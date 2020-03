Zona de bares aparece vacía pese a fin de Rally y transmisión de partido deportivo

Manuel García Gallegos

León.- La finalización un día antes del Rally y el partido León-Pumas era el marco perfecto para que la zona de antros de la avenida Madero y Pedro Moreno estuviera abarrotada de clientes leoneses y visitantes de distintas partes del país.

No fue así, o por lo menos hasta las 9 de la noche no se percibía gran movimiento de personas. Diversos lugares no tenían la asistencia que se esperaba.

Y es que ante el anuncio de que no se permitiría el acceso al Estadio León, los dueños de los antros creyeron que los aficionados del equipo esmeralda o de los Pumas ocuparían espacios en sus negocios para ver la transmisión del encuentro de fútbol por televisión.

Un agente de Tránsito Municipal, comisionado en la zona de los antros para evitar conflictos viales, comentó: “no hay tanta gente como otros fines de semana”.

Agregó: “tan solo el fin de semana que coincidió con el 14 de febrero, los antros estaban a reventar”. Finalizó diciendo: “Ahora no es tanto, se ve sin tantos carros la Madero; eso si pasan muchos a pie, pero tampoco es la gran cosa”.

G.R