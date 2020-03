Plan de Estímulos y Apoyos

El gobernador de Guanajuato adelanta una mano a la Federación, sin que los alcances del “Programa Impulso Económico ante la Contingencia del COVID-19” sean una garantía para sortear el colapso del sector productivo y las familias guanajuatenses. Con 800 millones de pesos el mandatario Diego Sinhue Rodríguez Vallejo prorrogará el pago de impuestos a la nómina por dos meses; generará un programa de empleo temporal, otro de créditos para MiPyMes y uno más de reembolso de intereses.

El programa que van a echar andar tres secretarías, seguramente, ya tiene contemplado que la “pandemia podría llegar hasta septiembre u octubre” como refieren autoridades del sector salud federal. Mientras, se espera la respuesta de la Federación cuando se multipliquen los casos de enfermos.

Los apoyos anunciados por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo servirán específicamente para que las empresas preserven los empleos durante la crisis. Pero, hacen falta las especificaciones y el compromiso de los empresarios que utilizarán este mecanismo. Por lo que corresponde al empleo temporal, éste beneficiará a trabajadores independientes que han quedado en el paro. Las MiPyMes y negocios familiares recibirán créditos para nómina y abasto.

Aún falta conocer cómo se aplicarán en la crisis el presupuesto estatal, ante los factores como la disminución de participaciones y aportaciones federales y la baja en la recaudación fiscal estatal; también las respuestas de los ayuntamientos para cobijar el proyecto estatal y apoyar, en plata, a la población más vulnerable.

Se requiere el soporte constitucional

Cuando el país quedó tapizado en todos los estados con contagios positivos de coronavirus COVID-19, el debate respecto de lo que debe hacerse para enfrentar la multiplicación de enfermos, no trasciende lo básico; o sea, está subsumido en las respuestas inmediatistas de la Federación.

A decir de especialistas como el ministro de la Suprema Corte -en retiro- José Ramón Cossío Díaz, parte de la Academia Nacional de Medicina de México, quien exige que el presidente de la República decrete, conforme al artículo 183 de la Ley General de Salud “acción extraordinaria en materia de salubridad general” porque sólo dio dos decretos para activar medidas asistencialistas no existe orden y las entidades federativas y sus municipios hacen sus máximos esfuerzos sin la coherencia que le daría el proyecto nacional.,

El Consejo Coordinador Empresarial con el ánimo de cuidar los empleos y apoyar a los trabajadores y sus familias, sugiere un salario de subsistencia que se integre de manera mixta aportado la mitad el sector privado y el otro tanto el gobierno federal. Una respuesta de esta naturaleza o un “seguro de desempleo”, permitiría a los estados afinar sus respuestas para defender el empleo.

El gobernador Sinhue Rodríguez Vallejo tendría un punto de apoyo para un atender a los trabajadores independientes, jubilados y cesantes; así como definir su actuación frente a grupos altamente vulnerables: adultos mayores, mujeres embarazadas y discapacitados.

La inseguridad y el COVID-19

Aunque desde el orden federal se festina que el país está llegando a un punto de inflexión en los homicidios dolosos, en Guanajuato la sociedad no tiene sosiego. No sabemos si el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, considere que la Federación podría estar ausente del territorio que gobierna el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

La entidad, en 2020, continúa en el primer lugar nacional de asesinatos con mil 096: 810 en el primer bimestre y 286 en marzo, según datos oficiales de la Federación. Sin embargo, el gobierno de AMLO no se ha preocupado por aprovechar la parálisis social que vive el país para redefinir su participación en Guanajuato y, con los gobiernos estatal y municipales, mejorar la seguridad pública.

No existe un proyecto particular contrala inseguridad, violencia e impunidad. O al menos, no se ve su desarrollo. De acuerdo con la tendencia que se observa en los resultados del 2020, el estado podría llegar alrededor de los 5 mil asesinados. Un escenario al que se desea no llegar, por ello, se exige al Estado Mexicano no bajar la guardia.

De la Valija. Se definen en la crisis

En donde hace carne y sangre el problema del COVID-19, es en los municipios, es donde se requieren los esfuerzos gubernamentales para poder atemperar los efectos de la enfermedad y romper los eslabones del contagio en sus colonias y comunidades.

Hay gremios que usan cualquier argucia para mantener abiertos sus negocios en la crisis. En Acámbaro los dueños de los balnearios piden al alcalde Alejandro Tirado Zúñiga la suspensión por escrito o no cierran; el edil se niega a la petición y todos dañan el interés social. En Apaseo el Grande, el consejo del organismo operador del agua, perdido, todavía no sabe que en este tipo de crisis debe entregar el vital líquido y no andarse con medias tintas de si corta o no el agua a los morosos. ¿Y la higiene apa?

No faltan ayuntamientos, de buena voluntad, que destinan recursos a la compra de despensas para sectores vulnerables como en San Pancho; o con la intención de un regidor de aplicar el fondo de contingencias a la crisis en San Felipe; también se apoya a los pequeños comercios para atender a domicilio, en Comonfort.

Olga Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación y encargada de la política interna del país reveló dos actividades que desarrolla en el marco de la aplicación de una estrategia federal en materia de salud para enfrentar la pandemia del COVID-19: primera, convencer a los gobernadores para sumarse al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá del orden partidario, a favor de la salud de los mexicanos. Segunda, conminar a los medios a informar sobre la contingencia con opiniones soportadas científicamente y de las autoridades sanitarias del país.

Olga Sánchez Cordero, residente del Palacio de Covián, considera que la estrategia nacional no ha sido cobijada en algunas entidades, por esa razón llama a los Ejecutivos para que se involucren desde la solidaridad y enfrenten la pandemia. Se deduce que a lo largo del manejo de la crisis no ha sido posible, desde la Federación, integrar a todas partes de la Unión en las tareas determinadas.

La complejidad del problema de salud pública, que no es unidireccional, sino con matices en la economía, hasta en el comportamiento humano, resulta complejo su manejo en el ámbito de lo científico. El país, no está para probar el retorno a un viejo camino en materia informativa, pegado al orden que marca la autoridad, pero si, aprovechar la riqueza de la diversidad, pues de acuerdo con la OMS, una pandemia corresponde resolverla a la comunidad.