Yuri gasta 135 mil pesos en su look deportivo

La cantante sorprendió con un atuendo que cuesta más que 20 mil viajes en el metro

El Universal

Ciudad de México.- Sabemos que el lujo y la moda van de la mano. Sin embargo, ¿qué tanto gastarías por usar lo último de la moda? Tal parece que Yuri no escatima en darse unos lujitos de vez en cuando, pues hace un par de días la vimos muy contenta en el programa de YouTube de Adela Micha.

La cantante de ‘La maldita primavera’ aprovechó para presumir un total look firmado por la marca italiana Gucci. Este conjunto muy parecido a los famosos tracksuits de los ochenta (un conjunto deportivo) está hecho en nylon y posee aplicaciones de cristal y lentejuelas. Tiene un color azul y su textura nos recuerda a esos trajes que usaban nuestros papás los domingos para ir a correr a Chapultepec.

Sin embargo estas vibras ochenteras no es lo que nos dejó heladas. El precio, por más que nos esforcemos en creer que no es real, es quizás muy elevado para una prenda como esta. Su valor -tan solo para la chamarra- es de 113 mil pesos; sí, leíste bien. Por otro lado, la veracruzana también llevó el pantalón a juego, el cual está en 20 mil pesos ¿nada mal, cierto?

A esto, la cantante le sumó accesorios los cuales constaron de unos zapatos rojos, que combinaron perfecto con el look y le dio un toque muy Madonna en Confessions on a Dance Floor. Este look demostró que Yuri es amante de la moda.

el