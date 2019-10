1.- Podrían ahorcar a la economía popular

La carencia de recursos públicos para encarar diversos problemas sociales es una constante en los gobiernos, en consecuencia, el reto en el funcionario es la capacidad de ofrecer las respuestas sin lastimar sensiblemente la economía de sus gobernados. A nivel federal no se vislumbra aún el aumento o creación de impuestos; pero, a nivel estatal y municipal, los aumentos son la salida airosa en días aciagos.

Utilizar los recortes federales para municipios y estado, muestra que las autoridades consideran ley inmutable las alzas, cuando lo que se recomienda es austeridad y racionalidad en el gasto público. De esta manera incumplen su compromiso de honor, hecho en campañas electorales, de representar el interés ciudadano y no de las camarillas en el gobierno.

Llama la atención que las propuestas en los presupuestos de casi todos los ayuntamientos y la administración estatal contengan incrementos, cuando debiera llevarse la gestión pública sin gastos superfluos y otros beneficios que recibe la burocracia dorada. Si ves la barba de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar, porque no se puede presumir con el sacrificio de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de León, que preside Héctor López Santillana, va por cobro a los vecinos que tengan antenas de telecomunicaciones y el erario es para aplicarlo, junto al Gobierno del Estado, en el Polifórum, una idea sana en condiciones normales, pero no hoy que se agudizan en 40 por ciento de la población las condiciones de marginalidad. Ahora bien, cobra la Federación, cobra el estado y cobran los municipios, sin embargo, las familias tendrán para 2020 mermado su poder adquisitivo.

2.- La herejía es producto de la necesidad

En estrategia lo más sobresaliente es la capacidad de encarar los conflictos con lo que se tiene; potenciar la capacidad del personal, equipo y apoyos. Pero, cuando no se tiene un cuerpo de seguridad, un plan resulta misión imposible; esto persiste en varios municipios, gracias al mando único implementado por el exgobernador Miguel Márquez, el sexenio pasado y que ahora hace crisis en manos de Álvar Cabeza de Vaca.

La petición de más personal, realizada a la Secretaría de Seguridad Pública estatal por la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, resulta necesaria, porque el nivel de inseguridad es grave. Eso sí, lo salmantinos van a pagar la maquila al gobierno estatal, aunque cabe mencionar que al municipio se le ha dificultado, luego de un año, formar una corporación a la altura de las circunstancias.

Salamanca es un caso de los municipios a los que la Secretaría de Seguridad Pública del estado les alquila personal. Las administraciones municipales con recursos suficientes para suministrar seguridad pública, también tienen problemas. A pesar de que la norma les indica qué debe hacerse en la materia, porque cada uno de los tres órdenes de gobierno tienen funciones específicas.

No se puede desnaturalizar la tarea de cada orden con actividades contra la inseguridad, que no les corresponde. La moda no debe ser presumir a la sociedad lo hecho, en lo que es obligación de antemano, sino potenciar la capacidad de todas las corporaciones paramilitares que pueden ser apoyadas por las Fuerzas Armadas. No se trata, en el momento, andar buscando -en otros lados- modelos para armar en los municipios o tratar de resolver la inseguridad con golpes mediáticos.

3.- Recrear la imaginación; el INIFEG

La respuesta compensatoria del “Sí se puede”, resulta de la capacidad del ser humano de aguzar la imaginación para encontrar respuestas a los problemas. En medio de la llamada crisis por la falta de recursos federales, en el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG), con el apoyo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, han decidido sostener a la institución, que representa una oportunidad para el sector constructor y mantener los empleos.

El director general del INIFEG, Pedro Peredo Medina, adelantó que la institución tiene el interés de apoyar a la educación y coadyuvar, como punta de lanza, en el proyecto económico, político y social de la Alianza Centro-Bajío-Occidente, que conlleva la integración de una entidad cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo económico superior al resto del país.

Desde hace un buen tiempo, Peredo Medina, ha presentado en varios foros regionales, organizados por la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, el modelo de trabajo que organiza el instituto. Ha fundado la continuidad de su proyecto en contraposición a lo hecho por la Federación, que desapareció a su similar nacional.

De la Valija. ¿Pompas fúnebres al FIC?

De la excelencia en la Fiesta del Espíritu, mejor ni hablamos. Y del populismo… está en camino de la perdición. Luego de casi medio siglo de ir in crescendo o evolucionado, el Festival Internacional Cervantino, cae en arena movediza. Quienes están en Cultura a nivel federal, quieren transformarlo argumentando la falta de recursos, aunque sin decirlo.

Este año hay en la capital una separación pragmática entre el FIC y la Celebración de Muertos, pero en 2020 en plena 4a. Transformación, los dos eventos irán juntos y es posible que ya no se tengan invitados especiales, borrando el proyecto colombiano de Osorio. El Día de Muertos en Guanajuato será la extensión de la Fiesta del Espíritu, porque abarcará, curiosamente, del 14 de octubre al 1o. de noviembre. La ocurrencia gana en esta versión.

Arturo Lara López

En el tránsito de su profesión y deseos en la política, el ex rector de la Universidad de Guanajuato cayó en el Comité de los Pueblos Mágicos. De la razón a la magia, hasta la ilusión. El asunto es el enredo de resolver el problema de la Laguna de Yuriria y creer que en automático signifique la gran atracción turística.

Arturo Lara López, el especialista en ingenierías, conoce muy bien el municipio de Yuriria con su embalse contaminado. Sabe del atractivo histórico y natural de la ciudad. Además, de las promesas de los funcionarios pasados que dieron su palabra de honor a los yurirenses de limpiar la laguna, pero que se fueron sin cumplirles.

El experto en sistemas dinámicos, se echó la tarea de dirigir el Comité de Pueblos Mágicos de la entidad, reservándose la tarea de eliminar el lirio acuático y de paso, descontaminar las aguas del vaso lacustre artificial, aunque no marcó los tiempos.

Es cierto que, si se evita la contaminación de la laguna, podrían iniciar los objetivos y la posibilidad de promover la ciudad como un milagro ante el calentamiento global. Y si, ser atractivo al turismo, donde de la crisis ambiental se consiguió la salida inesperada. Entonces, Lara López, que conoce de la innovación, le daría al país lo que requiere en el momento: embalses limpios.

