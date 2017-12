Yo sí quiero dedicarme a mi familia: gobernador

Aclara que no buscará ser candidato a la senaduría por el Partido Acción Nacional

Catalina Reyes

Silao.- El gobernador Miguel Márquez aclaró que no buscará ser candidato a la senaduría por el PAN, como se ha mencionado al interior de este partido, sino que cuando termine su mandato quiere dedicarse a su familia.

“Quiero dedicarme a mi familia. Yo sí les digo que terminando me dedico a mi familia. Yo cierro la gubernatura (…)

la candidatura (presidencial) no se dio. Yo no voy a la Presidencia del Partido” Miguel Márquez

Gobernador del estado

Explicó que después de cancelarse la posibilidad de ser candidato a presidente de la República por el PAN, ya no busca ninguna otra posición.

Publicidad

“Yo sí quiero dedicarme a mi familia. Yo sí les digo que terminando me dedico a mi familia. Yo cierro la gubernatura”, manifestó.

“La candidatura (presidencial) no se dio. Yo no voy a la Presidencia del Partido (Acción Nacional). En ese sentido yo cierro. Yo me dedico a cerrar lo más fuerte posible en mi estado”.

Cuando se le preguntó cuál será su carta a Santa Claus en lo político, respondió: “en lo político, mi familia y a otra cosa”.

E/MEJZ*