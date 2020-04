1.Etapa difícil y la ilusión que acabe

Empieza este lunes la primera semana de las tres que las autoridades sanitarias consideran la pesadilla de la pandemia que ha provocado el COVID-19. Aunque en esta condición tan difícil también vehiculizamos el deseo más significativo de la cuarentena, el principio del fin, para el retorno a la normalidad. En la lucha contra la enfermedad, la población adquirió un mayor nivel de conciencia a los primeros días de la Fase 3; además, las instancias de Salud elevaron su preocupación por lo preventivo y poseer los materiales para recibir a más pacientes.

La clave en lo general será la actuación de las autoridades federal, estatal y municipales. En León, el gobierno de Héctor López Santillana informa que desde hoy se multará duramente a quienes no atiendan las disposiciones. En Silao, Guanajuato, Celaya, Xichú, San Miguel de Allende, Irapuato, entre otros, se ajustaron las medidas y aplicaciones.

La realidad nacional nos muestra 14 mil 67 casos positivos y más de 1, 351 decesos provocados por COVID-19, con 20 fallecidos en Guanajuato y 260 contagiados. Las proyecciones estadísticas están creando una imagen más cercana al problema y el interés por las acciones sensatas.

2. Oxígeno financiero

La condición estratégica de México en Norteamérica ha puesto a trabajar horas extra a funcionarios de organismos financieros nacionales, internacionales y empresariales para apuntalar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que han carecido del respaldo del gobierno federal ante los efectos de la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Sin apoyo gubernamental, está en riesgo la cadena productiva del subcontinente, articulada desde varias industrias.

Antes, en la lógica de más vale pedir perdón que permiso, fue el Banco de México el que innovó al ofrecer a la banca privada 750 mil millones de pesos para que puedan fondear créditos a la planta productiva. Ahora, el Consejo Mexicano de Negocios logró que el Banco Interamericano de Desarrollo ponga a disposición de las MIPYMES, parte de las cadenas de valor de las grandes empresas, 30 mil créditos para sostenerse y mantener los empleos, a partir de la disposición de 12 mil millones de dólares.

Ambas jugadas dan oxígeno puro a los gobiernos estatales, como el de Guanajuato, que están siendo presionados por las empresas locales, ante el pasmo federal para que les rescaten. En el escenario, el llamado a la mesura hecha por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del estado, presidido por Franco Padilla Fuerte, resulta oportuno al considerar que hay caminos diferentes al endeudamiento del gobierno estatal para apoyar al sector privado.

3. Luis Miranda y su bola de nieve

Uno de los ejes articuladores del ejercicio presidencial de Andrés Manuel López Obrador es la lucha contra la corrupción como argumento de praxis política, resultando hasta ahora dos exfuncionarios del gobierno pasado los referentes: Rosario Robles, ex titular de SEDATU y Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, sin que aún sean condenados judicialmente.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, sabedor del valor político de su cartera en medio de la crisis del COVID-19, saca otro as de su baraja y apunta hacia otra pieza jugosa del sexenio anterior: Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación y luego secretario de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto, involucrado presuntamente en la cesión de permisos para la instalación de casinos, huachicoleo, lavado de dinero y uso de recursos públicos desde SEDESOL en favor del PRI en el Estado de México, en una investigación que ha llegado incluso a Guanajuato.

En los corrillos de la UIF se precisa que el ahijado político de Miranda, Javier Aguirre Vizzuet, a quien hizo delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado, resultaría pieza clave para explicar algunos de los negocios que dieron riqueza inexplicable a Miranda Nava.

Nombres de empresas como Oceanografía y los casinos Big Bola han salido a relucir y entre los hilos que teje Nieto Castillo, aparece Aguirre Vizzuet de manera sobresaliente. Cabe recordar que en el estado hay dos casinos de Big Bola, uno en Celaya y otro en León. El zar anticorrupción señaló: “debemos tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”.

De la Valija. El uso político de la emergencia sanitaria

En la lucha contra la propagación del COVID-19, donde se busca la consciencia social de la prevención, se presentan los extremos. Por un lado, la excandidata priista a la alcaldía de Irapuato, Yulma Rocha Aguilar, con tufo electoral atizó las medidas en la Fresera bajo el manto de los derechos humanos, antes que llamar a que la gente se quede en casa y no haga necesaria la coerción, por el bien de todos.

En el otro extremo, el Observatorio Ciudadano de Silao expuso una necesidad en los municipios: la multiplicación de la información; pide que el municipio, apoye a la población precisando qué actividades son indispensables. Si bien la información está especificada en el decreto federal de emergencia sanitaria nacional, en materia informativa lo que abunda no daña.

Luis Felipe Bravo Mena

La precisión que hiciera el gobernador electo de Guanajuato en agosto del 2018, al designar al representante de la administración estatal ante la Federación, fue que trasmutaría la vetusta sede en la embajada para gestionar los asuntos de importancia con los Poderes estatales. Jamás se “precisó” que el titular sería comentarista de los discursos del Ejecutivo, similar, al encargado de Comunicación Social en el foxismo; aunque le faltó lo que “quiso decir…” la jactancia o vanidad del silaoense lo reflejó en la interpretación de una defensa.

Luis Felipe Bravo Mena, representante del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México, por su experiencia como Embajador de México ante la Santa Sede podría generar una relación sobresaliente con Palacio Nacional y colocar a los guanajuatenses en el ánimo de la Federación; pero, además de haber incumplido su función le echó más leña al fuego al terciar en un debate entre los señores, presidente y gobernador, relacionado con la inseguridad y desarrollo económico; Bravo Mena, sugiere que el presidente hizo trampa, pues empleó un sofisma ideológico.

El funcionario, que percibe más de 140 mil pesos al mes y mantenía, seguramente, bajo perfil por su agenda, emergió por medio de video para hacer la defensa de la defensa que hizo su gobernador. Es menester, que Luis Felipe se moleste en conocer un poco del territorio que representa sobre el desarrollo económico. Y que no olvide el artículo 135 que mandata a los funcionarios no difundir su imagen en materia distinta a su competencia. Ora si cabe ese rezo popular, “no me ayudes compadre”.