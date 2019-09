Zapateros siguen sin respuesta de AMLO

El 2 de noviembre vence vigencia del decreto del 30% a calzado importado; a ello se suma próxima desgravación arancelaria del 0% a Vietnam por el acuerdo CPTPP

Daniel Vilches

León.- Alejandro Gómez Tamez, director de la Cámara de la Industria del Calzado de Estado de Guanajuato (CICEG), denunció que este gremio aún no recibe la propuesta que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que le expondría al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para el fortalecimiento del sector por el tema arancelario, en caso de que el decreto no se actualice.

El empresario zapatero destacó que la respuesta se esperaba para el 11 de septiembre pero ésta nunca llegó, lo cual es preocupante pues el 2 de noviembre vencerá la vigencia del decreto que mantiene los aranceles del calzado importado en un 30%.

“Es fecha que no hemos obtenido una comunicación por parte de ella, sin embargo hoy -viernes- se le envió un correo electrónico preguntándole si ya tenían alguna resolución sobre el tema de la desgravación y si no se emite un nuevo decreto el 2 de noviembre estarían bajando los aranceles a un 20%”, destacó.

El empresario aseveró que la consultora alemana, Roland Berger, contratada para contrarrestar las consecuencias que existirían de no actualizarse el decreto, concluirá su etapa para antes del 2 de noviembre, pero ello no significa que la CICEG no seguirá exigiendo que este siga en vigor.

Además señaló que con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) con el que eventualmente se llegará a una desgravación arancelaria con Vietnam del 0% por 13 años.

Crecimiento, hasta el 2020

El empresario señaló que el sector calzado se encuentra en una recesión a nivel nacional, pues acumulado cuatro trimestre con una reducción en su Producto Interno Bruto (PIB).

Además destacó que las importaciones han sufrido un incremento del 8%.

En ese sentido Gómez Tamez señaló que es importante mejorar las condiciones comerciales entre el sector calzado para capitalizar sus productos a Estados Unidos.

“Este año yo creo que vamos a cerrar con un crecimiento del 0%, pero se espera que para el próximo será de 2%, aunque los expertos dicen que será por arriba del 1%”, destacó.

Comentarios

Comentarios