Yuriria tiene un alcalde que no sabe administrar los recursos: Rogelio Salazar

El alcalde, tuvo que solicitar el apoyo de 7 integrantes del cabildo, para poder solicitar un adelanto de participaciones por 6.5 millones de pesos, para poder pagar el salario y aguinaldos

Luis Telles

Yuriria.- El día de hoy el alcalde, tuvo que solicitar el apoyo de 7 integrantes del cabildo, para poder solicitar un adelanto de participaciones por 6.5 millones de pesos, para poder pagar el salario y aguinaldos, a los trabajadores de la administración municipal y más de 70 asesores que se desconoce cuáles sean sus funciones, señaló el regidor del PVEM, Rogelio Salazar Salazar.

Precisó que, está muy claro que el Pueblo Mágico de Yuriria, tiene a un Presidente Municipal, que no sabe, ni ha sabido administrar los recursos municipales, “se queja siempre de que no hay dinero, que la federación hizo recortes, pero para este año llegaron los mismos recursos federales a través del ramo 33, y la ciudad sigue igual, no hay progreso”.

Rogelio Salazar cuestionó que, en la administración de tenga una nómina de más de 700 empleados, distribuidos en tan solo 20 direcciones y, lo más grave, poco más de 70 personas que están cobrando por honorarios.

“Desconozco que trabajo, que funciones realicen los que cobran por honorarios. Como regidor he investigado, he solicitado vía oficio en tres ocasiones al personal responsable de Tesorería y de Recursos Humanos, pero ha existido una falta de responsabilidad, porque no me han contestado, han hecho caso omiso, lo que representa una falta administrativa grave.

He solicitado me den a conocer la plantilla de trabajadores de base de la presidencia, así como la nómina de todas las personas que están por honorarios, con sus respectivos requisitos que deben de estar para prestar sus servicios, como lo es un contrato, fecha de inicio, de termino y, sobre todo, para que se contrata cada persona” explicó.

Rogelio Salazar además recordó que, ha habido el despido de más de 20 directores de diferentes áreas de la administración, lo cual ha significado un gasto, “un ejemplo claro y cercano, el director de Recursos Humanos, que dijo se iba y el alcalde lo despide, claro, para premiarlo con la entrega de más dinero de liquidación”.

Finalmente el regidor dio a conocer, que junto con dos regidores del PAN y uno del PRI, voto en contra del adelanto de participación que expuso el alcalde, “no podemos ser comparsas de esta situación, porque no habrá dinero que alcance con una nómina de trabajador tan elevada, jamás podremos gozar los yurirenses de más obra pública, de más apoyo a la asistencia social, no seguirá habiendo becas para estudiantes de ningún nivel”.

Comentarios

Comentarios