1.-Zalemas al gobierno

Con el peor reflejo del oportunismo político, al presidente de la CMIC, Javier Padilla, y al de la Canaco Servytur de León, Gabino Fernández, les dio por aplaudir lo hecho por Diego Sinhue Rodríguez en el primer mes de gobernador…

El problema es que no aclaran qué aplauden en concreto. Porque Diego casi está inédito, principal, aunque no únicamente, en la materia de Seguridad.

Padilla, deseoso de congraciarse luego del pleito que le echó a Pedro Peredo, el director del Inifeg, hasta le regala una coartada a Diego.

Dice: ‘Los programas que se tienen que ir consolidando en materia de seguridad no son de la noche a la mañana y creo importante darle la oportunidad…’.

En una extensión de su generosidad le otorga de tres a cuatro meses para que dé resultados contundentes…

Representantes empresariales como estos viven interesadamente la confusión de asumirse como representantes de la sociedad para influir sobre los gobernantes.

Pero esa ‘representación’ no funciona si no es auténtica. Y en este caso no lo es…

Mientras la violencia criminal sigue creciendo, se ha ratificado a Carlos Zamarripa y a Álvar Cabeza de Vaca, corresponsables de la crisis, y presentado un par de Iniciativas en el Congreso…solamente.

Pero Diego no presentado su estrategia. Tampoco ha instrumentado alguna medida nueva de Seguridad.

A ello hay que agregar que su Gabinete no despega. En particular, la ‘Legión extranjera’, que parece pasmada: John Robert Hernández, Yoloxóchitl Bustamante, Ma. Isabel Ortiz Mantilla, Tarcisio Rodríguez, Teresa Matamoros…

Entonces, por qué el aplauso…

2.-Actualización universitaria

Anoche se consumó una gran tarea colectiva de la UG con la Instalación de la Normatividad reformada mediante una Sesión Extraordinaria Pública y Solemne de su Consejo General.

El rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, con directores divisionales y secretarios académicos, así como con representantes de profesores y de estudiantes, trabajaron por dos años para reformar 13 reglamentos universitarios.

Esta puesta al día de la normatividad viene de un proceso largo, a partir de la concesión de la autonomía, con Juan Carlos Romero Hicks de rector, en 1994. Por ello exigió también un arduo trabajo de consenso.

Con esta reforma se da certidumbre a estudiantes, profesores y trabajadores, y se desconcentran y se facilitan trámites.

Por ejemplo, los estudiantes pueden hacer sus pagos electrónicamente, desde cualquier parte. También pueden escoger libremente dónde hacer su servicio social. Se les facilita la movilidad, interna y de otras universidades. Pueden revalidar créditos de la UG u otras instituciones…

Se simplifica el procedimiento para el ingreso, permanencia y promoción de los profesores. Se da certeza en la convocatoria al detallar categoría, plaza…

Hay un trato diferenciado para los integrantes de la OSUG, por las particularidades de su trabajo. Se crea la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario, así como la ‘Gaceta Universitaria’…

3.-El PRI sigue en puntos suspensivos…

No logró superar la intrascendencia el acto de presentación de la nueva delegada del CEN del PRI, Maricela Velázquez Sánchez, quien dijo venir con la encomienda de ‘diálogo y más diálogo’ de su presidenta, Claudia Ruiz Massieu.

Quien le quiso poner sabor al caldo fue José Reyes Baeza, secretario de Acción Electoral del CEN… fallidamente.

El exgobernador de Chihuahua se atrevió a decir una barbaridad, presumiendo que hay 10 millones de militantes priistas…

Algo que ya no debieran decir, bajo la pena de poner en evidencia que ni sus militantes votan por ellos. José Antonio Meade, su excandidato presidencial, por ejemplo, apenas alcanzó 9.2 millones de votos, incluyendo los del PVEM y NA…

Estuvo mas sabroso el chisme entre la militancia sobre el pleito entre los seguidores de Gerardo Sánchez, el excandidato a gobernador, por la presidencia estatal del partido, pues la quiere David Mercado, pero también Claudia Navarrete…

4.- La circunstancia de Hugo

Aunque el exalcalde, por el PRD, de Cortazar, Hugo Estefanía, ha intentado restarle importancia a la noticia que trascendió ayer de su solicitud de Amparo, el asunto parece muy serio.

Según dice, unos presuntos agentes ministeriales, de Investigación de Homicidios y Robo de Vehículos, de la Subprocuraduría de Justicia de Celaya, lo requirieron sin dejar documentación alguna. Y que por eso solicitó Amparo.

En un contexto confuso, de acuerdo a lo trascendido, en su solicitud refiere tener incertidumbre porque podría ser privado ilegalmente de su libertad, pero también dice temer por su vida…

La Suspensión Provisional solicitada a principios de octubre le fue negada. Hoy se resolvería, en audiencia constitucional, la resolución definitiva sobre el Amparo.

Román Cifuentes Negrete

Ayer finalmente se consumó el relevo en la presidencia estatal del PAN, con la novedad de que quien la encabeza ahora lo hace en circunstancias complejas, más de lo que les haya tocado a cualquiera de sus antecesores.

El panismo guanajuatense tiene en su medallero la hazaña de haber sido el único en resistir la avalancha morenista. Eso, a la vez que le permite ufanarse también le compromete.

Incluso en el contexto de la renovación de su dirigencia nacional, debe proyectar aires renovados en la dirección partidaria.

Algunos rasgos que debiera instrumentar, luego de la debacle electoral, son los de: moderna, ideológica y políticamente, inclusiva, innovadora…

Ayer criticaba la consulta de Andrés Manuel López Obrador sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. También, el futuro papel del ‘superdelegado’ Mauricio Hernández.

Todo ello cuadra muy bien con la condición opositora del PAN. Pero debe trascender la censura y plantear alternativas.

Volvió a prometer que su dirigencia será crítica respecto a las autoridades emanadas del PAN, pero…

Inmediatamente expresó un voto de confianza al gobernador por la ratificación de Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, con la vaga promesa de que va exigir resultados.

Le falta una pizca de congruencia, la cual le ayudaría a ganar credibilidad. Algo muy importante respecto al compromiso de que no haya ‘fiscal carnal’.