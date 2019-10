1.- Otra fórmula, otra aventura, por el DAP

Los Poderes, Ejecutivo y Legislativo, del estado buscan disciplinar a las administraciones municipales para que no afecten la economía de las familias guanajuatenses con incrementos, sin los estudios técnicos necesarios.

En la Junta de Enlace en Materia Financiera de este lunes, la Secretaría de Finanzas, Administración e Inversión de Guanajuato planteó dos propuestas, una, mejorar la cobranza del Derecho de Alumbrado Público (DAP) y reparto de un fondo municipal a los ayuntamientos que signen el convenio de colaboración fiscal con la dependencia para realizar su actualización catastral.

Tras el retiro de apoyo del gobierno de Miguel Márquez Márquez a los ayuntamientos para compensar el déficit que resulta del pago del alumbrado público a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como una respuesta política a la negativa de varios municipios de ingresar a su programa de sustitución de luminarias convencionales a tecnología Led, sobrevino una especie de ahogo económico que consistió en dejarlos solos con su débito.

El antecedente inmediato es que en el 2018 se tuvo una facturación de la CFE de 1 mil 110 millones de pesos y la cobranza municipal por el DAP solamente llegó a los 101 millones de pesos, un déficit superior al 90 por ciento. Esta brecha es lo que consideran, desde el Ejecutivo y Congreso, debe superarse con una reforma a la Ley de Hacienda para los Municipios. El reto está en pie, aunque se tenga la nueva fórmula.

En el otro asunto, el acuerdo entre la Secretaría de Finanzas y los Ayuntamientos, trae el manto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al momento, existen 104 millones de pesos a repartirse entre 30 municipios que acordaron modernizar su catastro en coordinación con los gobiernos estatal y federal.

2.- Salamanca y los que siguen

Con la finalidad de que el cambio de luminarias en varios municipios no represente la parte oscura de administraciones que han realizado el reemplazo del sistema, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) llevará a cabo auditorías para poner luz a los procesos ejecutados, que incluyen adjudicación de suministro, arrendamiento, prestación de servicios o de concesión.

Este mandato acordado en la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso Local, tiene la pretensión de aclarar los procedimientos, pues existen municipios señalados por la manera en que realizaron sus contrataciones. A la cabeza Salamanca y Dolores Hidalgo, sin descartarse otras municipalidades.

La Comisión determinó trascender lo auditado para saber las maneras en que cada administración llevó a cabo el reemplazo de luminarias, pues podrían servir de experiencia a quienes todavía no han ejecutado el cambio de alumbrado público.

La diputada de Morena, María Magdalena Rosales Cruz solicitó, en Hacienda y Fiscalización, que la ASEG toque a todos los municipios que concluyeron la colocación de las luminarias, para que se haga la fiscalización y termine con la opacidad.

3.- Los viejos vicios enraizados en lo público

A pesar de las necesidades de que se aplique en la administración pública la austeridad republicana, se insiste en contratar empresas privadas para resolver los asuntos que deberían llevarse a cabo dentro de las instancias públicas. Los municipios, sin tomar en cuenta las carencias sociales, contratan personal que representa pagos extras como la elaboración de los informes de gobierno.

En Celaya, la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez aprovechó que la ley le exige informar sobre el estado que guarda la administración pública local, para contratar al equipo de Jaime Roberto Acevedo Arroyo para integrar el contenido de su primer informe de gobierno. Un gasto de 232 mil pesos que representa más del 25 por ciento del total, por un trabajo que debió hacer el organismo público de planeación celayense, conforme a las capacidades que le otorga la Ley Orgánica Municipal.

Durante los días difíciles de la administración, Paniagua Rodríguez, tiene momentos de lucidez para ignorar la norma con el interés de beneficiar al aliado político. No se puede soslayar que la firma contratada por la alcaldesa, está ligada a encumbrados panistas.

De la Valija. A propósito de desgracias

El golpe inesperado: los esfuerzos que se hacen para mejorar las condiciones de Petróleos Mexicanos no van a la par con el resultado que se tiene de las ventas y la variación del costo del petróleo, que en el tercer trimestre de 2019, presentan pérdidas por 87 mil 858 millones de pesos.

Además en Pemex, que dirige el agrónomo Octavio Romero Oropeza, hay 153 mil millones de pesos por rezagos en pagos a proveedores y contratistas de pequeñas y medianas empresas. Y como colofón de la compleja situación de la petrolera, resulta que el ex líder sindical, Carlos Romero Deschamps, acusado de enriquecimiento ilícito, como representante de los trabajadores petroleros, permanece en territorio nacional, aunque no goza de cabal salud, de acuerdo a lo referido por Francisco Alfaro, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Petromex.

Christian Javier Cruz Villegas

Octubre es el mes más siniestro del presente año para León, porque ya superó la marca que tenía en materia de homicidios dolosos en el mes de mayo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), en lo que va de 2019 se tienen 433 asesinatos, de los cuales, 54, se han presentado este mes, superando, antes de su conclusión, a mayo que acumuló 52 casos.

Christian Javier Cruz Villegas, síndico del Ayuntamiento leonés y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ante el silencio del titular de la SSPL, con base en los resultados numéricos sobre las personas ejecutadas, comentó, que esperan darle un seguimiento a los perfiles de las personas asesinadas.

El ex secretario particular del Gobernador 3M y ex secretario general del Congreso, externa su preocupación por indagar los perfiles de los occisos, tarea que correspondería a una investigación especializada de la Fiscalía General del Estado, algo fuera de sus atribuciones como integrante del Ayuntamiento, donde su tarea es fiscalizar lo hecho por la administración municipal y no la vida de los ciudadanos.

El síndico Javier Cruz, ayudaría, si se dedicara a su responsabilidad, revisando las razones por las cuales han sido dados de baja elementos de la corporación policiaca en los últimos diez meses, una mayoría en un total de 80 servidores públicos despedidos. Un fenómeno complejo porque refleja la falta de supervisión del personal, pues se debe a temas relacionados con la honorabilidad y justicia en el servicio.

