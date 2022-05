DE CASA. Vaya desconocida le dio el líder de Línea Dorada, José Luis Guerrero a la designación de Ysmael López como nuevo director de Transporte de la entidad cuando dijo la llegada del exlíder de la CICEG significaba un retroceso en esa dependencia.

CONSENTIDO. Y más allá de los dichos del líder de la agrupación pro-panista, tampoco se pueder tirar al piso porque él ha sido uno de los privilegiados de todo tipo del régimen azul y ahora quiere dar patadas al pesebre olvidando el trato preferencial que ha tenido del gobierno y del partido.

EL SELLO DE LA CASA. El tema es que él y otros más, se pueden llevar una sorpresa a la vuelta de unas semanas porque si bien Ysmael no es experto en el tema y hasta pueder ser un improvisado, llega por su perfil de implacable y su mano dura en una dependencia que en el escalafón salarial es de tercer nivel, pero no en sus problemas.

DIRECTO. Ysmael López es un personaje que como presidente de la Cámara de Calzado asumió posiciones duras allá en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto. Luego, como alcalde de San Francisco del Rincón tuvo roces con el fiscal, Carlos Zamarripa

ANTECEDENTES. Pero Transporte es una dependencia exigente y compleja. Este sexenio ya acumula su tercer titular. El primero, Jorge Valencia Gallo que enfrenta un proceso por presunto cobro de moches y el segundo, Guillermo Gama, cuñado del exgobernador Miguel Márquez

DE FONDO. Para empezar en Transporte, se revisan temas de la nueva ley de movilidad que libera las plataformas ejecutivas sino porque se va a lidiar con agrupaciones sociales, las presiones de grupos de interés.

A VER. Terminar con esas prácticas no es cosa de una o dos semanas. Es el tercer director de Transporte en el sexenio de Diego Sinhue. Digamos que al exalcalde francorrinonense le toca la rifa del tigre. Su jefe directo será el exsheffieldista José Luis Manrique que tiene que darle paz y eficacia a esa dependencia tras dos intentos fallidos.

LA DEL ESTRIBO…

Por cierto, ahora que hablamos de Jorge Valencia, exdirector de Transporte del Estado, con todo el escándalo que se armó en su momento por los cobros que presuntamente hacía a permisionarios de transporte de documentos y permisos, falta ver qué pasa a la hora buena ante las autoridades fiscalizadoras.

Porque una cosa es la decisión que asume el gobierno ante las denuncias constantes que se recibían sobre este tema y que para la autoridad tenían sustento y otra muy diferente que esas denuncias y pruebas, procedan civil o penalmente.

¿Recuerda usted aquél funcionario de la secretaría de Desarrollo Económico en los tiempos de Guillermo Romero Pacheco que fue despedido tras ser señalado por el cobro de moches a empresarios, sobre todo del sector zapatero?

Varias denuncias naufragaron porque algunos de los que señalaron esa práctica, sí entregaron algún dinero y eso los colocaba en una posición desventajosa frente a las autoridades investigadoras pues fueron copartícipes.

No vaya a ser que ocurra lo mismo con Valencia Gallo quien por cierto, enfrenta su proceso en libertad.

OTRO FICHAJE PRIISTA AL ESTADO

Recientemente se dio a conocer que Lorenzo Chávez Salazar, exdiputado local priista y exalcalde Yuriria por el tricolor, se puso a la orden de Marko Cortés, del PAN, luego de que consiguió chamba en la oficina a cargo de Carlos Alcántara.

Alguna vez, Chávez Salazar criticó el chapulineo político en el PRI. Pero sí le gustó el de partido a partido.

Él es uno de los varios que han mutado al PAN o por lo menos se han sumado a gobiernos panistas luego de defender los colores del PRI en la última década y muchos más que vendrán porque el tricolor sigue en decadencia.

