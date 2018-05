1.-El tercer candidato…

La noche de antier, denuncia Juan José Velázquez, candidato independiente a la alcaldía de Acámbaro, que estuvo a punto de sufrir un atentado…

Refiere que, luego de un mitin, desde una camioneta blanca, vieja y sin placas, unos facinerosos lo amenazaron a él y a su equipo con unas pistolas.

Que luego los persiguieron pero lograron escapar, lo cual sugiere que probablemente sólo pretendían intimidarlos…

‘Juanjo’ dice tener ‘una idea’ de quién le mandó a los agresores, lo cual dará al Ministerio Público una invaluable línea de investigación.

Según los indicios, este ataque tendría una motivación distinta a la del secuestro que sufrió el alcalde independiente a la alcaldía de Apaseo el Grande, Víctor Manuel Rico, así como a la que resultó en el asesinato del candidato a alcalde de Apaseo el Alto por Morena, José Remedios Aguirre…

Una variedad de motivos que aún se puede ampliar y que, a un mes de que terminen las campañas, el periodo más intenso, plantea enormes desafíos a las autoridades para proteger a los candidatos.

Por lo pronto, informa Mauricio Guzmán, presidente del IEEG, ya van ocho candidatos a alcalde y uno a diputado los que han solicitado protección.

2.-Ese paseo de Churipitzeo…

Fue como clavar una estaca en el pecho del vampiro…

Justo en el que ha sido enclave panista, Churipitzeo, el candidato del PRI a alcalde de Pénjamo, Javier Pérez, antier presentó como su más reciente adquisición a Martha Valle, quien fue aclamada.

Apenas unas horas después de que ella rechazara la invitación del candidato del PAN, Juan José García, a incorporarse a su campaña.

Ella es esteticista y realiza diversas acciones de solidaridad social. Por eso tiene un bien labrado prestigio, en general, aunque éste es más acusado entre la clase media acomodada.

Hace poco renunció a ser candidata a regidora por el PVEM, luego de que el líder de este partido, Javier Jiménez, la bajara a la mala del lugar 2° al 4° en la planilla de Juan Carlos Medina. No está de más decir que el líder municipal se reservó para él la 1ª regiduría.

Así, mientras la intentona de reelección de Juan José García naufraga, se fortalece la campaña de Javier Pérez, con miras de triunfo.

También se ha robustecido la campaña de Juan José Balver, el candidato de Morena, luego de reorganizar su equipo.

La final sería entre los priistas Pérez y Balver, mandando al panista García al tercer lugar…

3.-Ánimo, ánimo…

En el mismo escenario que una semana atrás, el Infórum de Irapuato, a José Antonio Meade le fue mejor con Nueva Alianza, NA, que con el PRI.

Esta vez no hubo necesidad de retirar sillas, pues hubo más gente que con los priistas. Aunque NA la movilizó de Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro, siempre se apreció una mejor organización.

NA cubrió bien el expediente para no evidenciar debilidad estatal. Al acto de Irapuato lo denominó “Diálogo nacional con mujeres aliancistas”.

Meade quiso hacer olvidar las encuestas, que reiteradamente lo dan hundido en el tercer lugar y recurrió a una arenga que comprometió, y acaso sonrojó, a Bertha Solórzano, la candidata a gobernadora de NA.

Preguntó: “¿Estamos listos para que en Guanajuato Bertha sea gobernadora? ¿Y estamos listos para que en el país yo mero sea presidente?…”.

Una exhortación que no parece que vaya a alcanzar para una cosa ni para la otra…

Al que ahora le queda la presión, aunque esté peleado con el PRI en Guanajuato, es al PVEM, que tiene que organizarle un acto de apoyo a su candidato Meade…

4.-La evasión de Gerardo

La presentación que tenía programada para la mañana de ayer en la Universidad de Guanajuato, Gerardo Sánchez García la suspendió abruptamente.

En su agenda de ayer, no figuraba ningún otro acto a las 10 de la mañana. Sólo una visita al mercado “Barahona” de Salamanca, al mediodía, la cual podría haber hecho cualquier otro día.

La pasarela universitaria la iniciaron la candidata de NA Bertha Solórzano y el “verde” Felipe Camarena, con escasa suerte. Por el poco público, los trasladaron del Auditorio General al Salón del Consejo.

Las siguientes comparecencias programadas son la de Ricardo Sheffield, para el martes, y la de Diego Sinhué Rodríguez para el jueves.

No es necesario recordar que el público universitario es de los más críticos, y que los candidatos, además, tienen el reto de motivar una buena asistencia.

Por lo pronto, el candidato priista no reprogramó su visita a la UG…

Mauricio Guzmán Yáñez

Ante una incivilidad creciente en las campañas electorales, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEEG, promueve la firma de “pactos de civilidad” entre candidatos, sin que su presidente demuestre especial entusiasmo.

Tampoco los demás consejeros, Indira Rodríguez, Luis Miguel Rionda, Sandra Prieto, Beatriz Tovar y Antonio Ortiz, excepto Santiago López.

Todos, empero, inercialmente, impulsan esos pactos ante la falta de algo mejor, nuevo y diferente. Porque esta figura de los pactos es viejísima y… demostradamente inoperante.

Ahora mismo, no parece que vaya a servir de mucho en varios municipios, en los que ha habido más de un candidato que se ha negado a firmar. A nivel estatal, Morena ha rechazado firmar. He ahí una gran debilidad.

Pero no es la única. Estos pactos promueven la observancia de 13 puntos, entre otros: no usar recursos públicos en las campañas; no aprovecharse de los programas sociales; no caer en descalificaciones; respetar los resultados electorales…

Es decir, todos esos puntos son reiterativos de lo que ya previene la Ley.

Pretender que los contendientes los respeten por condicionamiento moral viene a ser un síntoma de debilidad del órgano electoral.

Porque tiene las atribuciones para hacerlos valer, como árbitro que es, y sancionar a los infractores. Es inquietante que “invite” al cumplimiento de la Ley en vez de hacerla valer.