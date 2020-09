1.- En contra del hacinamiento

Hace un año el mandatario estatal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, prometió a los celayenses que de los recursos que se obtendrían del empréstito de 5 mil 350 millones de pesos, más de 300 millones serían para erigir un nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso) y mil millones más para la construcción del nuevo Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE). Este martes, luego de inaugurar el Puente Fundación, hecho en tiempo récord, el gobernador aseguró que el Cereso ofrecido, se construiría “fuera de la mancha urbana” de Celaya.

Lo sobresaliente es que el gobierno estatal mejoró la proyección de las dos edificaciones. La propuesta original para el Cereso se superó con creces. El gobernador Rodríguez Vallejo informó que la inversión sería de 4 mil 500 millones y podría alcanzar los 5 mil, pues se pretende que sea el más moderno del país. Ante la sobrepoblación de 9 de 10 de los Ceresos estatales, la respuesta sería una forma de encarar la cuestión, pero faltaría el análisis de la aplicación del Sistema Penal Acusatorio.

Además de la posibilidad de resolver la necesidad que tiene el Sistema Penal de Guanajuato para superar el “hacinamiento” de la población de internos para cumplir con la norma, tiene cuatro años para atender el problema que amenaza con la violación de derechos humanos y la serie de conflictos inherentes. Sobre el INFOSE, ante su secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca y alcaldesa, Elvira Paniagua, reiteró que mantendrá la inversión.

2.- Pata de palo

La administración del rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, ha ido de tumbo en tumbo en cuanto al respeto a los derechos humanos y hasta laborales de quienes forman la Colmena, algo que resulta vergonzoso si se asume que la máxima casa de estudios estatal debiera ser ejemplo sobre el respeto a los valores humanos más elevados y las leyes, permeando en todos los campus de la institución bajo el liderazgo de la Rectoría General.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) a cargo de Raúl Montero de Alba, envió cuatro recomendaciones a Guerrero Agripino en torno al expediente 197/19-B, tras haber acreditado el ombudsperson que en la UG se discriminó y despidió hace varios meses a quien era Secretario Académico de la División de Ciencias de la Vida (DICIVA) en el Campus Irapuato-Salamanca, luego de que sufrió accidente vascular, que a la postre no le dejó secuelas neurológicas ni estado de invalidez.

La investigación deparó que los superiores del citado funcionario, aprovechándose de su condición, lo removieron del cargo y violentaron sus derechos laborales más elementales, la normatividad universitaria y con ello sus derechos humanos. Sobresale entre las recomendaciones de la PDHEG al rector Luis Felipe Guerrero Agripino, instruya a la División elaborar un programa por el derecho a la igualdad y la no discriminación, pues, en lo que ya se hace cotidiano, en la casa de las ideas no hay una cultura firme en el respeto a estos derechos.

3.- Agenda tricolor

El queretano Mauricio Ortiz Proal, seguramente debe tener en sus manos una detallada tarjeta informativa del estado que guarda el priismo guanajuatense, a donde su amigo y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lo envió como nuevo delegado, función eliminada a Ruth Tiscareño, quien se queda con las tareas de presidenta del Comité Directivo Estatal, en un momento donde se sabe de una diáspora silente de militantes que se consideran así mismos apetecibles para Morena, empezando por el hombre de los pantalones bien puestos, Gerardo Sánchez García y varios de sus excolaboradores.

El ruido, por cierto, no permite valorar con suficiencia la tarea de su Grupo Parlamentario en el Congreso Local. Este miércoles, el coordinador tricolor José Huerta Aboytes y sus compañeros presentarán su agenda legislativa; va por tres apartados para el último año de la Legislatura: limitación al poder público; normas para apoyar el desarrollo del campo; y, reformas en materia de salud que obliguen a la existencia de más y mejores programas de prevención de enfermedades, entre otros.

De la Valija. ¿Cómo… el PAN en Simapag?

Ora sí que movieron las aguas en Cuévano. Aprovechando las fiestas patrias y siguiendo la primitiva línea de la conspiración, el coordinador de los regidores del PAN en el cabildo de Guanajuato, Carlos Chávez Valdez, decidió que ya era hora de volver al Consejo Directivo del organismo operador del agua municipal, Simapag, donde también tiene hueso -consejero con licencia-, del cual quiere la presidencia o que esa grilla le sirva para “conseguir” candidatura para otro cargo de elección.

Carlos Chávez no anda tan perdido, pues controlar el Sistema de Agua y Alcantarillado le representaría al PAN el control “desmedido” para las elecciones. Sin embargo, la mayoría de los consejeros no están de acuerdo con entregar en “charola de plata” la instancia. En el intento de armar la especie de golpe de mano contra el presidente del Simapag, Juan Sebastián Ávila, hubo dos sesiones el 18 de septiembre: en la mañana, en el domicilio de la consejera Elisa Jaime Rangel; por la tarde en un restaurant; mismo fin, Chávez quiere.

Amén del “rechazo” de que el panismo controle el organismo, existe un mar de fondo, en especial la relación nacional hecha para que la Presa de la Tranquilidad se active; nuevo presidente y panista, sería reiniciar.

Carlos Zamarripa Aguirre

No se puede soslayar que son “muchas” las actividades que debe atender el Fiscal General del Estado, pero la autoridad no puede -en el ejercicio de la función pública- discriminar a quiénes quiere escuchar y quiénes pueden esperarlo sin obtener una atención mínima. Dejar de escuchar a los representantes de ocho colectivos y padres de familia de personas desaparecidas marca al titular de la instancia autónoma.

Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal y antes procurador general de justicia estatal, con experiencia en el puesto y acostumbrado a las presiones por las demandas de la sociedad, harta de tanta impunidad, no es la primera ocasión le tira la plancha a ciudadanos con quienes acuerda una cita, ahora fueron los buscadores de personas, que lo esperaron para la reunión “vía remota”; antes, los universitarios a fin de que atendiera de la violencia sexual en la UG.

A la resolución de los problemas no se puede arribar si la parte demandante no presenta a la Fiscalía sus necesidades; y el funcionario no escucha a la ciudadanía. Zamarripa Aguirre, tendrá que poner oídos porque también hay varias jovencitas que salieron de sus domicilios y no han vuelto, puede ver esa cuestión en las alertas.