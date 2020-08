Youtuber le prende fuego a sus partes íntimas para ganar seguidores

Redacción

Estados Unidos. – En las redes sociales se ha vuelto viral el momento en que una doctora y su paciente hacen un dueto al ritmo del ukelele para cantar la popular Stand By Me.

Todo ocurrió en la clínica Cedars-Sinai en la ciudad de Los Ángeles, en un intento de hacer más llevadera la estancia de los pacientes por parte de trabajadores del sector Salud.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones, la doctora Lily Stern canta mientras que Sean Tiwanak, el paciente, toca el instrumento logrando un resultado más que satisfactorio.

Te dejamos la grabación:

Check out Cedars-Sinai’s Dr. Lily Stern singing a duet of “Stand By Me” with her patient Sean Tiwanak while he plays the ukulele. Thank you for spreading positivity and joy! ❤️ pic.twitter.com/nYeDbcE1IZ

— Cedars-Sinai (@CedarsSinai) August 6, 2020