Youtuber contagiado con COVID-19 sale a la calle… ¿para comprar pizza?

Redacción

Estados Unidos.- A pesar de las múltiples muertes que ha ocasionado el nuevo coronavirus, también hay miles de pacientes que han logrado recuperarse y han podido regresar a sus hogares.

Que un paciente pueda ser dado de alta es uno de los momentos que más les produce a los médicos quienes se han convertido en los héroes sin capa ante esta contingencia.

Por esta razón médicos y enfermeras de un hospital de California en Estados Unidos bailan para celebrar el anuncio de que un paciente ha sido curado del virus.

En cada caso usan diferentes canciones e inventan pasos nuevos.

More than 315,000 people worldwide have recovered from #Covid19.

Every time a patient at @UCLAHealth is successfully taken off a ventilator, the ICU staff do a dance.pic.twitter.com/jV5SJ0Dvcc

— Goodable (@Goodable) April 8, 2020