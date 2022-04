Fue a finales del 2021 cuando Groupe Up de Youssef Achour decidió retomar la venta de Sí Vale, su subsidiaria en México, líder en vales de despensa, restaurantes y gasolina.

La francesa con presencia en 27 países es una cooperativa con unos 700 socios que no camina muy bien en su casa matriz. La operación quizá aportará caja.

Claramente el riesgo México se ha acrecentado.De hecho Up se ha desprendido de varias filiales emergentes como Colombia, Brasil y Turquía.

Obvio Sí Vale que lleva Gerardo Yepez es la joya de la corona. En 2021 creció más de un 20% para llegar a ingresos por 48,000 mdp (2,400 mdd).

De ahí que se contratara a la neoyorquina 414 Capital de Ariel Fischman. Hay buenos argumentos, máxime el potencial del mercado mexicano, pero el lío del crédito fiscal con el SAT que con recargos asciende a 12,300 mdp, es un serio obstáculo.

Aunque Sí Vale ya obtuvo un fallo del Tribunal Fiscal, las huestes de Raquel Buenrostro no ceden e interpusieron un “segundo acto fiscal”, asunto que podría prolongarse hasta mediados del 2023. De por sí ese pleito lleva ya 11 años.

Parece que en esta ocasión entre los compradores no están las otras grandes firmas francesas de vales, dado el frustrado antecedente de Sodexo de Carlos Ferrer.

Como quiera habría un par de interesados. Uno de ellos es la startup francesa Swile, fundada por Loic Souberyand en 2016. Ha crecido fuerte vía digital justo en el terreno de los beneficios para empleados.

Además en lo que son sus apoyos financieros cuenta con el Softbank que dirige aquí Juan Franck, mismo que ha empujado a compañías como Kavak de Alejandro Guerra, Rappi de Alejandro Solís, Clip de Adolfo Babatz o Konfío de David Arana.

Softbank ya ha invertido en AL en ese tipo de proyectos unos 5,000 mdd, pero trae más efectivo. Así que Swile pudiera ser, pero veremos el impacto de la sombra del SAT.

KBRA COMO SHCP DESCARTA RIESGO SISTÉMICO POR CRÉDITO REAL

El lunes la SHCP de Rogelio Ramírez de la O emitió un comunicado sobre Crédito Real de Ángel Romanos. Se precisa que su situación con vencimientos de deuda por 14,639 mdp y pérdidas no deberá generar un daño sistémico. De hecho se refiere a las gestiones que CReal ya realiza para acogerse al capítulo II de la Ley de Quiebras, algo que le había ya platicado. También recién la calificadora neoyorkina KBRA que lleva Jim Nadler emitió una nota y coincide con Hacienda. El tamaño del sector en donde encaja Crédito Real, más AlphaCredit igual en desgracia, es acotado y no significa “un riesgo sistémico” en particular cuando se habla de créditos de nómina. Lo que también se resalta son las deficiencias con las que el gobierno atendió a las pymes en la pandemia, en especial las micropymes.

REFORMAN 176 DE LFT PARA TRABAJO INFANTIL Y SU DE EU AQUI

En el contexto de la visita de Julie Su secretaria del Trabajo de EU y sus reuniones con Luisa María Alcalde, ayer se reformó el 176 de la Ley Federal del Trabajo. Se flexibiliza la contratación de menores para el campo al básicamente tipificar las actividades peligrosas. Contradictorio frente a la sensibilidad del gobierno de Joe Biden al respecto. Hasta se invierte en monitoreo para erradicar el trabajo infantil.

CUMPLE FUNDACIÓN AZTECA 25 AÑOS Y EL SUSTENTO EN 3 EJES

Ayer Ricardo Salinas Pliego y su equipo estuvieron de manteles largos. No es para menos. La Fundación Azteca cuyo consejo directivo preside Ninfa Salinas Sada cumplió 25 años. El enfoque de esa poderosa herramienta social está en promover jóvenes con talento, reforestar el planeta y apoyar a más de 500 organizaciones civiles, lo que se dice fácil.