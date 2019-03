Zidane otorga oportunidad a su hijo en el arco del Real Madrid

Benzema fue el orquestador de la victoria del cuadro blanco ante Huesca, Luja Zidane tuvo poco trabajo y poco pudo hacer en los goles recibidos

AFP

Real Madrid.- El Real Madrid ganó 3-2 al colista Huesca, este domingo en la 29ª jornada del campeonato español, en un partido en el que brilló Karim Benzema y en el que el entrenador blanco Zinedine Zidane dio la titularidad en el arco a su segundo hijo, Luca Zidane.

Fuera de la carrera por el título, ‘Zizou‘ dejó en el banquillo a Keylor Navas para dar una oportunidad a Luca. El otro portero de la plantilla, el belga Thibaut Courtois, no entró en la convocatoria por lesión.

Luca, de 20 años y segundo de los cuatro hijos de Zidane, prácticamente no tuvo trabajo, ya que poco pudo hacer en los goles del colombiano Cucho Hernández (3), con un potente disparo, y de Xabier Etxeita (74), con un cabezazo a escasos metros de la línea.

Entre sus mejores acciones, destacó su capacidad para jugar con el pie, ya fuera para romper la presión (minutos 15 y 18) o con un espectacular pase largo para Brahim (31), de 19 años, la otra gran novedad en el once, en su primera titularidad tras llegar procedente del City en enero.

“Brahim, que no ha jugado mucho, lo ha hecho bien. Se ha resentido a la hora (de juego) ya que no juega mucho. Luca es el tercer portero, Courtois no estaba listo y Keylor venía de la selección y necesitaba un poco de descanso. Di minutos al otro portero”, explicó Zidane tras el duelo.

En un Santiago Bernabéu con una de las peores entradas del año, en el equipo blanco destacó otro francés, Karim Benzema, que participó en los dos primeros goles y logró el tercero.

Primero cuerpeó con éxito en el centro del campo y tiró la pared con Brahim. El primer disparo, del francés, lo despejó el arquero Roberto Santamaría, pero luego Isco solo tuvo que empujar el balón (25).

En el segundo Gareth Bale centró desde la derecha, Benzema amortiguó el balón de cabeza y Dani Ceballos apareció para marcar en el segundo palo (62).

Finalmente cerró su gran actuación con el gol del triunfo, al encontrarse un balón en el área, perfilarse y ponerlo en la escuadra (89). Fue su 14º tanto en la Liga.

Dos semanas después de regresar al banquillo del Real Madrid con un triunfo 2-0 ante el Celta, Zidane repitió victoria con un equipo en el que dio descanso, entre otros, a Raphael Varane, Luka Modric y Toni Kroos.

En la clasificación el Real Madrid sigue tercero, a 12 puntos del líder Barcelona y a dos del Atlético (2º).

RC