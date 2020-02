1.- La carrera por la muerte

Si bien es cierto que el Partido Verde Ecologista de México y diputados de Morena revivieron en la Cámara Baja, ayer, la vieja propuesta verde de aplicar pena de muerte contra violadores, feminicidas y asesinos; sin embargo, cinco días antes en el Senado, el Partido Acción Nacional había propuesto “abrir el debate” para imponer la pena de muerte para asesinos de niños, niñas, adolescentes y mujeres.

La motivación del coordinador de la bancada del tucán, Arturo Escobar y Vega, considera que agravar las penas e imponer la cadena perpetua para ciertos delitos no ha inhibido la comisión de crímenes de extrema crueldad. Y por tanto, la pena de muerte, para verdes y morenos que lo acompañan, representa el castigo para reducir la magnitud y frecuencia de los crímenes. Si el problema de México es la inseguridad, violencia e impunidad, sería menester conocer primero por qué estos asuntos no son analizados con conciencia de parte de los legisladores.

Por lo que corresponde a la propuesta de revisión del tema por parte de los conservadores panistas en la Cámara Alta, por medio del legislador Víctor Fuentes Solís, hizo un sondeo en las redes sociales, y cada diez participantes, nueve se pronunciaron a favor de la discusión sobre la pena de muerte. Con base a la venganza social, se infiere que debe imponerse un acto de barbarie.

Más que presentar una idea sustentada sobre la manera en que debe suministrarse la seguridad y sobre todo cómo atacar la impunidad, los legisladores del Verde, Morena y PAN creen que la salida es que el Estado elimine a sus malos ciudadanos. La pena de muerte queda fuera de toda consideración ética o moral, porque nadie debe tener el derecho de aniquilar la vida de un ser humano.

2.- Agenda light albiazul en el Legislativo

La propuesta de agenda revelada por el grupo mayoritario del Congreso Local conlleva la defensa de la familia, la moral y las buenas costumbres. Aunque, por las necesidades actuales y el proceso electoral que inicia este año, debieran de haber empujado un poco, porque están pendientes la reglamentación de la reelección de diputados locales y miembros de ayuntamientos, así como la revocación de mandato del gobernador.

Es probable que el grupo panista, que coordina J. Jesús Oviedo Herrera, quiera llevar el proceso legislativo sin tanto aspaviento y se limite a reglar lo relacionado a licencias de conducir, permisos y otros menesteres para “el control” como sucedió con el replaqueo para 2020, aunque no representan ninguna garantía en la búsqueda del objetivo.

Las 19 iniciativas abarcan temas como salud, seguridad pública y justicia, economía, transparencia, medio ambiente y buen gobierno. Es cierto, se retoman una serie de aspectos que le interesan a la sociedad, pero no tocan la parte más sensible de las circunstancias que se viven, pues no se puede garantizar la tranquilidad de las familias únicamente desde la legislación, también se deben acentuar la fiscalización de los programas gubernamentales, sobre todo lo que no camina.

3.- El manto protector

Extender el manto partidario sobre la Fiscalía General del Estado no permite que se haga una evaluación de la actuación de su titular, sobre todo, cuando se está señalando que los más graves problemas en el estado son la violencia e impunidad.

Esto viene a colación, porque el grupo legislativo del partido conservador PAN en el Congreso del Estado impuso que sea llamado a una mesa de trabajo Carlos Zamarripa Aguirre para “desahogar” su primer informe. La mayoría panista asocia -de manera directa- que el fiscal sigue dependiendo del gobernador y en consecuencia, la obligación del panismo es impedir que se le cuestione duramente en una comparecencia ante el Pleno de la representación popular.

La decisión en la Junta de Gobierno para que el próximo 20 de marzo el fiscal solamente asista para entablar una charla con los diputados, se obtuvo por mayoría; usando la votación ponderada de Acción Nacional. Con ello, se pierde la oportunidad de que Zamarripa responda a cuestionamientos que no estén controlados en la mesa de trabajo.

Sería interesante que los priistas en un Pleno del Congreso solicitaran, al fiscal, información sobre la desaparición del ex presidente municipal de Coroneo, Israel Morales Bermúdez, secuestrado hace un año. Hasta el momento, sus familiares y correligionarios aseguran que la Fiscalía monopoliza la información del caso, sin la sensibilidad de su atención.

De la Valija. El nuevo TEEG

La acusación de los panistas contra el súper delegado federal de Programas de Desarrollo Integral, Mauricio Hernández Núñez, el partido Morena y el secretario de Desarrollo Social de San José Iturbide, Gilberto Pérez Rangel, no fructificó porque el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato declaró inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados, “ya que no se actualizaron las faltas denunciadas”.

La decisión fue como impedir que la pedrada lanzada por los albiazules no llegará a su destino. Así, el súper delegado libra una batalla, que hubiera afectado sensiblemente a los morenistas en Guanajuato. Desde este momento, Hernández Núñez, puede sentirse libre de la primera denuncia electoral del partido en el poder estatal.

Raúl Márquez Albo

A pesar de las recomendaciones de los expertos en el trabajo conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de China para “aprender de la experiencia” del gigante oriental, debido a que la humanidad no está preparada para la epidemia del coronavirus COVID-19, todavía en las naciones se tienen dudas sobre su actuación en este momento, a pesar del fuerte impacto que ya generó en el ámbito económico.

Raúl Márquez Albo, médico, diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Salud del Congreso Local, comentó que es necesario reforzar las medidas de prevención porque existe un riesgo latente de que el coronavirus pueda llegar a México y a la entidad. Aunque el morenista se tomó la libertad de señalar que se cuenta con las medidas precautorias para el caso.

Indistinto de las posibles respuestas que se vayan dando al problema en varios países, incluso encontrar la vacuna y desactivar el virus, imposibilitando la llegada de la enfermedad al país y a nuestra entidad, no puede soslayar el gran riesgo que existe, ni tampoco que el Estado Mexicano tome distancia de una cuestión en la que, de acuerdo a nuestros especialistas, no se tiene experiencia.

Siguiendo la postura de la Federación, el diputado del partido rojo marrón, aseguró que existe una buena coordinación entre los gobiernos en materia de salud, pero insistió en la necesidad de que se refuercen las medidas de prevención. Lo esperado por la sociedad será… ¿para cuándo, doctor, se aplicarán los programas de prevención?