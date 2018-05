1.-Insurgencia morenista

No sorprende, o no mucho, que el PRI vaya perdiendo en Guanajuato, capital. Pero sí que el PAN no vaya ganando, y que Morena amenace con superarlo.

Para empezar, Andrés Manuel López Obrador le gana a Ricardo Anaya, con 34.6% frente a 27.8%.

En la encuesta de hoy, a Ricardo Sheffield le va bien, pero no tanto como a Andrés. Lleva 22%, frente a 35.2% de Diego Sinhué Rodríguez. Gerardo Sánchez arrastra al PRI al despeñadero, con su 7.6%.

Entre los priistas hay varios derrotados: Edgar Castro, quien es el peor calificado entre los alcaldes, con 4.7; a Ruth Lugo se le niega la alcaldía y a Manuel Vidaurri la sindicatura… a ambos por segunda vez.

El panista Alejandro Navarro adelanta por poco al morenista Roberto Loya, 22.2% a 19.2%. Con 22% de indecisos, la moneda está en el aire.

Ruth marcha en tercer lugar, con 11.2%, y Paloma Robles, del PRD, con 6.6%, en cuarto. Sin esperanza, el ‘verde’ Carlos Ortiz lleva 3.6%.

Con la perspectiva de que todo puede empeorar, viene un Ayuntamiento muy fragmentado.

El PAN tendría cuatro regidurías, una más que ahora; Morena tres, dos más; PRI, dos, a la mitad que ahora; PRD, una, dos menos; PVEM conservaría la que tiene, la cual será para la primera dama, ‘Any’ Melo.

Sólo faltaría una regiduría por repartir…

2.-Relanzamiento…

Ayer, Miguel Márquez fue quien habló en nombre de los gobernadores del PAN a favor de la candidata a gobernadora de Puebla, Érika Alonso.

Fueron a dar apoyo de emergencia, pues se trata de uno de los estados que el panismo podría perder ante Morena, con Miguel Barbosa.

En el mitin también estuvo Ricardo Anaya, de cuyo hipotético gabinete futuro formaría parte Márquez, ‘aunque primero tiene que ganar…’, acotó la semana pasada.

Márquez, ‘morenizando’ su discurso, dijo: ‘Los gobiernos del PAN y de la coalición hacemos historia. Desde Guanajuato les decimos que sí se puede…’.

Esto coincide con la publicación de la medición de abril de la ‘Revista 32’, según la cual Miguel volvió al primer lugar, con 53%, desplazando al tamaulipeco, Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien bajó a 50.3%.

De nueva cuenta, su peor rubro es la Seguridad. Está en el lugar 14°, con sólo el 13.2% que cree que las cosas mejoran…el resto cree que empeoran.

Hoy, como en los días de gloria, el gobernador pondrá la primera piedra de ‘Ciudad Eco Bajío’, en Apaseo el Grande, la cual será más grande que la cabecera municipal. Es una réplica de Ciudad Toyota que está Japón.

A cuatro meses del fin, Márquez parece decidido a impedir que la imagen que quede de su sexenio sea la de la falta de control y la de la violencia.

3.-La administración del escándalo

Mucho tendrá que explicar Carlos Morrill, el director de Desarrollo Urbano de Guanajuato, por haber dado de manera ilegal el permiso para construir un puente en el Camino Antiguo a Marfil.

Porque, de acuerdo con lo que dice el delegado del INAH, David Jiménez, no podía haberlo hecho sin que la constructora obtuviera antes el permiso del INAH por tratarse de un sitio histórico.

Aunque ahora Morrill le corrige la plana a Jiménez. Dice que ese camino no es el antiguo, sino uno más reciente, ‘algo que pocos saben…’.

Este lance ha venido a revelar un desbordante tráfico de influencias para un negocio inmobiliario de Óscar Negrete, el exsecretario particular del exgobernador Juan Manuel Oliva.

Aparte los permisos de Desarrollo Urbano, facilitados por Pedro Ayala, quien más que director de Protección y Vigilancia y subordinado de Morrill parece empleado de Negrete, éste ha conseguido fácilmente todo lo demás…

Tiene los avales de la Conagua y Semarnat y las factibilidades del Simapag para el agua y de Desarrollo Urbano para fraccionar…

Pero había descuidado el flanco del INAH, que el viernes clausuró la obra de manera indefinida.

Esto abre la posibilidad de impedir otras irregularidades, como las observadas por la directora del Implan, María Esther Arteaga: que se acabaría con una zona de conservación ecológica y que convertiría el puente en una vía pública para uso privado cuando tendría que serlo de uso general.

Además del gran negocio que pretende Negrete: vender 20 lotes de 300 m2 cuando sólo podría vender cinco de mil.

Aunque el alcalde Edgar Castro haya hecho del escándalo el ‘clima organizacional’ de su administración, éste no lo trascenderá tan fácilmente. Los vecinos, en voz de Silvia León, exigen la demolición del puente y la restauración del espacio…

Enrique Díaz Díaz

A reserva de que se afine la intervención que deben tener las instancias públicas en los casos de menores que delinquen, cobra un sentido lo observado ayer por el obispo de Irapuato.

Planteó la urgencia de que las familias actúen sobre los hijos para imbuirles valores, sociales y personales, a fin de evitar su involucramiento en actividades criminales.

Sin embargo, también refiere algunas imposibilidades, por la evolución que están teniendo las familias.

El papá debe destinar mucho de su tiempo a trabajar y a trasladarse, pero también la mamá, quien ahora, igualmente, es ‘proveedora’. La situación provoca que los hijos crezcan con ‘una ideología de una libertad que se convierte en libertinaje’.

Suscita estas observaciones el reciente caso, en Irapuato, de cinco adolescentes, de 14 a 17 años, que forman parte de una banda dedicada a asaltar negocios, quienes fueron arrestados y puestos en libertad de inmediato por ser menores de edad.

Cuatro de los adolescentes apenas llegaron a barandilla, mientras el quinto, que portaba una pistola ‘hechiza’ fue liberado por gestiones del propio representante de la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes.

El ‘Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes’ contempla lo anterior. Sin embargo, faltarían otros dispositivos institucionales, además de la escuela, como dice el obispo, para enfrentar esa problemática…