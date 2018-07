1.-La prueba del ácido

La toma real y simbólica del poder por parte de Diego Sinhué Rodríguez deberá ocurrir con la definición de una nueva estrategia de Seguridad Pública, su hierro candente, y la de sus responsables.

Eso ha hecho surgir el nombre de Daniel Chowell como un posible pivote, en el papel de nuevo procurador de Justicia.

Sólo por un rumbo como ese, Diego podría aspirar a concretar su metáfora del ‘Golpe de timón’, una crítica radical y despiadada a Miguel Márquez.

El fuerte rechazo del panismo a asumir su fracaso en Seguridad, además de otras implicaciones particularmente delicadas, provoca que un poderoso sector, el ‘marquismo’, insista en la permanencia del actual procurador, Carlos Zamarripa Aguirre, y como su adjunto el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca.

Pero eso no es compartido por el ‘dieguismo’, que desde sus entrañas filtró el fin de semana el nombre de Chowell…

Se trataría de un regreso, incluso algo irónico. Él fue jefe de Zamarripa, y este lo sustituyó en la Procuraduría cuando, en 2009, renunció para irse a la aventura de ser candidato del PAN a la alcaldía de Guanajuato.

Luego de perder con el priista Nicéforo Guerrero, fue promovido como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, STJE, por Juan Manuel Oliva. Márquez impulsó su ratificación en 2017.

Activo militante del PAN, Chowell se ha convertido en un auténtico ‘poder azul’ tras el trono en el STJE. Esto lo consolidó en enero, cuando ‘gestionó’ los votos que le faltaban a Claudia Barrera para lograr la presidencia.

Daniel dejó la tarea policíaca cuando ni siquiera se imaginaba que alcanzaría los niveles infernales de hoy, y eso puede ser un hándicap importante en su contra.

Para Diego, sin embargo, su designación significaría ganar la partida interpanista y mandar un mensaje de renovación en la estrategia de Seguridad, algo indispensable para tener un buen arranque de su sexenio…

2.-Un mal plan…

Acaso por su novatez política, la directora del Instituto Municipal de Planeación, Implan, de Guanajuato, María Esther Arteaga, descuidó un flanco importante, el de su asesor Francisco Robledo, y por ahí la atacó el alcalde, Edgar Castro.

Según trascendidos, que Arteaga deberá aclarar, Robledo no sería sino un ‘aviador’ que habría estado cobrando al Implan por unos servicios realizados por empleados y gente del Servicio Social…

También se le señala como responsable de la obra suspendida en el boulevard ‘Euquerio Guerrero’ por la construcción de un cuarto nivel cuando sólo tenía permiso para dos…

En la batida de Edgar, que debilita al Implan en su tarea más importante, la del Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial, al debilitar a Arteaga, a ésta también le suspendió obras en su restaurante ‘Escarola’.

Quizá la directora del Implan podía haber sido más cuidadosa… aunque ya se sabe que contra la mala fe no hay defensa…

3.-Morena, esa nueva Meca de la política

Aunque no logró ganar, la expanista acambarense Ma. Guadalupe Josefina Salas, ‘Lupita’ Salas, confía en que será rescatada por Morena, al que representó como candidata a la diputación local por el Distrito XXII.

‘Lupita’ perdió con su excompañero de partido, el panista Luis Antonio Magdaleno, pero en su horizonte está un puesto de primer nivel en la Sagarpa.

Ella llegó al morenismo propulsada por el exalcalde panista César Larrondo, quien se dedica al negocio de las ferias y ahora no fue candidato a nada. Esto, luego de tener la aspiración a un posible regreso a la alcaldía sin que el PAN se la hiciera buena…

En su tiempo, Lupita fue una diligente regidora, así como directora de Desarrollo Rural, de ahí que tenga enfocadas sus baterías, junto con Larrondo, en la Sagarpa…

4.-Alcalde con juguete nuevo

Todavía con espíritu de fiesta por haber ganado su reelección, y confiado en que no prosperará la impugnación de Juan José Balver, el candidato de Morena, el alcalde de Pénjamo, Juan José García, anticipa lo que hará en su segundo período.

El también ‘empoderado’, así se siente, alcalde anuncia que va a correr a todo su gabinete, directores, subdirectores y coordinadores.

Baraja nueva, hasta de ediles, dice, porque ‘el único que repite soy yo’. Está por verse, sin embargo, el alcance de sus dichos.

A ver si puede sustituir a otros ‘empoderados: el director de Seguridad Pública, que lo es del Mando Único, Miguel Medina Fernández, e igualmente al tesorero, José Martínez Felipe, quien le conoce todos sus secretos…

Con el paso de los días podría ir atenuando su radicalismo…

Enrique Díaz Díaz

Una característica de alto valor que ha distinguido al obispo de Irapuato es la de la comprensión de los problemas sociales e individuales, y ayer volvió a desplegarla a propósito del delicado tema del aborto.

Sin renunciar a los principios de su credo, “no puedo yo, argumentando mis derechos, matar a otra persona porque estoy violentando ya sus derechos”, convocó al entendimiento del problema, pero también a actuar como sociedad para enfrentarlo.

“Ahí nos quedamos en la superficie, no vamos al fondo. El que una mujer se encuentre en una situación de aborto ya es una injusticia para la mujer, o porque fue abusada o porque tiene ignorancia o porque no tiene educación o porque no tiene responsabilidad y a entonces a veces el querer quitar las consecuencias sin mirar las causas y las raíces no vamos a acabar nunca con los problemas”, dijo.

Con ello hizo evocar a quien fuera presidente de Francia, Valery Giscard d’Estaing, quien en su tiempo dijo al Papa Juan Pablo II: “Como católico estoy en contra del aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización”.

Esto es, debe asumirse este asunto en sus dimensiones social y política.

Y de acuerdo a la necesidad de no dejar solos a aquellos que viven una situación compleja, tanto por solidaridad como para ofrecer dispositivos útiles a la solución de fondo de los problemas y no sólo actuar reactivamente.