Hace tres años, Diego Sinhue dio la bienvenida a quien fuera regidora del PRI en la administración de Vicente Guerrero Reynoso en el trienio 2006-2009, Teresa Palomino, quien asumió la titularidad de la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes.

Es una dependencia desdeñada por muchos años que depende del sistema DIF estatal que preside Adriana Ramírez, que ya se encontraba en el organigrama, pero que no tenía ni los dientes ni el apoyo presupuestal que el tema que atiende, exige.

El gobierno del estado envió en su momento ya una iniciativa al Congreso del Estado para ampliar sus facultades y darle incluso un mayor nivel salarial a su titular, la abogada leonesa Palomino.

Ella fue regidora junto a Francisco Trejo Ortiz en uno de los trienios en los que el PRI obtuvo menor votación.

Palomino se sumaba a los expriistas o exfuncionarios de administraciones tricolores que ahora están en el gobierno dieguista. Alejandro Kornhauser, también exregidor leonés trabaja con el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca.

Otros, como la exdiputada Arcelia González no tienen cargo de designación pero obtuvieron una magistratura.

No es priista ni milita en partido alguno, pero fue parte del gabinete de Bárbara Botello como director de Gestión Ambiental, el actual subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Fidel García Granados.

Hoy, el PRI no existe como contrapeso del PAN en Guanajuato. Sus ruedas de prensa son para cuestionar temas de la agenda nacional y Alejandro Arias Ávila como coordinador de la bancada priista no representa preocupación para Luis Ernesto Ayala en la Junta de Gobierno.

Es evidente que como nunca antes, PRI y PAN tejerán una alianza de facto en el estado. Quizá el PRI mande un candidato a la gubernatura pero no se aprecia hoy cómo se puede asumir como adversario del PAN si tomamos en cuenta el perfil que ha asumido el tricolor en lo nacional.

Siendo un satélite de Acción Nacional, las horas parecen estar contadas para el priismo que parece una fuerza en extinción a nivel nacional y pinta para que Guanajuato empiece con el desdibujamiento de un partido que aun en el sexenio de Enrique Peña fue desdeñado desde Guanajuato, hoy parece ser el punto de inflexión para su extinción.

DEUDORES ALIMENTARIOS: LOS PENDIENTES POR CUMPLIR

En principio pareciera una paradoja aunque la Secretaría de Gobierno tiene el sustento legal listo para la argumentación.

En el Registro Público de la Propiedad no podrá conocerse el listado con santo y seña de los deudores alimentarios en Guanajuato.

Luego de que hace unos días, ya se registró el primer deudor alimentario, la secretaria de Gobierno Libia Denisse García, aseguró que la aparición de esta nueva realidad que apuesta a fomentar la responsabilidad de los padres y castigar la irresponsabilidad de quienes no pueden cumplir con sus hijos, tendrá un proceso de maduración.

Eso sí, quienes conocen del tema advierten que hay muchas interpretaciones respecto a si el listado de deudores alimentarios debe ser público, porque la naturaleza del Registro Público es que es abierto, pero no se debe olvidar que es un asunto de protección de datos personales.

Que haya un solo deudor alimentario registrado, no quiere decir que sea el único o que haya desconocimiento o desdén.

La parte clave hoy es que los jueces ya estén capacitados para aplicar la reforma pues el registro de un deudor no se da en automático a petición de la parte afectada.

La ley establece que para que se pueda registrar como moroso, un deudor, tienen que darse 90 días naturales de incumplimiento de alimentos.

Esta es de esas reformas a leyes que debe aplaudirse porque el impacto positivo es directo e inobjetable. Si un deudor alimentario no cumple con pensiones alimentarios y tiene propiedades hay un castigo inmediato.

Conforme avance su implementación podremos tener claro el nivel de esta problemática en nuestra sociedad. De manera particular, todos aquellos que enfrenten esta problemática ahora ya tienen la alternativa y no están indefensos ante un problema que para no pocos es la subsistencia.

