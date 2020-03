1.- La clave en las detecciones

La interrogante al momento entre la Federación y los estados es la estrategia para enfrentar en el acceso a la segunda etapa, contagio comunitario, del coronavirus COVID-19: aplicar las pruebas de detección a quienes presentaron síntomas tras viajar o a población abierta. El gobierno federal optó por lo primero y ganó la crítica de especialistas; los gobiernos locales, con Jalisco a la cabeza, aplicarán pruebas de forma general; consideran que es más efectiva la detección y permitiría a las personas tamizadas trabajar.

El conflicto suscitó porque la Organización Mundial de la Salud señaló que México entró en la fase de transmisión comunitaria, dado que ya no hay solamente casos importados por personas que viajaron. Aun así, el gobierno federal considera que aún no deben aplicarse masivamente los programas para este momento.

Tomando la iniciativa, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con base a la experiencia internacional, optó por la detección masiva con 20 mil pruebas en población abierta. El gobierno federal sólo había aplicado 278 pruebas al 10 de marzo, de acuerdo con el indicador Coronavirus Disease (COVID-19) – Statistics and Research; de Our World in Data, la más baja del planeta.

Se espera la decisión de Guanajuato sobre el mecanismo que empleará para atender la propagación de la enfermedad. Es probable, por las capacidades que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo confiesa que tiene el sistema de salud estatal, aplique pruebas masivas de detección. Así, la Alianza Centro Bajío Occidente: Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato, se reunirá para presentar un frente común para contener los contagios del COVID-19 en la región.

Estaba previsto que el avance del coronavirus se aceleraría en los últimos días de marzo. Empieza a reflejarse en la numeraria nacional: 4 decesos, 367 casos confirmados, 826 sospechosos, 865 negativos. En Guanajuato había 7 casos confirmados, 57 sospechosos y 109 descartados, datos que no se habían movido, en al menos 28 horas, en el portal de la SSG.

2.- Erige dique ante peticiones de apoyo

A las peticiones del sector privado para que el gobierno federal emitiera medidas económicas emergentes para superar la coyuntura económica provocada por la crisis mundial de los mercados, la caída de los precios del petróleo y la devaluación de la moneda mexicana que llegó a 25.54 por dólar este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no habrá condonaciones de impuestos u otros mecanismos para apoyar a las empresas.

Esta respuesta se reflejó en una nueva caída de la Bolsa Mexicana de Valores y molestia del sector productivo; además incrementó el factor de incertidumbre en las inversiones cuando López Obrador anunció que cancelaba la cervecera en Mexicali, Baja California, donde se estaban invirtiendo mil 400 millones de dólares.

Se espera que los empresarios de Guanajuato no sólo opinen de la adversidad y carencia de apoyos oficiales, sino que presenten estudios del impacto en la planta productiva, sobre todo las afectaciones a la clase trabajadora. La industria automotriz, con sus principales plantas, ha garantizado el salario completo a sus obreros durante la cuarentena.

El gobernador Sinhue Rodríguez anunció -podría ser esta semana- la entrega de un plan de emergencia económica que conlleve apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, base de la vida económica del estado, generando la mayor parte de los empleos.

3.- Cereso Mil, jefe y custodios

La clasificación de alta seguridad que tiene el Cereso Mil de Valle de Santiago dista mucho de la atención que les otorga a sus custodios la Dirección General del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Alvar Cabeza de Vaca; pues en los últimos 13 meses la delincuencia ha asesinado en cuatro ataques a 9 de ellos y a un jefe de seguridad penitenciaria.

En febrero de 2019 fue ejecutado su jefe de seguridad, Edgardo González Sandoval, mientras estaba en Guanajuato Capital; más tarde, en septiembre, fueron asesinados 5 custodios al salir del penal en la carretera a Pueblo Nuevo. Al terminar 2019, otros dos custodios fueron liquidados en Noria de Mosqueda, también saliendo del Cereso.

Casi de la misma manera, que, en los otros ataques a los custodios, este lunes emboscaron a cuatro de ellos, muriendo dos en el lugar, resultado heridos los otros. El total de ejecutados ofrece una serie de evidencias para saber del alto riesgo de la actividad laboral del personal, el cual no ha recibido los apoyos por ello; no sólo como custodios, sino también como funcionarios que deben tener seguridad especial por la peligrosidad de la gente recluida en la cárcel de alta seguridad.

De la Valija.- El cielo por asalto

El regidor albiazul no se anduvo con medias tintas, quiere declarar el estado de emergencia en San Francisco del Rincón. Mientras la Federación y el gobierno estatal toman decisiones a cuenta gotas para evitar las medidas radicales y lograr los apoyos de la sociedad, el émulo de Vicente Fox tiene prisa para resolver la crisis del COVID-19, de golpe a porrazo en su terruño, aunque esté alejado de lo que viene haciendo su gobernador.

El pastor de los regidores del PAN en San Pancho, Antonio Navarro Padilla, exigió al Ayuntamiento establecer las medidas estrictas a fin de evitar los contagios, pues ya hay dos francorrinconenses bajo sospecha. El problema para el municipio es de dónde sacar lo necesario para la reversión del orden municipal. Sólo falta que exija el toque de queda y que la población acepte marchar al paso que indique el cuerpo edilicio.

Ma. Beatriz Hernández Cruz

La presidenta logró superar el gran escollo que representa poner al frente de las fuerzas de seguridad pública municipal a la persona que considera de confianza para la construcción de la futura tranquilidad de los salmantinos. Ma. Beatriz Hernández Cruz, alcaldesa de Salamanca, consideró que José Eufemio Sánchez Suárez, que estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Pública en los últimos meses, cubrió una serie de objetivos, tras lo que ya era necesario dar otro paso en la búsqueda del vínculo entre los tres órdenes de gobierno, con cobijo del Ejercito Mexicano. Ante la necesidad, Hernández Cruz, dejó al frente de la instancia policial a un militar de carrera como encargado de despacho, Mauricio García Torres, quien se venía desempeñando como director de la Academia de Policía salmantina. Ahora, en calidad de comandante, conducirá a los jóvenes que formó y los posicionará para atender a la población. La primera edil de Salamanca va conformando un nuevo equipo en la Dirección de Seguridad Pública, para dejar atrás el Mando Único y retomar sus facultades constitucionales para proteger a la población.