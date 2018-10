Yudy Pineda, una monja que se convirtió en actriz porno

La colombiana fue entrevistada en un programa de radio y platicó acerca de su vida y su ‘transformación’

Redacción

Colombia.- Una joven ha sido la noticia de todos los medios locales de Colombia luego de que se diera a conocer que cambió radicalmente su estilo de vida, ya que de portar el hábito de monja ahora actúa en películas para adultos

Yudi Pineda Vásquez, una joven de 28 años, fue entrevistada por un medio local de Colombia, donde contó su historia de cómo cambio radicalmente su vida al convertirse de monja a actriz porno.

La joven narró que nació en un caserío indígena de Ituango, Antioquia, en donde estuvo ocho meses en un convento cuando tenía 10 años y agregó que siempre había creído en Dios, pues es algo que le inculcó su abuela.

“Me fui para Urabá. Soy muy católica. Demasiado. De hecho, cuando me fui para Urabá, estuve en un colegio que visitaban las monjas y decidí entrar a esa vocación. Entré a eso de los 10 años de edad. Duré en el convento ocho años, en el cual me sentí demasiado, demasiado, contenta”.

A pesar de tener varios años dentro del convento, se produjo algo inesperado, se enamoró.

“La verdad, conocí un chico que daba la catequesis para preparar a los niños para la primera comunión y me enamoré de él. Entonces ya decidí no estar más en la vocación. Hablé con la hermana y le dije que no era correcto lo que estaba haciendo, me había enamorado, y me salí del convento”.

Después de un tiempo después, a Yury le recomendaron ser modelo webcam y todo porque es rentable y le haría ganar dinero, sin embargo no fue todo lo que le habían contado y decidió entrar al mundo del entretenimiento para adultos.

“Cuando me confieso con el padre, le digo que me perdone por todos los días entrar en el proceso de masturbación y en películas ‘nopor’. Me siento bien cuando voy a la iglesia. Siento mucha paz y tranquilidad cuando estoy allá. Trato de entrar lo más decente que pueda, y no falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a la misa”.

Finalmente la joven actriz, manifestó que tiene dos hijos, a los cuales le ha sido difícil explicarles lo que ella hace, pero que lo ha tenido que hacer.

RC