Las revisiones que hace el operativo ‘Zona Segura de Convivencia’ también se hacen por denuncias de los ciudadanos

Luz Zárate

Celaya .- Como parte de los operativos ‘Zona Segura de Convivencia‘, se han realizado alrededor de 600 inspecciones a establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. También se han emitido 150 multas por diversos motivos. Entre ellas por no contar con los permisos requeridos y por permitir la entrada a menores de edad.

Además, han clausurado 23 establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, que no necesariamente son restaurantes y restaurant-bar.

El director de Fiscalización, Salvador Martínez Abud, señaló que en Celaya existen 300 establecimientos con la licencia de bares y restaurantes en la zona urbana y en las comunidades. Sin embargo, hay algunos más que ofrecen servicio sin contar con el permiso de uso de suelo o con la licencia de alcoholes actualizada.

Foto: Martín Rodríguez

Realizan operativos sorpresa

Martínez Abud indicó que son revisados de manera aleatoria cualquier día de la semana como una medida preventiva para evitar la venta de bebidas embriagantes a menores y fuera del horario, además de reforzar la presencia y vigilancia con la policía. Las revisiones de ‘Zona Segura de Convivencia’ también se hacen por denuncias de ciudadanos.

“Multas llevamos varias. Serán unas 150 actas que se han levantado por diferentes situaciones. En cada uno de los dispositivos se revisa los que tienen mayor ocupación. Es decir, si este fin de semana se revisó el establecimiento tal, pero eso no quiere decir que la próxima semana no se va a revisar”, mencionó.

Salvador Martínez Abud, manifestó que los operativos en restaurantes y bares de la ciudad son para verificar que operen en orden y legalidad. El objetivo es revisar que los negocios cuenten con la documentación necesaria para la enajenación, consumo y venta de bebidas alcohólicas, así como salones de fiestas para protección de clientes, empleados y propietarios.

Algunos de los negocios sancionados han sido por no contar con su permiso de uso de suelo y otros por tener una licencia de alcoholes con domicilio distinto al autorizado.

“Son más de 600 revisiones. Los motivos de las multas son por la falta de documentos al día de revisión y que no existan menores de edad en los lugares donde no está permitido y mucho menos que exista la venta de alcohol a menores de edad”, mencionó el director de Fiscalización.

Foto: Martín Rodríguez

Suman 23 clausuras; algunas por hechos violentos

Martínez Abud dijo que al momento se han realizado 23 clausuras por diversos motivos, algunos de ellos porque en el lugar se han suscitado hechos de sangre.

“Hay varias clausuras por diferentes motivos. Se han suscitado hechos de sangre en algunos de ellos, motivo suficiente para clausurar. Clausuras son 23”, dijo el funcionario.

Estas clausuras son de negocios con venta de bebidas alcohólicas, no únicamente de restantes y restaurantes bares.

“Tenemos todo un catálogo de licencias que va desde bar, restaurante bar, salón de eventos con venta de bebidas alcohólicas, tenemos depósitos con bajo contenido en envase cerrado, hay una serie de licencias bastante extensas y no hay una tendencia a algún lugar en particular, es en general donde hay venta de bebidas alcohólicas y que no se está cumpliendo con el reglamento”, manifestó.

En los operativos participan elementos de Fiscalización, Protección Civil, Tránsito y Policía Vial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, aseveró que se está trabajando para que estos centros de esparcimiento sean seguros y los clientes puedan divertirse en lugares que estén perfectamente regulados.