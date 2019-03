1.- Incidencias de la planeación

Esta mañana es la presentación del Programa de Gobierno del sexenio. Es por mandato de la Ley de Planeación, pero al gobernador le sirve para vender la idea de que lo hacen los ciudadanos, no los burócratas…

Diego Sinuhe Rodríguez dice que hubo una participación sin precedentes, por medio de encuestas, foros e internet… Pero no que siempre estuvo mediada y procesada por la gente del Iplaneg, que preside Eduardo Sojo y dirige Enrique Ayala.

Más allá de lo que opinen los ciudadanos, el Programa debe contemplar objetivos, estrategias y metas del Ejecutivo que sirvan para cumplir con las del ‘Plan Estatal de Desarrollo 2040’.

Y según la Ley referida el Programa de Gobierno lo deben elaborar entidades y dependencias del Ejecutivo…

Al tomar posesión, Diego presentó ‘Cinco Ejes de Gobierno’, luego un decálogo de Seguridad y otro de Medio Ambiente… así que por planes no paramos. Hasta podríamos sufrir una sobredosis de planeación.

Este Programa fue el último encargo para Enrique Ayala, quien sería sustituido por Juan Pablo Luna Mercado, el extitular de la PAOT.

Como entró en conflicto con varios miembros del Gabinete, su situación se volvió insostenible. No lo corrieron por la protección de Juan Carlos Romero Hicks.

Para completar el tiempo que le falta para jubilarse lo reubicarán. Según una versión en la subsecretaría de Finanzas, pero según otra lo regresarían al espacio que le creó Romero como jefe de asesores del gobernador…

2.-Las sabandijas de Yeidckol

Con la inercia a su favor, Morena confía en ampliar su poder en las elecciones de 2021, y muchos renegados y tránsfugas de otros partidos esperan aprovecharse de la ocasión.

Un caldero de pasiones, por ejemplo, es Irapuato. Destaca la puja por la candidatura a alcalde.

Aspira Javier Chico Goerne, cuyo último puesto con el PAN fue el de la dirección del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado y hoy es subprocurador Jurídico de la Profeco, con Ricardo Sheffield.

Pero también quiere el expriista David Muñoz. Él fue regidor en la administración pasada.

Se dice que podrían empezar por pelear la presidencia del Comité Municipal de Morena, y el que la gane se quedaría con la candidatura a alcalde.

Las diputaciones locales tienen una multitud de ambiciosos. Uno de ellos, el tristemente célebre Alejandro Badía, el expanista que protegió hasta la ignominia el exalcalde Sixto Zetina.

También quiere José Aguirre, el expriista, empresario hotelero y porcicultor que hoy es suplente de Miguel Ángel Chico en la diputación federal.

La ‘cola’ se extiende con otros expanistas, como los hermanos Quintana Martínez, uno de los cuales, Jesús, está ligado al ramo educativo. Hasta se menciona a Marcelino D’ Mota, el defenestrado director del Imjuvi…

3.-Sicom y la desesperanza

Sólo por cumplir, desde la perspectiva burocrática, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, Sicom, Tarcisio Rodríguez, fue a Celaya el viernes…

Un gesto que acabó siendo ocioso y hasta ofensivo para los constructores convocados…

Porque Tarcisio les presentó un ‘Programa de Infraestructura 2019’… sin obras.

Les dijo que para 2019 no hay en ese Programa una sola obra pública para Celaya. Solo dos millones para el estudio del puente sobre la avenida Irrigación…

Conspiran para la mayor reducción presupuestal en Obra Pública de la que se tenga memoria la decisión del gobierno estatal de invertir más en seguridad y la nula aportación del gobierno federal…

La contracción es brutal, de 11 mil millones de pesos que se tuvieron el año pasado a sólo tres mil que se tienen para 2019.

La tenue esperanza estaría en la deuda que contraería el gobernador… o en lo que caiga de la mesa del gobierno federal.

4.-El duro debut de Samuel

“No al alcalde”, fue la primera postura clara y tajante del nuevo secretario de Seguridad de ‘Cuévano’, Samuel Ugalde.

Ayer, dijo que él será el vocero de los asuntos de Seguridad y ya no más Alejandro Navarro…

Acaso porque sólo salía a justificar a su antecesor, José Luis Santos Nápoles, aunque sumara un fracaso tras otro, según vino a demostrarlo su fulminante despido…

Samuel comprobó de inmediato que su reto es enorme, con el asesinato de un taxista en Pueblito de Rocha.

También con el lamentable deceso de una de las estudiantes que sufrieron fatal incidente de una casa alquilada en Tepetapa.

Dice que los dueños de estas casas deben ayudar a la prevención… Pero ya debiera asumir que si no ejerce su autoridad eso no va a ocurrir.

Juan Antonio Acosta Cano

Al político santacrucense le toca presidir al Congreso Local en un primer tramo, la sexta parte de lo que durará la LXIV Legislatura, en el que se pone en evidencia un rendimiento relativamente bajo, pero, sobre todo, un déficit de autonomía.

Así lo reveló un ejercicio reciente, el de la Glosa del Primer Informe del Gobierno, que se mostró como algo políticamente intrascendente y poco favorecedor al talante autónomo del Congreso.

La revisión panorámica de los primeros seis meses de la Legislatura confirma esa impresión.

La numeralia dice que se llevan 112 iniciativas, tanto de los Grupos Parlamentarios como del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez. Que 62 de ellas han llegado al Pleno y 50 siguen estancadas en las comisiones…

Los diputados han sesionado 21 veces, 19 de manera ordinaria y dos de forma solemne.

El gobernador sigue siendo el ‘gran legislador’. Ha presentado once iniciativas, siete de las cuales han sido aprobadas.

En su mayoría, las comisiones se reúnen poco. Sólo tres de ellas lo han hecho en más de diez ocasiones, y varias no han generado un solo dictamen…

Los diputados no parecen hacerse cargo de que son otros los tiempos y de que hay un juicio público que puede llegar a ser muy crudo con ellos. Tanto si no producen como si no muestran independencia.

Sobre todo luego de que se aumentaron el sueldo a $195 mil mensuales, uno de los más altos del país.