1.- Resentimiento a Guanajuato

Acostumbrado a no tener a la Ley como su referente de acción, sería bueno que su equipo más cercano le explicara a Andrés Manuel López Obrador que, como jefe del Estado Mexicano es el primer obligado en suministrar la seguridad pública, función primordial del Estado consignada en el 21 constitucional y a cargo de la Federación, entidades federativas y municipios, de acuerdo con sus competencias.

Con una silvestre interpretación de la historia económica, usando al estado de Guanajuato como objeto de su embate ideológico contra el “neoliberalismo”, para vincular al crecimiento industrial y la creación de empleos con la violencia, logra un peligroso reduccionismo sobre la comprensión de los factores que han lastimado a los guanajuatenses en los últimos años con inseguridad, violencia e impunidad.

Las causas, por las que los guanajuatenses no puedan vivir sin cuidado (sine cura, seguridad en latín), encabezando la lista de homicidios dolosos en el país, en realidad son la suma de incapacidades desde el Estado, donde cada orden de gobierno no ha cumplido con sus obligaciones, ni se hacen responsables los políticos por ello. Es válido cuestionar por qué el crecimiento no corresponde al desarrollo social, pero usar el dolor de un pueblo con su tierra ensangrentada, para atacar una doctrina económica, no resulta honesto.

Se dice que el presidente acumula un particular resentimiento hacia Guanajuato, por condiciones políticas personales, pero de la que no son culpables los guanajuatenses. A más de un año de que asumió el poder, la ola de asesinatos sigue en aumento en todo el país, la economía se derrumba, la salud entra en crisis y la vista sigue en el pasado.

2.-La adaptación a los cambios

Conscientes de que la denuncia pública es un instrumento primordial en la consolidación de una instancia ciudadanizada en la gobernanza, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, decidió que su desempeño no deberá de ser obnubilado en la cuarentena. Darán seguimiento a las cuestiones de interés público.

Crearán una especie de comisión de la verdad para seguir la cuestión de las empresas fantasmas que facturaron más 190 millones de pesos durante la administración pública estatal en el trienio pasado.

El asunto exhibido por el Servicio de Administración Tributaria como una “irregularidad” durante el mandato de Miguel Márquez tendrá una comisión ciudadana que presentará, en mesas de trabajo ante la sociedad civil, los materiales del caso; la pretensión no es legitimar ni juzgar a los involucrado, sino formar opinión documentada, dijo Fernando Revilla Guerrero, presidente de la CPC, al agregar que se seguirá un asunto que presuntamente es un hecho de corrupción.

El comité de participación, en otra ocasión, pidió al gobierno estatal y municipios mostrar en un portal particular cómo utilizan los recursos en la contingencia, pero los entes obligados no han dado la respuesta positiva. A los Poderes locales se les presenta la ocasión de potenciar la transparencia y tomar las medidas preventivas porque la crisis no los libera de cumplir la Norma.

3.-Endurecer las medidas

La tendencia marca la alta probabilidad de que este jueves el COVID-19 haya cobrado ya más de 1,000 vidas en México. Anoche, la estadística había acumulado información sobre 970 muertos y 10 mil 544 contagiados en el país. Desde que entró en vigor la Fase 3 de la epidemia, se produjeron en un lapso de 48 horas un total de 250 muertes. Se acelera el paso hacia la cuesta.

En Guanajuato también crece la enfermedad, al acumularse 215 enfermos por el coronavirus, 350 más en investigación y ya tenerse 12 muertos, con 89 casos de transmisión comunitaria, contagio que crece velozmente también.

El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos tienen la potestad de determinar cómo actuar para enfrentar la pandemia, según estipuló la Federación al entrar la Fase 3. Urge la contención usando todos los medios legales al alcance. El secretario de Salud estatal, Daniel Alberto Díaz Martínez, debe presionar lo suficiente para que se cumpla la sana distancia y la inmovilidad social.

En San Miguel Allende, el alcalde Luis Alberto Villarreal García ha dado un paso más al frente, al ordenar la clausura de oficinas de Banco Azteca donde de manera reiterada se arriesgaba la salud de clientes y trabajadores. Inclusive el BBV también tuvo que ser cerrado. Medida que ganó el apoyo popular ante el desacato.

De la Valija.- La torta de oro

En Salamanca, la cuarentena ha provocado la reacción del comercio en pequeño, reacio a comprender la gravedad que representa el COVID-19, a pesar de ser un municipio con focos de contagio amplio y decesos. El movimiento de los comerciantes contra el cierre de negocios -se comenta- ha permitido que manos oficiosas busquen dinamitar las tareas preventivas de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz.

Se cita que Ricardo Rivera Ruiz, coordinador de Centro Seguro, tiene nexos familiares con el exalcalde panista Justino Arriaga Silva, y buscaría aprovechar políticamente los reclamos al gobierno salmantino. La sospecha recae en que Rivera Ruiz demanda apoyos para un negocio que había cerrado antes de la emergencia sanitaria, que le llegó con torta bajo el brazo.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Durante la emergencia del “Contexto III”, el gobernador arribó a una coyuntura: transitar por la lucha estéril de pocos resultados, alegrando los conflictos incluida la animadversión, o vigorizar la entidad asumiendo el liderazgo con la conciencia de que Guanajuato está en la posibilidad de fortalecer sus estructuras con nueva concepción del quehacer gubernamental

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, panista y titular del Ejecutivo de un estado con el clúster automotriz más importante, además de otros ramos de la producción, fuertes; cuenta con lo básico para conseguir en la crisis impuesta por la cuarentena por el COVID-19 una autonomía “envidiable”, porque el decreto presidencial para la Fase III permite a los gobernadores manejar muchos aspectos. En ese ámbito solamente se requiere la capacidad de líder para coordinar los poderes, incluso municipios.

El rejón impuesto por el residente de Palacio Nacional al gobierno estatal por la inseguridad, apoyado en el referente de la dimensión que desconoce, bien visto, presenta vertientes que podría con sana malevolencia aprovechar Rodríguez Vallejo para su plan anticrisis, como tirar el lastre y delinear el nuevo plan de seguridad pública, procuración y administración de justicia con base en su fuerza económica y social. Es importante que el gobernador reflexione tomando en cuenta la alianza Centro-Bajío-Occidente y aprovechar el trabajo grupal para articular un frente estatal y regional. A quién dan pan que llore, pues.