1.- Alianza estratégica, inesperada en materia económica

A partir de este día, inician algunas de las obras anunciadas en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. El resultado será el desarrollo de 147 proyectos con inversión de 859 mil 22 millones de pesos (mdp). En el catálogo de obras aparece la esperada por Jalisco y Guanajuato: el Acueducto El Zapotillo.

El Consejo Coordinador Empresarial encabezado por Carlos Salazar Lomelí dio a conocer que uno de los objetivos es mantener una inversión en infraestructura del 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) cada año, atacando el desempleo y sosteniendo el crecimiento económico. La alianza tiene objetivos que superan lo estrictamente político. Se trata de un primer paquete de proyectos y habrá más, las inversiones en energía y salud se darán a conocer en enero próximo.

El paquete impactará fuertemente el país y tocará Guanajuato de manera directa. En El Zapotillo, la inversión será de 13 mil 717 mdp; en turismo el Grupo Brisas invertirá en tres entidades 2 mil 80 mdp, incluyendo a Guanajuato. Estas obras se suman a la autopista Salamanca-Morelia con 386 mdp; el Ferroférico de Celaya y el Aeropuerto del Bajío.

Entre lo planeado por la Alianza Centro-Bajío-Occidente, con los 5 mil 350 mdp de inversión pública productiva del gobierno estatal y el Acuerdo Nacional presentado, existen posibilidades de que Guanajuato mantenga el ritmo de crecimiento económico que podría superar la media nacional del PIB. La ocasión la pintan calva…

-La arquitectura en la administración

Más allá de la falta de recursos federales y estatales, el municipio de Irapuato decidió tomar al toro por los cuernos: priorizar programas importantes o “banderas” de la administración y recortar gasto corriente. La intención es reducir 10 por ciento el gasto en 2020.

No fue necesario hablar de austeridad republicana, porque está en ley, ni usar la trillada frase de adelgazar el gobierno. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, sin perder la línea, readecúa la arquitectura gubernamental con la compactación de direcciones, a fin de reducir el número de plazas, pero sin tocar policía, tránsito e inspectores.

En lo general, las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios pretenden incrementar los recursos de la administración, sin embargo, poco hacen los Ayuntamientos por rediseñar sus gobiernos, al grado de que prefieren tener más deudas y mantener su burocracia, que racionalizar el gasto.

A la aseveración emitida por el alcalde de La Fresera hacia la ciudadanía con incrementos a predial y servicios, “el que quiera azul celeste que le cueste”, él, decidió no pagar más y opta la compactación y reducción de plazas, con efectos en el servicio. Algún ciudadano avezado, podría decirle: “La necesidad tiene cara de hereje”.

3.- Con las manos en la masa y abogados de oficio

El exalcalde de Atarjea que iluminó a sus cofrades del partido conservador PAN, para que le dieran obra pública a fin de que todos les fuera bien, ha recibido respuestas de diferentes filias partidarias. No faltó quien, en aras de defensa, hubiera justificado que el personaje fuera capaz de engañar para obtener contratos de obra pública, al grado de hartarse.

Los panistas pertenecientes a un instituto político que defiende los valores, saben de la importancia de combatir la corrupción, sobre todo porque tienen el poder en la entidad y gobiernan la mayoría de los municipios. Debido a ello, tienen que ser los primeros en exigir una investigación seria respecto de la asignación de obras al ex alcalde Rigoberto Hurtado González.

El presidente del PAN estatal, Román Cifuentes Negrete, quien seguramente compartió actividades partidarias con Hurtado González y asociados que le dieron vida a la constructora Kore Caminos del Noreste, debe ser el primero en exigir que las instancias correspondientes tomen carta en el asunto. Máxime que el exedil pone entre dicho al partido conservador.

Por su parte, Ruth Tiscareño en su debut como presidenta del PRI estatal, exige que el presunto tráfico de influencias con los alcaldes del PAN en la zona noreste, sea puesto a investigación por el Sistema Estatal Anticorrupción. Además hay que decir a los funcionarios y exfuncionarios, que por más que corran para no responder un tema de esta naturaleza, el destino los alcanzará.

De la Valija. Justicia con sentido humano

De nueva cuenta la procuración de la justicia no asume plenamente su responsabilidad, pues está llena de omisiones, recreando la molestia de los peticionarios de atención y de la sociedad. Sucedió en Celaya con el asesinato de varios jóvenes. Ahora, es en Cuerámaro, por la muerte de 4 jovencitas atropelladas la noche del domingo; el presunto homicida, menor de edad, está prófugo con colaboración de su padre.

Al no recibir la respuesta esperada de parte de las autoridades, los padres de las jovencitas a las que se arrebató la vida, informaron que hoy marcharán con pancartas para protestar durante los funerales. El Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, debe entender que el asunto es harto sensible para la población (porque se habla de omisiones de varias autoridades) y por tanto procurar justicia efectiva y expedita, sin dejar de lado el trato humano directo con los afectados.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

La discriminación de objetivos en seguridad pública no es una simple decisión entre atender a la sociedad o considerar que es más importante un partido de fútbol, aunque esto último pertenezca a la liguilla de la Femexfut. La prioridad no depende de un personaje, sino del análisis serio respecto de qué está más en riesgo, la vida de los seres humanos porque no se ha atendido la seguridad o del aficionado que va a un partido de futbol a divertirse.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato tendrá que dimensionar su responsabilidad como líder estatal y encargado de suministrar la seguridad pública de la entidad, no su secretario Alvar Cabeza de Vaca, quien es el instrumento que la más alta autoridad emplea para el servicio.

El caso de Salamanca no es simple, si bien es cierto que la Secretaría de Seguridad Pública estatal no tiene suficiente personal para atender la emergencia, no se debe olvidar que existen mecanismos para superar la adversidad, sobre todo si los salmantinos le están pagando por cubrir un servicio que la ley le mandata proporcionar sin costos adicionales, el fundamento del Estado, pues. Pero, empleando la argucia del mando único, se tomó la libertad de cobrar.

La población de Salamanca está asustada, vive en un estado de psicosis por la violencia; eso debe servir en el análisis del Gobierno del Estado para sustraerse de la práctica política partidaria, a fin de suscribirse como el gobernador de todos los guanajuatenses.

