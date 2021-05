Youtuber ‘Yulay’ denuncia que partido político le ofreció 1 mdp por promocionar a candidato

Redacción

Ciudad de México.- El youtuber ‘Yulay’ denunció por medio de un video en su cuenta de Youtube que un partido político le ofreció casi un millón de pesos a cambio de promocionar a un candidato para las próximas elecciones del 6 de junio.

“Un partido político nos ofreció cerca de un millón de pesos mexicanos para darle exposición al partido y a un candidato en específico. Es una cantidad muy alta, hasta puede que nos puedan dar un poco más de eso”, señaló.

El influencer recalcó que este es un tema del que pocos se atreven a hablar, pero que es una tentación que no debería existir.

Señaló que no dirá nombres, ni del partido ni del candidato específico, pero es un tema del que se tienen que hablar.

De acuerdo a la información presentada por “Yulay”, la cantidad ofrecida por el partido era de casi un millón de pesos, sin embargo, el youtuber no accedió a la propuesta y llamó a no apoyar a los políticos de forma incondicional como si fueran un equipo deportivo.

Comentó que está bien que cada quien elija vender su trabajo para dar publicidad y exposición, sin embargo, reiteró que él eligió no aceptar la propuesta.

“¿Por qué ellos sí y nosotros no como creadores? … yo creo que lo voy a tener que estar pagando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta 10 años después, ese millón de pesos se va a convertir hasta en 10 millones de impuestos, porque ustedes sabían que pagamos el 30% de lo que ganamos”.

Llamó a que la gente deje “de apoyar incondicionalmente a esos presidentes, gobernadores”, y que en su lugar estén al pendiente para exigirles cuentas.

El youtuber finalizó pidiendo a la población que no venda su voto.

“A quien sí debes apoyar incondicionalmente es a tu familia, a un equipo de futbol, pero a un partido político, a un Gobernador, a un candidato créanme que no. Ya basta de vendernos por 500 pesos, por un puesto para sostener partidos mediocres, sólo gastan el dinero de nosotros porque no es del INE, no es de ellos, es de nosotros”.

LC