1.- El coronavirus cambia de estatus

Luego de los efectos económicos provocados y los problemas sanitarios y muertes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió este lunes declarar al coronavirus COVID-19 como una eventual pandemia y llamó a todos los países para que se preparen a fin de encararla. La razón por la cual el representante de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hace este llamado al orbe es por el incremento acelerado de casos en Italia, Irán y Corea del Sur.

En México, la respuesta de la Presidencia de la República fue inmediata por los efectos en la economía. La secretaria del ramo, Graciela Márquez Colín estuvo con Andrés Manuel López Obrador para evaluar la posible pandemia cosificada por el organismo internacional de salud, pues se esperaba que el contagio se diera solamente con visitantes o gente que tuvo contacto con personas infectadas en la zona de origen, en Wuhan, China. Ahora se evalúan casos de contagio entre personas no vinculadas al gigante asiático.

Por lo que toca a la suave provincia mexicana, todavía no aterriza en los diferentes gobiernos, estatales y municipales, la idea de cómo se llevarán a cabo los programas de prevención como de atención a la población en un supuesto caso, o simple y sencillamente para recrear conciencia sobre la enfermedad, sus consecuencias y posibles formas de prevención.

2.- Incrementos en productos básicos

En el arranque de la presente semana se presentó información respecto al costo de los productos de primera necesidad. El INEGI reveló que se registró un incremento del 0.12 por ciento en la inflación durante la primera quincena de febrero, con lo que la tasa anual llegó al 3.52 por ciento. En otras palabras, hay incremento en los precios de las mercancías.

En el estado de Guanajuato, la Cámara Nacional de Comercio de Salamanca dio a conocer que los productos de la canasta básica y de cuaresma están aumentando sus precios, observándose mayores alzas en huevo, jitomate y tomate, de acuerdo a lo expresado por su presidente, Francisco Javier González Mijes.

Indicó el empresario que la ola de incrementos también afecta a los productos del mar y los relacionados con la cuaresma, que estarán fuera del alcance de la mayoría de la población, toda vez que los comerciantes los incrementan de manera desmedida.

A nivel nacional se observa un comportamiento parecido al detectado en la entidad, pues alcanzaron mayores costos el tomate verde, que encareció en 27.97 por ciento; huevo, con 4.33 por ciento y la vivienda propia en 0.3 por ciento. En el caso del pollo, guardó un comportamiento al alza, porque las importaciones de Brasil se cerraron, así el producto se vende en 141 pesos el kilo.

Ante el escenario, el representante de la Canaco pidió la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de que se ponga orden en los precios de los básicos que golpean directamente al sector más vulnerable de la sociedad.

3.- Con el erario, remodelar el estadio Irapuato

Es plausible que se tenga, además de León, otra franquicia de primera división del futbol mexicano en el estado, específicamente en la ciudad de Irapuato. Sin embargo, la manera en que las autoridades estatal y municipal quieren motivar a los empresarios para lograrlo pretende utilizar más de 40 millones de pesos del erario para la remodelación de un estadio privado, para que sirva de albergue del hipotético equipo.

Todavía no aprenden el Ejecutivo estatal y el presidente municipal de la ‘Fresera’ lo sucedido con el estadio León en la ciudad zapatera, donde se invirtieron millones de pesos en una infraestructura que quedó en manos privadas y de lo cual aún no hay responsables por los manejos irregulares. No se pueden seguir usando recursos de los contribuyentes en objetivos de los gobiernos que resultan con fines electorales.

El argumento del presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez, para que sean los gobiernos quienes paguen la remodelación del inmueble privado, es que el estadio Sergio León Chávez le da sentido de pertenencia al pueblo, además de que Irapuato “se merece muchas más cosas”.

Cabe señalar que esta propuesta se hace en un contexto en que el Club Deportivo Irapuato A. C., no ha pagado el impuesto predial al municipio por más de 15 años, y ahora el inmueble está en un proceso de embargo preventivo. El alcalde aseguró que no existe certeza de que ya se tenga un equipo que ocupe la plaza, en consecuencia, sería propiamente salvar el interés de los empresarios con dinero público.

De la Valija. Listo el PRD en la capital

En la ciudad capital, en donde una vez gobernó la izquierda y en otra lo hizo en alianza con el PRI, los perredistas instalaron su Delegación Municipal Colegiada, presidida por Julio Ortiz Vázquez y con ello la reestructuración del PRD con miras al proceso electoral 2020-2021. Para lograr este objetivo, el primer paso que debe dar el ex regidor es la unidad de los militantes y como lo vienen manejando, que regresen a casa los que se fueron.

Y sin ambages los perredistas cosificaron a su partido como fuerte en la ciudad capital y sus éxitos podrían venir con los errores en la administración municipal. Los solaztequistas han encomendado la tarea a Ortiz Vázquez, conocido deportista, que pudiera aglutinar varios sectores de la sociedad en un proyecto político.

José Francisco Gutiérrez Michel

La producción de alimentos seguirá incrementando debido a la necesidad en el mundo. Por ello, la industria agroalimentaria del estado de Guanajuato tiene la oportunidad de seguir creciendo; sin embargo, vienen condiciones especiales para que se ingrese al nuevo tratado comercial T-MEC y mejoren las exportaciones.

José Francisco Gutiérrez Michel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural dejó ver que están por conocerse los alcances del nuevo tratado y las reglas de aplicación para el sector agroalimentario, aunque aseguró que mejora la actividad económica y que se impulsarán aún más las exportaciones guanajuatenses.

Advirtió que hay riesgos, precisamente por la carencia de información, pues no queda claro el nivel de profundidad de las inspecciones laborales a las que obliga el T-MEC, lo que impide los ajustes inmediatos para acceder a los grandes mercados de los Estados Unidos y Canadá.

El secretario Gutiérrez Michel está consciente de que el acceso al tratado no afectará negativamente la actividad económica en el estado. Quizá lo más importante que empieza a desvelar el funcionario sea que los agroproductores deben asimilar lo más pronto posible los cambios de reglas con el resto de Norteamérica, cuidando especialmente las laborales y así puedan aprovechar el nuevo instrumento comercial.