“Yo no me impuse el finiquito”; se defiende exdirector de Comude

El exfuncionario aseguró que podría entregar el dinero, sólo si el reclamo es justo y legal; esto luego de la solicitud para investigarlo del regidor Alfonso Orozco

Jazmín Castro

León.- “Manos libres y manos limpias”, así fue como se defendió el exdirector de la Comisión Municipal del Deporte (Comude), Antonio Eugenio Rivera Cisneros, luego de que el regidor priista, Alfonso Orozco, solicitara a la Contraloría municipal una investigación por el pago de 402 mil pesos de finiquito.

El exfuncionario dijo que él no determinó que se le entregara dicha cantidad, fue el Consejo de la Comude, quien así autorizó, “el finiquito yo no me lo puse, se hizo un cálculo en base al mérito, a la trayectoria, soy doctor en ciencias del Sistema Nacional de Investigadores, y se hizo la revisión correspondiente por el consejo, se hizo la orientación del propio Municipio a través de Desarrollo Institucional y Contraloría, fue lo justo”, comentó Rivera Cisneros.

Aclaró que en caso de que la Contraloría le reclame el dinero, el exfuncionario está dispuesto a regresarlo, pero aclaró que sea justo y de una manera legal, porque no hay denuncia, sólo es revisión.

Agregó que no ha sido notificado respecto a una solicitud de contraloría, además agregó que nunca tomó vacaciones y tuvo una entrega absoluta, porque generó 101 millones de pesos en su gestión.

Contexto

El pasado jueves en sesión de Ayuntamiento, el regidor priista Alfonso Orozco, pidió a la Contraloría municipal que se revisara la liquidación que se le había otorgado a Rivera Cisneros, debido a que sólo había estado trabajando poco más de tres años en el Municipio y se retiró por decisión propia.

Ante tal petición, el contralor, Leopoldo Jiménez Soto, en su momento dijo que se está investigando por la solicitud que se hizo, aunque no detalló si fue despedido o salió por decisión propia.

