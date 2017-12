Yo fui la víctima en el IEEG, dice Cano

El aún secretario ejecutivo del organismo dice que lo sacrificaron para no despedir a cinco directores

Catalina Reyes

Guanajuato.- Juan Carlos Cano Martínez, quien renunció recientemente como secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), dijo ser la “víctima” del asunto, pues cinco consejeros querían remover a otros tantos directores y en lugar de eso mejor se optó por pedirle a él la renuncia.

“No hubo ninguna razón laboral, ni mi capacidad ni mi profesionalismo, nunca se me reprochó nada. Fui víctima. Fue un intento de gobernabilidad en beneficio del Instituto. En realidad en lugar de sacrificar a cinco directores se sacrificó lo menor posible. Yo le tengo un gran cariño a la institución y yo preferí retirarme” Juan Carlos Cano Martínez

Secretario ejecutivo del IEEG

En entrevista a correo, afirmó que “nunca, jamás” estos consejeros hablaron con él para manifestarle que estaban en desacuerdo con su trabajo, contradiciendo lo que declararon el viernes Sandra Prieto y Luis Miguel Rionda a este diario sobre las razones de la renuncia.

Publicidad

Señaló que quien le informó la intención de los cinco consejeros de removerlo fue su jefe, Mauricio Guzmán, presidente del IEEG: “Fue una explicación muy breve que dio; dijo que la renuncia era por la crisis en la institución, que ellos querían mi renuncia”. Refiere que esto ocurrió hace unos 20 días.

“No hablaron conmigo”

Como respuesta a las declaraciones de los dos consejeros mencionados, Cano sostuvo que “no es verdad que me hayan dicho a mí cual era la razón, porque lo que dijeron ellos dos -que me dieron a conocer las razones-, no es verdad: nunca, jamás se me dijo nada.

“No hubo ninguna razón laboral, ni mi capacidad ni mi profesionalismo, nunca se me reprochó nada. Fui víctima. Fue un intento de gobernabilidad en beneficio del Instituto. En realidad en lugar de sacrificar a cinco directores se sacrificó lo menor posible. Yo le tengo un gran cariño a la institución y yo preferí retirarme”, agregó Cano.

“Creo que se lo pidieron (la renuncia) a Mauricio (Guzmán), no supe, hace como 20 días”. Sobre las razones para esa solicitud, lo único que le dijo fue “que era un tema de gobernabilidad, no hubo razones”.

Reiteró que son los cinco consejeros (Indira Ramírez, Beatriz Tovar, Sandra Prieto, Luis Miguel Rionda y Antonio Ortiz) quienes querían remover a cinco directores.

“Yo no fallé”

Cano Martínez, quien fungía como secretario ejecutivo del organismo desde el 12 de febrero de 2015, y lo será hasta mañana, destacó en la entrevista: “Lo que no me gusta es que digan que fallé, y la verdad es que me he esforzado al máximo. Que me dijeron de mi trabajo que me lo señalaron, eso nunca se habló”, dijo.

“Quiero que no quede en entredicho mi profesionalismo y mi entrega al Instituto. Por eso estoy reaccionando a las afirmaciones del consejero Rionda y la consejera Sandra”, enfatizó.

Recordó que su trabajo lo cumplió a cabalidad y de manera responsable siempre, tanto así que en los 10 meses del proceso electoral en 2015 había que trabajar hasta la madrugada. “Había ocasiones en que estaba haciendo acuerdos a las 2:00 de la mañana con la Dirección de Organización y la Unidad Jurídica. No es justo que no se reconozca.

“Y ahora en septiembre, en el proceso preparatorio, hubo muchas jornadas que estábamos terminando a las 12:00 o 1:00 de la mañana. Ahí vivíamos: también los de Jurídico”, contó.