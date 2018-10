1.-Salamanca, la indefensa

Ante el SOS de la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, casi de manera inmediata llegaron elementos de la Secretaría de Marina, quienes ayer patrullaban en la ciudad.

El auxilio emergente es indispensable por la inexistencia de la Policía municipal y el fracaso del Mando Único, MU.

La historia detrás refiere que el exalcalde, Antonio Arredondo, incumplió su compromiso de reconstitución de la Policía contraído cuando llegó el MU.

Una de las causas de ello es que la Academia de Policía no formó a ningún elemento, a pesar de lo cual quien era su director, Víctor Hugo Rueda Olmos, siguió cobrando…

No sólo eso. El PAN lo tuvo de dirigente municipal interino mientras Justino Arriaga andaba en campaña…

También lo premió con una regiduría. Hoy, irónicamente, preside la Comisión de Seguridad. Con estos elementos, la alcaldesa tiene para renegociar con el PAN y promover su sustitución.

Para redondear la tragedia, el coordinador de Seguridad, Amadeo Valladares, denuncia que no funciona el sistema de emergencias 911…

No sólo por una tecnología anacrónica, también porque el personal a cargo tampoco funciona. Son panistas a los que sólo se les dio una chamba para incluirlos en la nómina…

2.-Crujidos en Irapuato

Ayer, ante la visita del líder entrante del PAN, Román Cifuentes, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, mantuvo su batida contra el líder municipal, Alejandro Sánchez… pero no le funcionó.

Las diferencias entre Ortiz y Sánchez se recrudecieron por el nombramiento del coordinador de los regidores del PAN, el cual es facultad del líder partidista.

A pesar de ello, Ortiz nombró a Jaime Morales Viveros. Humberto Andrade, líder panista saliente, no se atrevió a oponerse…

Por su pleito contra Sánchez, Ortiz insistió en que se debe dar por desaparecida la dirigencia municipal y nombrarse una Delegación, a lo cual conminó a Cifuentes…a través de los medios.

También reiteró su demanda de un depuración de los ‘panistas desleales’…

A pesar de todos los pesares, Ortiz fue a la reunión de Cifuentes con Sánchez y el resto del Comité Municipal.

Le dijeron que tenía que ir para demostrar que es ‘institucional’…

3.- Más ‘dobleteos’…

Ahora es en Ocampo donde se denuncia a un funcionario ‘dobleteador’. Un caso más grave que el de San Felipe, pues se trata del secretario del Ayuntamiento, un puesto que exige 24 horas, siete días…

Se trata de Gelasio Virgen, a quien ciudadanos denuncian sigue dando clases en la escuela de la colonia ‘San Juan Bosco’.

En redes sociales señalan que se va antes de las 14:00 hrs., e incluso con fotografías muestran que usa el vehículo oficial.

La anómala situación denunciada debe ser atendida con prontitud por la alcaldesa, María Guadalupe Rodríguez Martínez…

Al menos para no verse con los dedos en la puerta, como el alcalde sanfelipense, Eduardo Maldonado, quien reconoce que la regidora Sonia Cristina Uriegas y la directora de Educación, Zulema Salazar, ‘dobletean’…pero que ya solicitaron licencia…aunque en la SEG se las han retrasado.

4.-Un ‘Quijote’ tricolor

Mañana andará en Guanajuato el único aspirante visible a la presidencia nacional del PRI, una vez que cumpla su encomienda Claudia Ruiz Massieu, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz…

De fracasar, Ulises formará su propio partido. Empezará por la integración de la Asociación Política Nacional ‘Alternativa’.

Eso, según sus seguidores, priistas que coinciden con él en el desencanto.

Ruiz ha culpado de la debacle electoral del PRI al presidente Enrique Peña Nieto, al candidato frustrado, José Antonio Meade, y al exlíder nacional, Enrique Ochoa.

Desde esa postura, ha llamado a refundar al partido…

Ulises tiene un pasado, cuando menos polémico. Se le acusó de convertirse en gobernador mediante un fraude electoral, y profesores de la Sección 22 del SNTE lo acusan de la muerte de unos 20 integrantes de la ‘Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca’ que mandó reprimir en 2006 y aún lo persiguen…

El patrocinador de Ulises en Guanajuato es Jaime Martínez Tapia, líder del Movimiento Territorial, quien con gran admiración lo llama ‘El Quijote de la democracia priista’.

Se entiende que si se va del PRI se irá con él…

POSDATA

Reaparición milagrosa. -No fue el exalcalde de Villagrán, Antonio Acosta, sino su exsecretaria particular, Gabriela Gómez, quien salió a desmentir la especie de que se había llevado los símbolos patrios que estaban en la oficina del alcalde. Esto, según la denuncia del alcalde Juan Lara. Dice que están en reparación y que los entregarán la próxima semana. La cuestión es por qué no lo habían reportado así…

Héctor Salgado Banda

Signo de los tiempos, ayer el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, recomendó a los gobiernos municipales austeridad en la definición de su presupuesto…

También cautela, tanto por la desaceleración de la economía mundial, combinada con la baja por ingresos petroleros y la incógnita sobre las decisiones que tomará el próximo gobierno federal.

Una de ellas la anticipó el titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso, Joel Arredondo.

Se trata de la desaparición del Ramo 23, mediante el cual se repartían algunos recursos federales a los estados. También les recomendó no incrementar sus presupuestos más del cuatro por ciento.

Esto, en el marco del primero de los varios encuentros que habrá entre diputados y gobiernos municipales para que éstos puedan diseñar mejor sus leyes de ingresos y egresos.

Los diputados adelantaron sus propias recomendaciones. Lorena Alfaro les recomienda fundamentar sus propuestas con estudios.

Alejandra Gutiérrez les señaló la exigencia ciudadana para que sean eficientes y eficaces. Jesús Oviedo reiteró el apoyo del Congreso, para más capacitaciones y para superar el subejercicio de mil 300 millones de pesos.

Salgado habló ayer de la salud financiera del gobierno estatal…

Así, la parte a fortalecer son los municipios, que además enfrentan en muchos casos una herencia de mala situación financiera.