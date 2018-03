Zavala confía en aparecer en la boleta electoral

Se dice abierta a diálogo con los otros independientes

CDMX.– La aspirante presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, aseguró que confía en las firmas que recaudó para llegar a la boleta electoral el 1 de julio, por lo que, dijo, sí podrá ser votada y le pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que dé la mayor certidumbre en la certificación de apoyos de los abanderados independientes y ya no haya filtraciones.

“Estoy esperando la resolución del INE, espero que dé además la mayor certidumbre posible para que dejen de pasar estas filtraciones”, dijo la ex primera dama.

Además, informó que se pospuso la reunión que podrían haber tenido los tres aspirantes independientes, como había anunciado el gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

“En realidad no está en mi agenda, yo creo que no se va a hacer, porque no está en la agenda, así es que seguramente no nos reuniremos (…) Hoy no se hará, pero desde luego, vaya, es política y ya hablaré con todos y por supuesto que con el que quiera dialogar estaré presente en cualquier tipo de diálogo, no hay más que la idea de que nos reuniremos en estos días”, detalló.

Explicó que confía en su equipo, quienes recabaron las firmas de respaldo para su aspiración presidencial, pero reconoció que este es un procedimiento en el que la autoridad electoral tiene el control completamente.

“Voy a ser candidata independiente, confío mucho en mi equipo, incluso en el trabajo de miles y miles de voluntarios. Para mí fue muy claro lo que íbamos trabajando y sí quiero decir que no es un procedimiento en donde uno tuviera todo el control, porque el control lo tenía el INE, que hizo un procedimiento especial para que se recabaran las firmas de la manera que ellos lo hicieron, a través de una aplicación, aún así estoy convencida de que son válidas las firmas y estaré en la boleta, seré candidata independiente por un millón de ciudadanos”.

Precisó que obtuvo un millón de firmas y ese es un contraste con los demás abanderados, aunado a que será la primera mujer independiente en la boleta.

De igual forma, la esposa del ex presidente Felipe Calderón aseguró que será implacable con la corrupción y dijo que para acabar con este mal no sólo se requiere de voluntad, pues también se necesita autoridad moral y aplicar la ley.

