Zoé la pequeña de seis años que lucha para vencer al cáncer

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Jóvenes de nivel medio superior buscan hacer conciencia en el cuidado y reutilización del agua a través de proyectos que realizaron, además de señalar que en el caso de Salamanca se debe tener mayor atención por ser una ciudad industrial y donde este recurso se va perdiendo a mayor nivel.

Los estudiantes salmantinos presentaron algunas alternativas que esperan que en un futuro inmediato puedan concretarse, en este caso la captación de agua de lluvia para su reutilización, “nosotros realizamos tres maquetas con alternativas para la captación de agua de lluvia y después pueda ser utilizada en labores domésticas o en el riego de plantas, esto a pesar de que no es potable se puede utilizar”, señalaron Ariadna y Alondra, estudiantes del Cecyte plantel Salamanca.

Además, propusieron que haya rigor por parte de las autoridades al vigilar que los usuarios no desperdicien o abusen de este recurso.

A filtrar lluvia

Por su parte Luis Morales Cano, alumno de la Escuela Vocacional de Salamanca, destacó que debido a que en el municipio se destaca la labor industrial, se debe pensar además de la captación del agua de lluvia en la colocación de filtros para que el agua que se recaude tenga mejor calidad, evitando así “cosechar” agua contaminada.

Luis pidió tener en cuenta que hay habitantes salmantinos a los que no llega la red hidráulica y buscar el modo de abastecerlos.

“Con la instalación de la refinería y la llegada de más empresas se comenzó la industrialización y con ello a urbanizarse la ciudad pero hubo un problema, que la urbanización no fue homogénea y los alrededores se descuidaron, lo que provocó que algunas zonas principalmente comunidades no tienen acceso al agua o no es seguro que tengan de manera permanente, por lo que se tiene que pensar en ello”, dijo el estudiante.

La siguen tirando

Los expositores mencionaron que a pesar de las campañas para el cuidado del agua, aún existe el desperdicio del vital líquido, desde los hogares hasta las industrias, por lo que se deben ser más exigentes en cuanto a las multas por estas prácticas.

LC