. Adelantó que el maltrato animal continúa y en lo que va del año se han atendido 60 denuncias.



En julio pasado, la Asociación Salamantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal, interpuso una denuncia ante la fiscalía del estado por un caso de zoofilia que se dio a conocer a través de redes sociales. Sin embargo, al no estar tipificado este delito por zoofilia en Salamanca se decidió que la querella fuera por maltrato animal. A pesar de la existencia del video y la identificación del presunto responsable no existieron suficientes elementos para las autoridades. Así lo refirió Argelia Ramírez, integrante de la asociación animalista.

“Al no existir el delito por zoofilia aquí en Guanajuato lo presentamos como maltrato pero no lo quisieron judicializar, porque para la fiscalía no existió conducta de daño al perrito. Así que la conducta del sujeto sigue impune a pesar del video, porque no cuadra dentro de los dos elementos de tipo penal en el estado que son mutilación y privado de la vida dolosamente, por eso no hay delito”.

Foto: Archivo

Buscan hacer modificaciones en la ley para delito por zoofilia en Salamanca

Recordó que tuvieron conocimiento de cuatro casos de zoofilia en Salamanca y ninguno se castigó. Precisamente debido a que la Ley Para la Protección Animal en el Estado no incluye la zoofilia como delito. Por ello trabajan para que se realicen modificaciones en el congreso del estado en el mes de enero.

“Vamos a agregar modificaciones correspondientes y averiguaciones de lo que no se han judicializado, esto nos va a servir mucho para que tengan información para ello”.

Foto: Archivo

Mientras tanto, se informó que el maltrato animal se mantiene. No se ha dejado de trabajar para la mejora de las condiciones de vida de las mascotas. Tan solo en lo que va del año SURBA atendió 60 denuncias comprobadas que fueron canalizadas a la Dirección de Medio Ambiente, desconociendo las sanciones.

“Tratamos de darles seguimiento, pero lamentablemente en algunos casos ya no tienen al perrito. Y nos dicen que los dieron en adopción o se salió. Lamentablemente se convierte en otro problema de abandono”.

