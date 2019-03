1.-Voluntarioso

‘Le vamos a ganar la partida a los criminales’, prometió el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, en la presentación de su ‘Programa de Gobierno 2018-2024’. Eso vino a constituir el mayor compromiso de su gobierno…

La promesa hecha siempre se le recordará, para bien, pero sobre todo para mal…

Hubo un cierto refresco retórico, y ya no todo fue ‘pasar de la manufactura a la mentefactura’, una muletilla que, sin embargo, no dejó de proferir.

Sorprendió con los ‘Hoteles de engorda’. Contra lo que algunos pensaron, se refería a un programa de granjas porcícolas.

Habló de un ‘Teatro de las Decisiones’, según, para fortalecer la cooperación internacional.

Se comprometió con una meta sexenal de inversión de cinco mil millones de dólares y la creación de 280 mil empleos…

Anunció su inminente viaje a Europa para traerse la ‘Feria de Hannover’, la cual tendría prácticamente amarrada. Se realizaría en octubre, a la par del FIC…

Habló de una ‘universidad virtual’, cuatro centros regionales para la gestión integral de residuos, la escuela ‘Grandeza Guanajuato’ para formar deportistas de alto rendimiento…

Insistió en que AMLO le dé la concesión de la autopista Silao-San Miguel de Allende, que se construiría como APP, con fondos del ISSEG.

Acompañado por el ‘Todo Guanajuato’, subrayó la imagen de intrepidez que quiere proyectar. Tiene enormes retos para demostrarla.

2.-Tragedias

Ayer falleció el segundo de los jóvenes que rentaron una casa en Tepetapa para el ultimo ‘puente’, con lo cual aumentó la presión sobre el alcalde de ‘Cuévano’, Alejandro Navarro, para que regularice esta situación.

De poco van a servir recursos, que son evasivos, como el ‘módulo de regularización’ que instaló el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado, para que los renteros se registren voluntariamente…

Hace falta la decisión de la autoridad para inspeccionar, levantar un padrón de arrendatarios, obligarlos a observar condiciones de seguridad y sancionarlos si no cumplen.

En el caso de Tepetapa, todo lo agrava la impunidad que al parecer prevalece.

A pesar de los dos fallecidos, la Fiscalía General no da pista de si ha realizado la investigación del caso para identificar al dueño de la casa y fincarle las responsabilidades que le correspondan.

3.-Su brazo a torcer…

Sin que el gobierno estatal le haya concedido los 150 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, FSPE, la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, firmó el convenio del Mando Único luego de un desgastante jaloneo.

Tuvo que allanarse, tanto para estar en condiciones de poder recibir los recursos del Fortaseg como para poder contar con el apoyo de los efectivos de las FSPE aunque no estén bajo su mando sino del secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.

Se vio obligada a apechugar, además, con el despido de Amadeo Valladares, su encargado de la Coordinación de Seguridad, por no contar con los exámenes de Control y Confianza.

También fracasó en su consigna de lograr que el PAN-Gobierno reconociera el ruinoso estado en que le dejó la Seguridad, y en general la administración, Antonio Arredondo.

Reinstalada en los actos oficiales, no le quedó más que decir: lo que siempre he querido no es pleito sino coordinación…

4.-PRI, ese cajón de sastre…

Mientras en la serie de ‘Netflix’ sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio se recorre la hipótesis, creída por muchos, de que lo habrían eliminado sus propios correligionarios, Fernando Moreno Peña se inventó la más descabellada de sus hipótesis…

El exgobernador de Colima y exdelegado del CEN del PRI en Guanajuato fue con sus paisanos, público cautivo, a decir que ese asesinato tuvo que ver ‘con un proyecto gringo, un proyecto donde el petróleo cuenta’.

Si con eso quería descargar de responsabilidad a los priistas no hizo más que remarcarla…

Moreno anda de delegado regional en Baja California, donde habrá elecciones generales, y, para variar, lo acusan de lo mismo que en Guanajuato: promover candidatos a modo, pues ahí es donde lucra. Por eso, ya renunciaron cinco de los candidatos a diputados electos internamente…

En 2015, la militancia guanajuatense exigió a César Camacho, entonces líder nacional del PRI, que quitara a Moreno de delegado regional. Lo acusaban de cobrar, junto con Santiago García y Sergio Marcelino Bravo, $3.5 millones por unas encuestas para elegir candidatos que nunca nadie vio.

En 2016, Enrique Ochoa lo nombró delegado estatal…y tuvo que retirarle el nombramiento por la oposición de la militancia.

Luego mandó a Graciela Ortiz, después a Enrique Martini, a Andrés Fernández…como preludio de la peor derrota priista.

Antares Vázquez Alatorre

Dentro de la lógica partidista, se comprende, sin que se justifique, que esta senadora defienda al gobierno de su partido, Morena. Pero no que lo haga como los viejos priistas, hasta la ignominia.

Ayer lo hizo, a propósito de la desaparición del programa de estancias infantiles que tenía subrogadas la Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar.

Esa decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticada ampliamente y se le combate en los tribunales y en el territorio de la Opinión Pública.

Todo ello dentro del marco democrático, en ejercicio de garantías legales.

Por eso es abusivo que partidice el litigio, descalificando a quienes se sienten afectados y han solicitado Amparo bajo la ‘acusación’ de estar ‘vinculados al PAN’.

En varios casos esa relación existe, e incluso públicamente este partido ha ofrecido apoyo legal a los quejosos. Pero eso no los descalifica.

Tampoco a los que eventualmente estén ligados al PRI, cuyos dirigentes exigen al gobernador el destino de dinero público para salvar a las estancias infantiles.

Han decidido transitar las vías legales, y saben, como también debiera saberlo Antares, que la resolución de las autoridades les puede ser negativa y si fuera el caso tendrán que asumirla.

Ociosamente, la senadora envenena el debate público. Lo hace irresponsablemente, por motivos sectarios, de manera absolutamente predemocrática.