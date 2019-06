1.-Contaminación y cáncer…

Por sus graves implicaciones, la denuncia que hizo el viernes el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, sobre los posibles efectos de la contaminación que genera la refinería de Pemex en Salamanca merece ser documentada rigurosamente en bien de la salud pública.

Estaríamos apenas a tiempo para que se afine el plan de rehabilitación de la refinería, la cual presuntamente empezará en agosto.

Para desmentir a la secretaría de Energía, Rocío Nahle, quien había dicho que la refinería de Pemex no contaminaba, Diego declaró: ‘…hay un caso de jóvenes en Salamanca que tienen cáncer de próstata y están muy jóvenes, tienen 17 años’.

Ayer corrigió, pero solo en cuanto a la ubicación del cáncer, en los testículos y no en la próstata.

No se refirió a algún estudio para sustentar su dicho sino…a un comentario: ‘Sí, me habían platicado dos jóvenes que me recibieron en las colonias que habían tenido cáncer…’. Y remitió al secretario de Salud…

Sin embargo, Daniel Díaz hizo acrobacias verbales para no desmentirlo, pero no respaldó su teoría: ‘Donde hay que trabajar también son en los factores que son multifactoriales, no solamente es el medio ambiente, que sí es muy importante…’.

Por segunda ocasión, la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández declaró que solicitará al gobernador, al secretario de Salud y a la Federación una reunión para revisar el caso de los jóvenes con cáncer, de los cuales dice no tener noticia…

De los efectos de la contaminación de la refinería se ha dicho mucho, pero no se han realizado investigaciones, o al menos no se han hecho públicas.

Es oportunidad para soportar científicamente el impacto de la contaminación como insumo básico para instrumentar el nuevo ‘Plan Salamanca, pero con dientes’…

2.-Omisiones culpables

La alcaldesa de Xichú, María Guadalupe Ramírez, escogió el peor de los caminos para eludir responsabilidades en lo de la explotación ilegal de la ‘Bocamina El Cristo’: reconocer que no gobierna.

Para ello, se dice ‘respetuosa’ de lo que hagan los ejidatarios, aunque sea una explotación ilegal, y deja el problema en manos de un lejano gobierno federal…

Acepta que tolera más ilegalidades, pues: ‘La responsabilidad es propiamente de la empresa’.

Falta saber por qué intereses lo hace. Porque estos daños afectan la Reserva de la Biósfera, a la cual pertenece su municipio, y ella debiera ser la primera interesada en protegerla.

El peor indicio de su desapego es que vio ir y venir mineros y camiones repletos de mineral antes que la denuncia pública obligara a los explotadores a cesar sus actividades…

3.-El Jardín maldito…

A los muchos defectos de la obra de remodelación del Jardín de San Felipe se agrega uno que trajo la lluvia…

Por los grandes topes que se hicieron frente a la iglesia se encharca el agua al grado de meterse a los comercios…

De los últimos defectos, destacó la caída, por el viento, de los barandales de piedra.

Por eso una parte del Cabildo se oponía a que el Municipio recibiera la obra; sin embargo, y sin avisar, el alcalde, Eduardo Maldonado la recibió. A cambio, ‘Construcciones y Proyectos San Gabriel’ se comprometió a hacer algunos arreglos.

Pero ya está visto que los parches no bastan. Aunque al titular de la Sicom, Tarcisio Rodríguez, le tocó solo recibir la obra, él y Maldonado tendrían que ser más rigurosos pues la obra costó $14 millones…

4.-Priistas, cada quien su cruz…

En versión espejo, los aspirantes a la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano tienen sus correspondientes en Yulma Rocha y Alejandro Arias para la dirigencia estatal.

Estos se subieron al carro que consideran ganador, por ser el ‘oficial’, y agarraron puesto para la campaña interna.

Buscan revivir, pues ambos quedaron hundidos después de la derrota de Yulma en su afán de convertirse en alcaldesa de Irapuato.

Alguna vez, con escasa convicción, Yulma dijo que aspiraba a presidir el PRI en Guanajuato. Ahora haría pareja con Arias…

Del otro lado están los que cifran sus esperanzas en Ulises Ruiz por llevar como candidata a secretaria general a la salmantina Coral Valencia, del MT.

Y aunque Celeste Gómez, la lideresa provisional del PRI, es del MT, le toca administrar los restos del ‘gerardismo’ por lo que apoyará a quien apoye el excandidato a gobernador.

El posible apoyo de Gerardo Sánchez sería para Ivonne Ortega, quien, al igual que él, es de la CNC…

Cautivo de sus usos y costumbres, el PRI dejaría la dirigencia estatal al grupo que gane la dirigencia nacional.

Helio Bastien Partida

Por la naturaleza de la denuncia del regidor independiente de San Miguel de Allende, pareciera que enfrenta no a un colectivo de ciudadanos sino a un grupo de presión de otra naturaleza.

Ayer dijo que seguirá en su función edilicia, ‘pese a las amenazas, críticas y difamaciones que han realizado en mi contra’.

Llegó a la regiduría como parte de la planilla independiente de ‘Somos’, la cual postuló como candidato a la alcaldía a Mario Arturo Hernández.

Ahora éste le censura el modo en que ejerce la representación. Consecuencia de ello, con otros integrantes de ‘Somos’ le exigen abandone la regiduría.

Las exigencias han sido, si no violentas cuando menos desmedidas, pues dice: ‘no aceptaré amenazas o represiones’. Y agrega: ‘…jamás vulneraré nada por los intereses de otros’.

En función de lo que defiende, Bastien tendría que ser más explícito en su denuncia, toda vez que está apelando al tribunal de la opinión pública.

Porque lo que refleja, lamentablemente, es lo que mismo que ocurre en los partidos.

Un aspecto muy grave, pues se esperaba que las candidaturas independientes contribuyeran a oxigenar la mafiosa atmósfera política que generan los partidos.

Bastien no puede ser obligado a renunciar por nadie, porque es representante popular, no de un grupo.

Y es de esperar que no lo haga, para salvar, al menos, un poco del impulso ético que lo llevó a esa aventura…