1.- Enredadas las pitas en Cuerámaro

Con una disciplina que sobresale de la actuación de las autoridades ante los homicidios de 4 jovencitas en Cuerámaro, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la alcaldía, tomados de la mano, desvelaron luego de 90 horas del trágico hecho, lo sucedido con el autor de la agresión a las niñas.

No existen razones para que se argumente que en los procedimientos legales se sigue un método, pues las investigaciones deben ser impecables, con información precisa, plegadas a la ley y sin permitirse la posibilidad de fracaso, para que el culpable no salga absuelto. Se entiende que el presunto responsable es adolescente y recibe apoyo familiar, pero las autoridades no pueden suscribir a ojos vendados algunos rasgos del suceso, revelados por vecinos de la localidad.

Tampoco es saludable que las autoridades reaccionen ante los hechos, pues se corre el riesgo de que la procuración de justicia se contamine con decisiones de poder o relaciones partidarias. El Fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, fue procurador y actuó como subordinado, pero le toca en suerte dirigir una institución que debe expresarse con autónomía. Circulan en redes sociales fotografías en donde aparecen personas involucradas en los sucesos con indumentaria alusiva a la entonces candidata del PAN y hoy alcaldesa Ana Rosa Bueno Mejía.

La forma en que actúan las autoridades pareciera seguir una línea para no perderse entre la información que se ha ido acumulando a partir del domingo 24 de noviembre. Resulta, hasta el momento, que la alcaldesa Bueno Mejía informa lo que corresponde a la FGE; mientras ésta actua de manera timorata. Se sabe que debe haber mesura, pero la mano de la justicia debe ser firme, pues de no satisfacer a los cueramarenses, podría haber la respuesta compensatoria.

2.- Juego de manos en Congreso Local

En el momento en que la Cámara de Diputados declaró que la revocación de mandato y la consulta popular quedaron inscritas en la Constitución Federal, de los integrantes del Constituyente Permanente, el Congreso de Guanajuato sobresalió por haber sido el único que votó en contra de la minuta de reforma.

Además de la “nota por mala conducta”, ayer el grupo mayoritario del PAN se saltó la barda, pues quiere de un solo golpe aprobar el Paquete Económico 2020 local, integrado por 7 leyes, entre las que sobresalen las de Ingresos y Egresos. El plan “Olla Express”, lo sacó rápido la mayoría panista en Las Enredaderas que la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, con el clásico uso y abuso del mayoriteo. Aunque la oposición la hizo la priista Celeste Gómez Fragoso, demandando el análisis profundo a las leyes del paquete.

Lo más interesante de la producción legislativa, sin soslayar las iniciativas, nombramientos y tomas de protesta, fue el exceso de parte de quienes saltarán la práctica parlamentaria para evitar sobresaltos antes de que carguen los peregrinos. En la sesión, dos temas escalaron lo protagónico, curioso, las consideradas llamadas a misa: Exhortos que representan la sonaja, uno para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y la compensatoria para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

3.- Reconocido el núcleo de población en riesgo

Es posible que por falta de información, la población en riesgo para adquirir el VIH Sida sean las madres de familia con pareja única. Lo que en otro momento se consideraba propio de grupos de población considerados como “promiscuos”, por el consumo de estupefacientes o simplemente durante la atención médica.

No es ocioso considerar que a las mujeres no se les atiende desde el orden preventivo con la información suficiente; como sucede en la prevención de los cánceres cervicouterino y de mama. Además, se tienen las menores embarazadas, que no fueron atendidas con información para evitar lo no deseado, junto a los jóvenes de su edad.

Lo revelado por el director de Salud Pública, Pablo Sánchez Castélum, modelaje de la población en riesgo, 70 por ciento de los infectados son mujeres, representa el núcleo donde las autoridades deben poner más atención a fin de evitar los contagios y atemperar el crecimiento de la población infectada con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida.

La autoridad sanitaria tiene diagnóstico, ya conoce los grupos en riesgo, requiere ahora vincular las políticas generales de salud con un programa estatal a fin de que no suceda, en este caso, como con los consumidores de drogas, donde se buscan modelos en otros lugares.

De la Valija

Esta columna ha tomado nota de la misiva enviada por el secretario del Ayuntamiento de León, Felipe de Jesús López Gómez, quien cosificó el comentario de ayer sobre su condición profesional como abogado, de totalmente falsa. Aunque terminó por coincidir que en 2019 concluyó el registro de su cédula profesional. Además, es menester que en el uso de la mesura, revise el material, porque sólo fue un comentario respecto de la crítica que la regidora Gabriela del Carmen Echeverría González, realizó poniendo en duda la condición de profesionista del secretario y que sigue procedimientos legales al respecto.

Sería importante que el abogado López Gómez revise la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato, en su numeral 13 que dice: “Para ejercer en el estado las profesiones o ramas profesionales a que se refiere el artículo 4 de esta ley se requiere contar con título profesional legalmente expedido y registrado, o con la autorización provisional respectiva; así como estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles”. Esta historia… continuará.

Juan Sámano Gómez

Se les ha visto trabajar juntos en momentos, uno sustituye al otro, pero nadie calculó que serían coronados el mismo día en el Congreso del Estado de Guanajuato este jueves 28 de noviembre. En la vanguardia, el ex procurador de los Derechos Humanos tomó protesta como magistrado de la Judicatura de la entidad; el otro, que le hace pareja, fue designado comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP).

Juan Sámano Gómez fue encargado de despacho de la Procuraduría de los Derechos Humanos estatal cuando su titular pasó a la Secretaría de Gobierno, antes de cubrir el periodo marcado. El ahora comisionado del IACIP, antes de esta designación ocupó la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL).

Sámano Gómez, podemos considerarlo como un actor institucional, esto es, dedicado a servir a la autoridad superior, pero no para transparentar las acciones de gobierno. Por el contrario, su trabajo siempre fue en el marco de la secrecía obligada por sus encargos. Cabe recordar que en sus manos estuvo la información de la infiltración que sufrió la SSPL, quien llevó a la dimisión de su titular a mediados de este año.

