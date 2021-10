Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez renunciará a los dos vehículos oficiales que le aprobó el Ayuntamiento de Irapuato como parte de su seguridad, una vez que termine la administración, pues dijo: “Yo no voy a ser una carga para el Municipio”.

Ante las críticas que desencadenó la asignación de escoltas al presidente municipal que contará con el doble de los que le fueron aprobados al secretario de Seguridad, Pedro Cortes Zavala, el alcalde, aseguró que él se hará cargo de los gastos de los elementos.

Sé que tengo derecho por ley a la protección, porque todo mundo entiende las razones, sin embargo, yo aceptaré unos cuántos escoltas, no quiero vehículos, no quiero gasolina, no quiero viáticos, yo me encargo de ese tema. Obvio los escoltas que pueden tener la portación de armas es que uno los requiere, pero eso me los llevo”, señaló.

También descartó que vaya a hacer uso de la seguridad durante todo un año, pues será máximo cuatro meses que cuente con los escoltas municipales, y precisó que los cuatro escoltas no van a estar juntos todo el tiempo, sino que se van a dividir por turnos y él pagará sus gastos.

No se retira de la política

El presidente municipal comentó que no se va a retirar de la política, en donde más que un político, dijo considerarse un administrador público, y siempre va a tener ese ‘gusanito’ de seguir trabajando.

Asimismo, dijo que se va a llevar a la administración varios archivos de cada una de las dependencias para que en caso de que tenga que hacer una aclaración tenga la información correspondiente para dar respuesta.

Reconoce a Pedro Cortes y a policías “Por una vida entera el servicio de los irapuatenses, por protegernos y hacer de nuestro municipio una mejor ciudad”, fue parte del mensaje de agradecimiento que autoridades municipales realizaron a tres de los 14 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su destacado trabajo en la protección de la ciudadanía. Juan Sánchez Ramírez, Rogelio Ledesma Ayala, y Gerardo Aldaco Hernández fueron los elementos que recibieron un agradecimiento por su trabajo por más de 40 años en la corporación, el cual destacaron las autoridades no podían concluir la administración sin reconocerlos. Seis elementos recibieron el reconocimiento el ‘Mérito policial’ por su intervención en la colonia del Bosque en donde en un reporte de violencia familiar, el agresor los amenazó con hacer explotar un tanque de gas, amenaza que cumplió, pero que no detuvo a los elementos para ingresar y sacarlo con vida, pese a las lesiones sufridas. 1 de 3 Tres elementos más recibieron este mismo reconocimiento por participar en la detención de personas de delitos de alto impacto, y un elemento recibió el ‘Mérito cívico’ por ofrecer atención médica a ciudadanos que sufrieron un accidente. El alcalde Ricardo Ortiz se dijo orgulloso de la Policía Municipal que se deja a la siguiente administración, fortalecida y dignificada, por lo que también entregó un reconocimiento al pilar de todo ese esfuerzo y trabajo que es Pedro Alberto Cortes Zavala, a quienes los elementos de la corporación y los presentes ovacionaron de pie, por la profesionalización y los avances que tuvo la corporación durante los tres años que estuvo al frente. Lee también: Ricardo Ortiz “responsabiliza” a Alfaro de designación de Simental en la SSP Algunos resultados de Pedro Cortes: Durante los tres años al frente de la SSC, se implementó un sistema de vigilancia bajo cuadrantes, se disminuyó en un 48% el tiempo de respuesta, se incrementó la atención de llamadas y se disminuyó el 15% de llamadas de broma en el 911. Destaca, también, la disminución en los siguientes rubros: 19% homicidio doloso, 5% lesiones, 42% robo a negocio, 45% robo de vehículo, 12% violencia familiar y 38% el robo con violencia. Fue implementada una Página WEB de la SSD, y las aplicaciones de Proximidad y Vivo Segura; además de la video vigilancia con drones y equipamiento de las delegaciones para el monitoreo.

