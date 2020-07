1.- Los federalistas

Con el tiempo por agotarse en la confección del proyecto de presupuesto 2021 desde la Secretaría de Hacienda, los 11 gobernadores de la llamada “Alianza Federalista” que reúne a los del Centro-Bajío-Occidente y los del Noroeste-Pacífico, del PAN, PRI y PRD, nuevamente le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador atender el llamado a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria que revise el Pacto Fiscal y dimensione la emergencia sanitaria de la COVID-19 en las finanzas públicas.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, fue el anfitrión de la reunión y desde el Teatro Juárez se dio a conocer habrá un Foro Nacional Federalista en la primera semana de agosto, reuniéndose a legisladores, académicos y organizaciones de la sociedad civil para discutir sobre el fortalecimiento del federalismo.

La lucha federalista de los gobernadores, abrumados por la mayoría de Morena en la representación popular del Congreso, se dio bajo la gran sombra del Caso Lozoya que exhibió al Pacto por México entre los tres partidos, como el gran corruptor en la reforma del Estado.

2.- Regresan las no esenciales

Durante la próxima semana se incorporarían a las actividades esenciales, en el retorno a la normalidad, otras, en espera de la determinación de su pase.. Pero las autoridades, saben que existe un semáforo epidemiológico que deben respetar sin descartarse decisiones locales. Guanajuato sigue pintado de rojo, razón la que se están llevando a cabo capacitaciones para cumplir con los protocolos impuestos, incluso modificación de sus programaciones.

Lo sobresaliente en el municipio de León, Alejandro Arenas Barroso presidente del Patronato del Zoológico, reveló su apertura el martes próximo con nuevo atractivo, que acusa rasgos de espectáculo pues será motorizado; el público irá en un vehículo que pasará por un tapete sanitizante para su ingreso a las instalaciones aplicando las medidas sanitarias. En otras ciudades, capacitan comerciantes hasta se certifican. En San Miguel de Allende, trabajadores eventuales de bodas y eventos sociales y convenciones, reciben curso obligatorio para que cumplan con el protocolo de salud.

Es menester mencionar por la importancia para la grey católica, que en los estados o municipalidades, en donde ya están en color naranja, como informó el Cardenal Carlos Aguilar Retes, este domingo 26 de julio empieza el “regreso gradual al culto público”. No es para todas las entidades. El titular de la Arquidiócesis Primada de México indicó que “como Iglesia retomaremos parcialmente la vida y participación en parroquias, centros de pastoral y demás ámbitos”. Se cumplieron 4 meses, pues el 25 de marzo pasado la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a suspender el culto público debido a los avances del COVID-19. En territorio en rojo se tendrá que esperar…

3.- Nueva prueba contra contagios

Sin bien es cierto que existe la pretensión de parte de las autoridades y ciudadanía de encarar la Pandemia provocada por la COVID-19 con conocimiento de las medidas sanitarias, el proceso es lento, difícil y con sacrificios, pues en el estado de Guanajuato, los totales de contagios y de decesos tienden al alza y todavía no han aparecido las proyecciones con posibilidad de mejores condiciones. Este viernes los contagios llegaron a 18 mil 712, con mil 129 decesos.

Con base a los datos de cierre de semana, 642 casos positivos y 41 muertes en un sólo día, es posible que la próxima semana, por el ritmo que adquirió el coronavirus en el estado, haya 20 mil de enfermos y sus efectos fatales, con presión al servicio en los hospitales. Por ello, los gobiernos y los pobladores deberán trabajar como nunca a fin de romper las cadenas de contagios, pues el sector salud estatal tiene 2 mil 400 infectados entre médicos y enfermas, con 18 decesos. Las disposiciones deberán respetarse sin los relajamientos habituales.

La emergencia requiere un cambio del método para que gane el orden. Los referentes de la posible salida del problema no penden de justificaciones, sino de resultados; el subsecretario Hugo López-Gatell, hacedor de la política pública contra la COIVID-19, señaló que no se trata de hacer política sino de salvar vidas; aunque su jefe Andrés Manuel López Obrador, dijo que el propio doctor le aseguró que no necesita cubre bocas si mantiene la sana distancia.

De la Valija. Caminito de la escuela

Padres de familia lanzan la alerta: la contratista Adelina Mata Matehuala a instancias de la subdelegada de la Secretaría del Bienestar en el noroeste del estado y “servidora de la nación” Arisbeth García Monjarás, inició trabajos en la escuela preescolar “Gabriela Mistral” en San José Iturbide, sin contar con autorización sobre la factibilidad de la obra por parte del INIFEG y seguramente ni municipal, aunque siendo la administración local de Morena bien se pudo dar vía libre.

La subdelegada, por cierto, ha sido tenazmente buscada por nuestros compañeros de Correo para que presente sus argumentos sobre lo que apunta a ser una gran acto de corrupción, pero se hace ojo de hormiga, olvidando que la prédica del líder de la 4T es: “no mentir, no robar y no traicionar”… al pueblo.

Mariana Aymerich Ordoñez

Dice la máxima legal que a declaración de parte, relevo de pruebas. Luego de la cancelación de la mayor fiesta cultural de México por las dificultades que representa la pandemia de COVID-19, la autoridad cultural de la nación y los organizadores del evento, dadas las ambigüedades mostradas, no prepararon un Plan B sólido ante lo que se les venía y la carta mostrada sobre el evento virtual que harán por 5 días muestra improvisación, desdén y hasta recrea la sospecha de su uso con fines propagandísticos de la Cuarta Transformación.

Mariana Aymerich Ordoñez, directora del Festival Internacional Cervantino (FIC), no ha explicado con absoluta claridad cómo fue que ante las claras evidencias desde mayo de que sería imposible realizar el FIC en Octubre, no formuló una salida alterna que no lastimara a tantos sectores inmiscuidos en su celebración. Y ahora ante la cancelación oficial del evento presencial, no presenta abiertamente que hay entre manos, habiendo tenido tanto tiempo para armar un festivalito multimedios, donde el plato fuerte serán conferencias, que se sospecha será con intelectuales afines al actual gobierno.

Tampoco queda claro el destino de los recursos, pues se afirma que habrá pagos a colaboradores del festival y que otros apoyos irán a Guanajuato Capital, sin siquiera estimaciones sobre montos o una ruta para re-etiquetar los recursos, si lo permite el Gobierno de México y su sui-géneris austeridad. Aymerichs Ordoñez, debe pasar del voluntarismo al peso de lo planeado.