La diputada local del PRI criticó la propuesta de su propio partido a nivel nacional, pues fomentaría la militarización del país, consideró

Guanajuato-Tras la iniciativa presentada por la fracción del PRI en el Congreso de la Unión para prolongar el periodo de permanencia del Ejército en las calles, la diputada priista, Yulma Rocha Aguilar señaló que independientemente de las decisiones de la dirigencia nacional de su partido, su postura sigue siendo la necesidad de fortalecer las policías municipales y que el país necesita una policía de carácter civil.

“El militarizar a una policía cuyo origen es totalmente distinto, de carácter civil me parece que es un error histórico que no va a abonar a contener los niveles de inseguridad, ya lo vimos tantos años con el Ejército en las calles y no se ha logrado contener la inseguridad en el país, al contrario, sigue en aumento, no que dio cuenta que no era la solución y el Ejército en las calles debe tener una temporalidad”, dijo.

Mencionó que el hecho de que no se haya cumplido con el decreto de la presencia del Ejército en las calles en los cinco años establecidos, refleja que no hubo un plan real de fortalecimiento de las policías municipales, estatales y la nacional del orden civil.

“La formación no solamente administrativa sino operativa de la estructura militar a la civil, es totalmente distinta y esto tiene que ver mucho con el tema de derechos humanos, independientemente del planteamiento y la postura que vayan a tomar, la muy personal es que nosotros necesitamos una policía de carácter civil, ya vimos que la militarización no resolvió el problema”.

Respecto a la suspensión que se ha dado en la colación Vamos por México y el impacto que tendría para la entidad con miras para el 2024, Yulma Rocha dijo que habría que preguntarle a la dirigencia estatal, que ya había asumido “cosas para Guanajuato y para los estados, entonces eso habrá que preguntarles a los dirigentes, quienes ya asumían alianzas”.

Guardia Nacional no están consolidada: Arias

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Arias Ávila, detalló que la iniciativa consiste en darle certeza a la permanencia o a la coadyuvancia del Ejército en las tareas de seguridad establecidas en la Constitución.

“En pleno proceso electoral ¿quién se va a poner de acuerdo en una modificación de este tamaño?, nadie se va a poner de acuerdo y cuál va a ser la consecuencia, que más de 80 mil elementos del Ejército y la Marina que hoy están en la Guardia Nacional tendrían que regresar a sus cuarteles, dejando una Guardia Nacional con la tercera parte que hoy tiene, con los resultados que hoy tiene, no está consolidada”.

Cuestionó si en los gobiernos estatales cuentan con las condiciones para hacerse cargo de las labores de seguridad con la salida del Ejército y respondió que “no están en esas condiciones, no hay un solo gobernador que diga que él no necesita al Ejército,. Eso es lo que se están planteando, qué causó mucho ruido, el contexto de lo que siempre se interpreta las segundas intenciones, que si es por que se paró la investigación contra Alito, que si es porque pactó ya con Morena”.

Fue una iniciativa intempestiva

En tanto, el diputado del PAN, Armando Rangel dijo que es necesario valorar la iniciativa con mayor amplitud, pues existe un plazo que vencer, sin embargo, no se ha mencionado cuáles son los efectos y los avances de la presencia del Ejército en las calles, para determinar que establecer una prórroga al 2028 sea la mejor alternativa.

Manifestó que fue una iniciativa intempestiva y sorpresiva, “que no nada mas causa un resquebrajamiento en los partidos de la coalición sino dentro del propio PRI, en el Senado de la República, los senadores se dicen sorprendidos y están marcando una distancia a la propia iniciativa”.

“Todo lo que sea apoyo, bienvenido”

Todo que sea en apoyo al tema de seguridad es bienvenido, señaló el secretario del Ayuntamiento de Irapuato, Rodolfo Gómez Cervantes ante la discusión que persiste sobre el paso del mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Rodolfo Gómez destacó que en materia de seguridad se requiere un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, por lo que el Municipio de Irapuato siempre ha estado trabajando de la mano con la Guardia Nacional, la Sedena a través de su Ejército Mexicano y también con las Fuerzas de Seguridad del Estado de Guanajuato, pues el objetivo de la administración es la seguridad de los irapuatenses.

“Lo que te puedo decir de manera institucional es que nosotros hemos trabajado y estamos a gusto con el apoyo que nos ha brindado por parte de Sedena, por parte de la guardia nacional y que decir por parte del estado, es nuestro deber de que trabajemos de manera coordinada para brindar los resultados necesarios a la ciudadanía”, indicó.

El secretario del Ayuntamiento se pronunció a favor de toda decisión que sea en apoyo para Irapuato en materia de seguridad “serán siempre bienvenido y tendremos la voluntad de trabajar de la mano de ellos”.

En cuanto a la disyuntiva que existe entre la alianza ‘Va por México’ sobre el tema de la militarización del país, Rodolfo Gomez se reservó sus comentarios bajo el argumento de que como secretario del Ayuntamiento está abierto a escuchar todas las voces y posturas políticas.

