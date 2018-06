1.-Diego y sus compañeros de ruta…

Ayer, al término de las campañas, a Diego Sinhué Rodríguez le salió lo ‘grillo’ y se sacudió a sus aliados incómodos: Carlos Medina, el PRD y el MC.

Con la confianza que le dieron las encuestas finales, que lo reportan ganando por dos a uno, decidió adelantar una línea maestra de lo que sería su gobierno.

No dijo mucho de con quién va a gobernar. Dijo más de con quién no…

A Carlos Medina le construye simbólicamente un nicho, lo cual es la mejor manera de tenerlo…sin tener que lidiar con él.

Anticipó que el exgobernador será parte del Consejo del Iplaneg…Ni siquiera su presidente, aunque desde ahí podría traficar con información privilegiada…

Con ello lo mantendrá entretenido y lejos del gabinete.

Respecto al PRD y MC, que le ayudaron a integrar la coalición ‘Por Guanajuato al Frente’, anticipó que los va a incluir en la toma de decisiones… no necesariamente en el gobierno.

Casi con sorna, pues ambos partidos no le aportarán muchos votos, dijo que no integraron una ‘coalición electorera’ sólo para ganar una elección sino para resolver los problemas, etc.,

No mencionó la posibilidad de integrar a su gabinete, por ejemplo, a un Miguel Alonso Raya, el poder tras el trono en el PRD… Si no como titular de la SEG, al menos como subsecretario.

Aunque ha sido un más fiel acompañante que el líder panista, Humberto Andrade, ni siquiera ha trascendido la posibilidad de que al perredista Baltasar Zamudio le dará alguna dirección. O algo a Rodrigo González, uno de los líderes del MC…

Al mejor estilo ‘leninista’, Diego les reconoce lo hayan acompañado durante el viaje…pero les avisa que está cerca la estación en la que deben bajar del tren.

2.-Sheffield desenmascara a Romero

Ante la denuncia del candidato de Morena a gobernador, Ricardo Sheffield, de que detrás del la ‘guerra sucia’ contra él están los hijos de Juan Carlos Romero Hicks, los dichos de éste, como el de ‘Nosotros estamos con la convicción, ética y honestidad…’, suenan a moneda falsa.

Según las pesquisas de Sheffield, dos hijos de Romero administran las páginas de noticias falsas en las que lo atacan, por ejemplo, diciendo que apoya la reducción de penas a los pederastas.

‘Dimos hasta con la tarjeta de crédito, y quien lo pagó y ya pusimos la demanda en Fepade (Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales)’, dijo ayer.

Además, está la denuncia del PRI contra Juan Carlos por el uso de bardas del gobierno estatal para su propaganda…

Por lo visto, para el PAN siguen siendo una gran amenaza ‘los meones de agua bendita’, como decía su fundador, Manuel Gómez Morín.

3.-Desesperanza ludovicense

Por San Luis de la Paz, el PRI decidió jugársela para la alcaldía con un candidato novato, Luis Gerardo Sánchez, ‘El Chino’, a quien no le alcanzó la imaginación más que para andar firmando promesas en comunidades y gremios, comerciantes, deportistas…

Pero eso no es lo peor, sino el hecho de que se haya dejado manejar por el exalcalde Timoteo Villa, apodado ‘Padre’, quien ahora quiere ser diputado local.

Desde el PAN, sin embargo, no cantan mal las rancheras. Sus candidata, Sagrario Villegas, basó su campaña en desacreditar a sus antagonistas. De ‘El Chino’ dice que es improvisado, y del morenista León Ledesma que es misógino…

Sagrario también se colgó de las acciones de los gobiernos estatal y municipal, diciendo que gestionó camiones recolectores de basura, rehabilitación de caminos, el parque industrial…

Trascendió, además, que, aprovechando su condición de diputada, canalizó diversos apoyos en metálico para quienes integran su planilla, diversos parientes, la hija de su chofer…

4.-Loya, otra mala nueva…

Además de la última encuesta, que lo reporta diez puntos abajo del candidato del PAN, Alejandro Navarro, el morenista, aspirante a alcalde de Guanajuato, Roberto Loya, recibió antier otra amarga noticia…

El IEEG aprobó la modificación de su planilla para que se incluya como candidato a segundo regidor a Óscar Aguayo.

Así, aunque él pierda, Aguayo será regidor. ‘Beto’ se opuso a este arreglo incluso contra el parecer del líder estatal de Morena, Ernesto Prieto, padrino de Aguayo.

Decía que por no ser de ‘Cuévano’ no le aportaría ni un voto…Pero había, hay, más.

Aguayo fue de los asesores del diputado Alejandro Landeros, junto con Emiliano Segoviano y Alejandro Bustos, a quienes acusó de disponer indebidamente del dinero de la diputación…

Una auditoría mostró la existencia de desvío de recursos y falsificación de firmas…

Enrique Peña Nieto

En su mensaje por el término de las campañas, el presidente de la República externó su deseo de que los mexicanos ‘hagamos del 1° de julio una fiesta de la democracia’.

Es un deseo general, después de una larga, difícil e intensa lucha entre candidatos, a nivel federal, y en nuestro caso, como en el de otros ocho estados, a nivel estatal.

Somos un universo grande, de 89 millones de electores, diverso y complejo. Ahora, también, polarizado por las campañas electorales y la pugna de los candidatos y sus proyectos contrapuestos.

A ello se agrega la violencia que irrumpió en las campañas, a la que también se refirió el presidente, y la cual produjo el asesinato de casi medio centenar de candidatos.

La complejidad de esta elección, y la gran cantidad de puestos de elección en disputa, 18 mil, dan razón de por qué es la más grande e importante de nuestra historia política.

Cierto, ha habido un debate intenso, así como el involucramiento de los sectores más activos de la sociedad en él, algo saludable para una democracia.

Pero lo que se espera y se desea es que las elecciones se desarrollen tranquilamente, los resultados sean claros, los contendientes los asuman…y no se agreguen motivos de discordia.

Porque el país tiene demasiados problemas y enormes desafíos sociales, políticos y económicos.

Dediquemos la tregua que empieza hoy para reflexionar sobre todo ello.