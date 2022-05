Ysmael López García

DUDAS NATURALES. ¿Qué puede saber un expresidente de la Cámara de Calzado como Ysmael López García de asuntos de transporte para convertirse en el nuevo director de Transporte en el gobierno del estado?

LO QUE NO PUEDEN VER. Luego los panistas se rasgan las vestiduras cuando en la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador designa a improvisados en ciertas dependencias.

SUS RAZONAMIENTOS. Que López García sea un empresario con un palmarés exitoso en el ramo en el que se desempeña no hace una gran diferencia. La práctica de “para los mismo sirve un roto que un descosido” es igual de cuestionable en ambos casos.

EN PLATA. ¿Qué es lo que hace que se coloque a alguien no experto en el cargo en una dirección en la que no tiene ningún antecedente? ¿Tan necesitado está de chamba en el gobierno este exalcalde de San Francisco del Rincón y expresidente de la Cámara de Calzado que dice ‘dénmela de lo que sea’ aunque la chamba que le dan no es cualquier cosa?

LA EXPLICACIÓN. Lo único que se puede plantear como alternativa es que el PAN-Gobierno se quiere llevar a un administrador que garantice honestidad y probidad luego de que el que arrancó, Jorge Valencia Gallo tuvo que salir entre acusaciones de corrupción que ya se sabe, al estilo PAN, fueron minimizadas y encapsuladas.

EL RETO. De otra manera no se entiende cómo es que un inexperto llega a un área en la que no tendrían porqué admitirse improvisados. Y no la tendrá fácil porque tiene que sacar adelante la nueva ley de Movilidad.

ESO SÍ. Luego que los panistas no se rasguen las vestiduras porque cojean del mismo pie que los morenistas y entran en las mismas prácticas del chambismo.

LO MISMITO. Que les ofrezcan trabajo a los empresarios exlíderes de cámaras no hace sino convertir a ese chambismo en nivel “fifí”. De ahí en fuera, hablamos de la misma inspiración y “leit motiv” que los cuestionados morenistas.

LA DEL ESTRIBO…

Era una cuestión de tiempo. Ante las evidencias de videos y testimonios que profusamente circularon en redes sociales desde hace varios días y hasta los comentarios del procurador de Derechos Humanos, Vicente Esqueda quien admitió que abrió una queja de oficio ante la contundencia de las imágenes, hubiese sido una necedad que la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro no tomara una decisión para apaciguar las aguas que ya se volvían turbulentas.

Alfaro anunció el despido del director de Seguridad, Rubén Omar Jaramillo con lo que acepta en los hechos, los excesos y abusos de la policía municipal de lo ocurrido en la manifestación feminista el fin de semana antepasado.

“Estoy en contra de la violencia que se ejerce desde el mal uso de la fuerza pública. La restauración del orden público no puede ser argumento para violentar los derechos humanos de las mujeres”.

Una postura radicalmente opuesta a la que mantuvo en los días posteriores que rayó en la soberbia. La dirigencia y diputados de su partido la defendieron por solidaridad partidista.

El gobernador Diego Sinhue no ha dicho ni pío. Y más vale que la alcaldesa ataje pronto y de forma efectiva la polémica. El ego es mal consejero.

LA UIFE SIN DIENTES Y EL PODER DE ZAMARRIPA

Hace 3 años, en el Congreso local, el debate era por la creación de la Unidad de Inteligencia Fianciera del Estado (UIFE) que se esperaba, fuese como un equivalente de la federal y que hoy, a la vuelta de 3 años, podemos certificar que no hubo tal y quedó claro en la reunión del Fiscal, Carlos Zamarripa con diputados hace unos días.

“Yo creo que hay que dejar de lado las fobias personales y hay que entender que para que funcione una institución como la Fiscalía, la UIF tiene que tener herramientas. Yo lo que le pediría a todos: sumémonos a trabajar. vamos a ponernos a chambear en ese sentido, ya está más que claro, la UIF va en la Fiscalía. la última palabra la tienen los legisladores, nosotros ya lo propusimos y no vamos a cambiar esta postura porque además nos da la razón la secretaría de Hacienda que tiene la UIF, que estamos en lo correcto”.

