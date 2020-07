Zona norponiente denuncia caso omiso de autoridades ante incremento de violencia

Luz Zárate / Roberto Lira

Celaya.- Los usuarios del transporte público exigieron que así como será obligatorio el uso de cubrebocas para poder ingresar a las unidades, estas también se saniticen, que los choferes tengan gel a la vista y se respete la sana distancia.

Las autoridades sanitarias anunciaron en días pasados que a partir de hoy será obligatorio el uso de cubrebocas para poder subir a los camiones, esto a manera de prevención y para evitar contagios de coronavirus Covid-19, de lo contrario se les negará el servicio; sin embargo no todos los clientes están conformes con la medida.

Solicitan más camiones

Los usuarios reportaron que a raíz de la contingencia se redujo el número de camiones en circulación, lo que ocasionó que tarden más tiempo en pasar y además hay más personas a bordo de las unidades.

“Que los transportistas pongan el ejemplo, primero que los choferes también traigan cubrebocas y segundo que haya gel; que no suban a tanta gente, que laven los camiones que están bien sucios”, demandó Claudia Muñoz.

Los choferes entrevistados platicaron que muchos usuarios se niegan a usar cubrebocas.

“Hay personas que se enojan y empiezan a discutir, algunos se ponen muy agresivos, muchos se quejan, algunos sí se lo ponen y ya estando arriba se lo quitan, pero la mayoría sí lo trae”, dijo Ricardo Gutiérrez, chofer de la ruta Pinos.

El director de Movilidad, Trinidad Martínez Soto, informó que todos los choferes de camiones deben exigir que usen cubrebocas en el transporte público, pues es una manera de evitar la propagación del Covid-19.

El funcionario señaló que la ciudadanía puede reportar a las unidades que circulen a más de la mitad de su capacidad.

‘No habrá multas’

El director de Protección, Civilm Ramón Ortiz Oropeza señaló que la dependencia no tiene facultades para multar a quienes no acaten las indicaciones de salud y solo habrá llamado de atención y recomendaciones a quienes no porten cubrebocas en espacios públicos.

El Comité de Seguridad en la Salud aprobó el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y lugares cerrados; al respecto el director señaló que por ahora solo se le pedirá a la gente que use tapa bocas, asimismo se continuará verificando que se respeten los cordones perimetrales de los espacios públicos que han sido cerrado.

