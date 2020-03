1.- La IP por respuestas emergentes

Las organizaciones del sector privado han elevado la voz para que los tres órdenes de gobierno ofrezcan respuestas para que la economía resulte lo menos afectada y no se cierren empresas, se pierdan empleos y se empobrezca a la población ante la crisis sanitaria actual.

De acuerdo con la Coparmex de León, que preside Alberto Ruenes Escoto, de no existir una política de incentivos fiscales y económicos, tomando en cuenta los gastos de producción, distribución y expendio, habría riesgo de una parálisis en la economía de Guanajuato. Se informa que el organismo y otros entes trabajan con las autoridades para encontrar un punto de coincidencia, pues la Federación ha determinado que los impuestos no podrán modificarse.

En el estado, quienes integran la economía informal, hasta las firmas más prestigiadas, demandan apoyos especiales para evitar deterioros económicos irreversibles y trabajan en los escenarios futuros, o sea, con más enfermos y durante la etapa de recuperación de la entidad.

2.- Se articulan proyectos contra COVID-19

En la antesala de la segunda etapa de la epidemia de COVID-19 fue instalado el Consejo de Salubridad General (CSG) de manera permanente para detonar políticas y acciones que deberá implementar la Secretaría de Salud federal, que asume desde ahora el control de las decisiones sobre la atención a la que ya declaró como “enfermedad grave de atención prioritaria”.

El CSG que encabeza el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, ordenó a los gobiernos de estados y a todas las instancias públicas a presentar sus planes de reconversión hospitalaria y de expansión inmediata de la capacidad, para garantizar la atención oportuna de los casos de COVID-19 que ameriten hospitalización. La instalación se realizó cuando en México ya había dos contagiados muertos, 164 casos confirmados, 448 sospechosos y 921 negativos. Es menester citar que, a partir ahora, las decisiones del Consejo involucran a instituciones públicas y privadas.

Antes, los estados tenían que atender a la población con su infraestructura e insumos, ahora será más unificado el trabajo, con lo cual se espera desde información oportuna que no se había conseguido, hasta las actividades de mayor envergadura para romper la cadena de contagios y atender a los enfermos.

El CSG tiene al momento, la información científica reciente de los países más afectados por la enfermedad sobre los grupos más vulnerables que han sido atacados por el coronavirus, lo cual garantiza que se empezará a caminar sobre mejores bases.

3.- Congreso del Estado ante la crisis

La soberanía del estado de Guanajuato podría pasar desapercibida y sin hacer valer su papel durante la crisis provocada por el coronavirus COVID-19, porque se ha limitado en los momentos clave a una serie de actividades alejadas de las necesidades de los guanajuatenses, cuando más se les requiere. La reunión con la Secretaría de Salud no sólo fue a destiempo, como lo saben las ocho representaciones parlamentarias, el diálogo no tuvo la idea de reforzar la actividad sanitaria.

En la sesión de este jueves, con lo máximo que contribuyeron los legisladores locales fue a hacer dos exhortos, uno al Ejecutivo federal y otro al Legislativo de la Unión para la instalación del Consejo General de Salubridad y otro para el otorgamiento de estímulos fiscales para la pequeña y mediana empresa ante la crisis, respectivamente. Debido a la falta de resultados de los exhortos a la Federación, entre los conocedores del tema, se murmuró que las llamadas a misa del “Padre Pistolas” son más efectivas que las dos llamadas de los diputados.

No cabe en esta ocasión la prédica de que bastante ayuda el que no estorba; aquí, los diputados tienen las más altas responsabilidades, al definir el destino de los recursos públicos como de fiscalizarlos. No pueden hacerse a un lado ni seguir en una dinámica de grilla para hacer notar que alguno no trabaja, mientras otros sí. Tienen la oportunidad histórica de trabajar con el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, para revisar a detalle lo que se necesita para enfrentar de la mejor manera al COVID-19, sin lastimar a los guanajuatenses, en especial, a los pobres.

De la Valija. La hora de la Fiscalía

Nuevamente al auditor superior del estado, Javier Pérez Salazar se le hizo bolas el engrudo en el caso del presunto desvío de recursos por 30 millones de pesos en la Secretaría de Turismo y la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, pues hasta que le vieron las manos presentó dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Hizo algo similar con un caso de hostigamiento sexual y laboral contra una de sus trabajadoras de parte de uno de sus subordinados.

El caso que ahora ocupa, es parte de lo hecho por la pareja integrada por Fernando Olivera Rocha, que manejó Turismo y hoy secretario del ramo en Tamaulipas (gobierno panista) y Enrique Avilés Pérez, que controló Comunicación Social. Ambos integraron la legión extranjera en el sexenio de Miguel Márquez Márquez, resultado de un convenio con la excandidata a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota. Nadie quiere meter las manos por los dos ex funcionarios de 3M y, por el contrario, se exige que instancias, de los órdenes federal y estatal, tomen cartas en el asunto para que se haga justicia.

Libia Dennise García Muñoz Ledo

Al fin se hizo la razón. La diputación del partido conservador PAN decidió hacer “distanciamiento sano” del titular de la Fiscalía General del Estado para avanzar en materia legislativa. Luego de varios meses de que una propuesta del fiscal se convirtió en obstáculo epistemológico de la iniciativa de Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Guanajuato, la mayoría albiazul decidió superarlo.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local, se encargó de señalar que el concepto de “Persona no Localizada” quedaría eliminada en la nueva norma, para que solamente impere la “Persona Desaparecida”. Esto último, fue la petición de los familiares y organizaciones de derechos humanos que pugnan por los desaparecidos.

Con las dos definiciones en la ley se dejaba que la autoridad procuradora de justicia pudiera interpretarla a su manera, en consecuencia, al eliminar la propuesta del fiscal, de “persona no localizada”, se estaría actuando de una manera más directa, como vienen insistiendo muchos especialistas en el tema. Esta respuesta debiera de utilizarla más seguido el Grupo Legislativo del PAN para darle un poco de riqueza a la producción de leyes, que se ha sometido a los intereses del partido en el poder.