Así defendía el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo esta propuesta ante el Legislativo y el cuestionamiento de que hacerla dependiente de la Fiscalía representaba darle un exceso de poder a Carlos Zamarripa.

El madatario no tenía reparo en defender al Fiscal: las fobias personales prevalecen en algunos momentos cuando se analiza lo que pasa en la Fiscalía General de Guanajuato. Les guste o no, la UIFE va a depender de él.

Diego Sinhue confirmaba que no tenía límite en entregarle los cambios legislativos, los instrumentos operativos y el presupuesto que necesitaba Carlos Zamarripa. Es el funcionario más poderoso del estado sin duda alguna.

Y mire dónde está la discusión exactamente 3 años después. Ante un cuestionamiento de la priista Ruth Tiscareño, Zamarripa dijo que la UIFE carecía de dientes y que los procedimientos tortuosos y burocráticos serían su principal lastre.

En otras palabras, el gran poder que tiene no le alcanzó para darle a la UIFE más fuerza como ente autónomo porque tampoco está a su alcance concretar reformas que tienen que venir desde el Congreso federal.

Es decir, la Fiscalía puede echar mano de sus poderes para rastrear y detectar bienes y recursos de procedencia ilícita pero en la practica resulta más sencillo para el inculpado, evadir la accion de la justicia.

DIEGO SINHUE: LAS RAZONES DEL DESCARTE

De botepronto, puede parecer apresurada y hasta irreflexiva la postura del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien la ha externado de manera particular durante los últimos días.

Cuando aún le faltan 2 años para concluir su sexenio, Diego Sinhue asegura que se da por bien servido con lo que ha cosechado en política y que va a cerrar su ciclo en el servicio público a los 43 años.

Ni siquiera quiere dejar espacio a lo imprevisible de cara a 2024. Ya sabemos que en política, hay momentos en los que la coyuntura coloca a los personajes ante la posibilidad de ser protagonistas aunque esa no sea la apuesta.

Rodríguez Vallejo opta incluso por el auto descarte sin atribuirlo a una falta de deseos sino a la escasez de aptitudes: “soy de mecha corta y el país requiere en 2024 a un conciliador”.

Puede resultar hasta plausible esa postura. Un dechado de sinceridad que acepte que no da el ancho como potencial presidenciable. Que es un político más ejecutivo que reflexico. Que no es muy ducho para la búsqueda de consensos.

Esto sí suena consistente para lo que hemos visto de él en los últimos años. O lo que es lo mismo. De que uno se acostumbra a mandar sin que haya reparos… Para empezar, un gobernante en Guanajuato emanado del PAN de los últimos tiempos lo que menos ha requerido, es conciliación.

Particularmente, el propio Diego Sinhue, se convirtió en el primer candidato panista a la gubernatura producto de un dedazo. Dedazo que no emitió él sino su antecesor Miguel Márquez.

Pero él ha sido un implacable ejecutor de decisiones unipersonales, comenzando por la definición de candidaturas a alcaldes y diputados locales y en el estilo de gobernar, solo sus chicharrones truenan.

Mano de hierro en todos los ámbitos, incluida su ascendencia con los alcaldes, empezando por la ciudad de la que es originario y de la que en algún momento quiso ser presidente municipal.

Rodríguez Vallejo ha ejercido el poder sin cortapisas en Guanajuato. Apostar por una aventura nacional es conocer como nunca lo ha tenido en el PAN, la adversidad; por más que pueda presumir que tuvo que sortear asambleas de militantes en su partido para lograr algunas candidaturas.

Incluso, más que las aduanas que imponga su partido, las de otros y agregue a todo eso, el desafío que representará para cualquiera que sea candidato o candidata enfrentar al abanderado o abanderada de la 4T que partirá como potencial víctima.

Para alguien que impuso candidatos en su partido y posibilitó que un Fiscal General permanezca el cargo más allá incluso de la propia duración de su sexenio, quizás sea un instinto de supervivencia después de la política en su vida normal lo que lo mueva a no aspirar a más, con mayor razón si no será favorito.

Eso es lo que piensa ahora Diego Sinhue. Yaa sabemos que hay impoderables que hacen cambiar de opinión.