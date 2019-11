1.- Nuevo escenario de inseguridad por impunidad

La inseguridad en territorio guanajuatense está determinando muchas actividades sobre el comportamiento social. Mientras las autoridades atendían un operativo en la zona Laja-Bajío para desactivar al crimen organizado, en los municipios de León y Cuerámaro grupos de personas se manifestaron exigiendo justicia.

A los efectos de la violencia se incorporaron las acciones frente a la impunidad que, parte de la sociedad, considera existe ante los hechos. La relación entre gobernantes y gobernados se está volviendo compleja porque la gente considera que no ha sido debidamente atendida, incluso en los centros de estudios superiores hubo expresiones ante las necesidades.

En lo que va del presente mes, hasta anoche, se contabilizaban 335 homicidios dolosos en el estado, sin contar el primer lugar nacional con niños asesinados, 108 en 2019. Debido a ello, la Universidad de Guanajuato pactó con varias instancias reforzar la prevención social del delito en las sedes universitarias. En la ENEAS-UNAM de León, los estudiantes exigieron justicia, pues dos profesores de esa casa acosaron sexualmente a dos estudiantes; demandan la destitución de los catedráticos.

Caso especial fue la manifestación suscitada en Cuerámaro, con más de mil personas, luego de los funerales de 4 jovencitas que perdieron la vida por atropellamiento, una de 13, dos de 14 y una de16 años, en manos de un adolescente que se dio a la fuga tras ser liberado por un juez menor. Protestaron de manera airada frente a las casas del presunto homicida y de la presidenta municipal, Ana Rosa Bueno Macías. Durante los actos, los inconformes con la acción de las autoridades ante los hechos, demandaron a los diferentes niveles de gobierno: justicia.

A las inconformidades expresadas por la violencia que se ejerce en los municipios de Guanajuato, está ganando presencia la exigencia de la población para que no se olviden los casos ni queden impunes.

2.- Derecho de réplica:

Derecho de réplica que se otorga a Carlos Torres Ramírez con motivo del juicio en materia de derecho de réplica 23/2018 promovido por Carlos Torres Ramírez, en cumplimiento de sentencia del 23 de agosto de 2018 del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Guanajuato a la columna Yerbamala publicada en Correo del 22 de mayo de 2018, en términos de lo establecido en los artículos 6, 15 y 36 de la Ley Reglamentaria del artículo 6 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano:

Es enteramente falso lo que señala el autor al sugerir que he solicitado a Armando Alcántar Salgado prebendas para otorgar “permisos” a efecto de que se realicen peleas de gallos gestionadas por él. Resulta lamentable que afirme que existe testimonio contra mí, por lo que cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Desde cuándo el dicho aislado sin evidencia alguna puede probar en contra de otro?

Sostengo que no he tenido ninguna plática con el presunto declarante, por tanto, nunca “he insinuado” nada respecto de otorgar permisos, que dicho sea de paso los permisos los otorga la Secretaría de Gobernación, no el municipio. Nunca he cruzado palabra institucional con el sujeto de nombre Armando Alcántar Salgado, pues esta persona no gestiona a nombre propio “permiso” para peleas de gallos al municipio, consecuentemente no he tenido nunca ningún diálogo sobre el tema de peleas de gallos con él, no obstante, desde luego deberá responder ante las autoridades correspondientes por sus infundios.

A la opinión pública le reitero que mi conducta siempre ha sido y será vertical.

3.- Kore, cliente de la ASEG

La seguridad pública no se puede lograr simplemente con operativos policiacos apoyados con desactivación económica de los grupos del crimen organizado, es importante que también se toque la llamada corrupción política. En el caso de Guanajuato emergió el tema de un exalcalde panista que consiguió obras asignadas directamente con una empresa peculiar: Kore Caminos del Noreste.

Colateral al tema, la autoridad estatal desveló este miércoles, después de casi una década de haber cometido anomalías en el uso de recursos públicos, como director de IPLANEG, Horacio Guerrero García que fue inhabilitado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para ocupar un cargo público por sólo seis meses. Esto, que representa la especie de justicia de parte del órgano técnico del Congreso del Estado, podría pasarle a Rigoberto Hurtado, dueño de la firma Kore y ex alcalde Atarjea, pues la ASEG de manera oficiosa revisará contratos y adjudicaciones directas.

Con base a los cálculos y ritmos de la ASEG, cuyo titular es Javier Pérez Salazar, en la institución, este último caso podría resolverse en nueve años más, como el asunto del ex director de IPLANEG, quien suscribió contratos irregulares para el Parque Xonotli por 50 millones de pesos.

De la Valija.- Dos en la mira…

Se reavivará la denuncia contra el titular de Fiscalización y Control de León, Francisco Javier Arenas Hernández, por ejercer sin cédula profesional en seis administraciones municipales y una estatal. De acuerdo a lo revelado en sesión de Ayuntamiento del 13 de noviembre, se solicitó su destitución, la cual no fue aceptada; por esa razón, podría ser denunciado penalmente. El segundo caso y más grave, debido a que el secretario de Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, también es acusado por regidores de haber ejercido sin título de abogado, siendo fedatario del Cabildo. Sus estudios los concluyó en 2019 en la UG, según muestra su cédula profesional 11626511.

Juan Carlos Muñoz Márquez

‘Ora’ sí, se soltó el diputado federal con licencia, que consiguió la presidencia del Patronato de la Feria Estatal de León. Utilizando la lógica de los circos para atraer a los padres de familia regalando boletos a los niños, cobrando muy caro a los adultos, resultó la promoción de la tarifa de 70 pesos para el acceso a la fiesta leonesa, con derecho a juegos mecánicos y espectáculos, por persona, sea adulto mayor, adulto, adolescente o peque que supere el 1.30 de altura, de lunes a miércoles.

Juan Carlos Márquez, llamó la atención cuando reveló esta promoción, por su sentido popular; sin embargo, bien visto el plan ranchero, resulta nada bondadoso, pues es gancho, porque se acceda o no a juegos y eventos, el público paga 70 pesos por igual. La tarifa de 11 pesos, por persona, sólo valdrá de jueves a domingo, sin derecho a juegos ni espectáculos.

La justificación del ex diputado local y empresario transportista, es que los 70 pesos, también servirán para subsidiar a otros que no puedan pagar y sean llevados por el propio Patronato a la Feria. Por cierto, la publicidad que promociona el paquetazo ferial, resultó tan deficiente como el modelaje de datos de encuestas hechas a modo en tiempos electorales.

