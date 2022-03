El creador de contenido, logró dividir opiniones luego de criticar a la ciudad de Guanajuato, pues al parecer la estancia del youtuber no fue del todo buena

Guanajuato.- Aunque su visita a la ciudad de Guanajuato fue en noviembre del año pasado, en estos días su crítica se ha vuelto viral en redes sociales.

Marco Antonio González, creador de contenido de un canal de YouTube nombrado como “La vida del rancho”, ha logrado dividir las opiniones de los internautas al contar su experiencia.

En el video de 18:30 minutos, Marco platica detalladamente las cosas negativas que vio y vivió durante su visita a Guanajuato Capital.

Entre las cosas que más destaca está el abuso que ejercen los guías turísticos pues menciona que prácticamente los obligan a detenerse para escucharlos.

“Al entra a Guanajuato hay personajes que parecen ser de la policía, se disfrazan como de policías y te hacen la parada, y si no te paras ponen la cara como si se estuvieran enojando. Si usted no conoce eso, sepa que no son policías”, platicó.

Luego de platicar su mala experiencia con los guías, Marcos aseguró que su vivencia en los hoteles también fue negativa. Contó que en los hoteles económicos no lo dejaron descansar ni dormir por la cantidad de ruido que hubo.

Asimismo, hablo del mal estado de las casas y la basura de los callejones, pues el youtuber dijo haber encontrado preservativos e incluso residuos de esperma justo a un lado de donde se encuentra la Alhóndiga de Granaditas.

Guanajuato: fiesta y parranda

El youtuber hizo énfasis en que Guanajuato se ha convertido en todo menos historia, pues afirma que ahora lo que pesa más son las ventas.

Consideró, que los actos que se comenten en los callejones de la ciudad son una vergüenza para su historia.

Tal fue su decepción, que comparó su estancia en San Miguel de Allende y afirmó que en ese municipio sí se han preocupado por cuidar su infraestructura, a tal grado que no encontró comparación con su belleza y la de Guanajuato Capital.

“Guanajuato debería ser el ejemplo de todos esos pueblos, de esos lugares y realmente se queda abajo”.

“Guanajuato se ha convertido en fiesta y parranda, en la degradación todo porque conviene más la venta que lo que significa este lugar, lo que debería ser cuidado y valorado. Ya aquí se viene a tomar”, cuenta.

Youtuber critica a Guanajuato

Aseguró que los jóvenes ya no visitan los museos y no están interesados en conocer la historia algo que a su parecer sí le conviene a la administración.

Debido a esto, hizo un llamado a la administración y los institutos de cultura a luchar por preservar la historia de Guanajuato y hermosear sus calles y lugares turísticos.

“Inviértanle un poquito a esto, hay descuido, hay muchos policías cuidando pero de todos no se hace uno”, fue el mensaje que dejó el youtuber.

Marcos aclaró que su crítica no fue destructiva al contrario, solo busca hacer conciencia de que Guanajuato está olvidado y se está convirtiendo en una cantina.

