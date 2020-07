El interminable riesgo de la refinería

Por enésima vez los habitantes del municipio de Salamanca y sus alrededores han tenido que sufrir ante la emisión de gases contaminantes por fallas en la refinería Antonio M Amor de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual -sostiene el Gobierno de México- está inmersa en un proceso de reconfiguración que podría alargarse todo el sexenio, asegurándose que se invertiría en ella 2 mil millones de pesos en 2019 y otro tanto en 2020.

Tuvo que ser el gobierno municipal emanado de Morena, a cargo de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, el que tuvo que informar a la población de la contingencia ambiental para que se refugiaran en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas, ante lo que Pemex calificó como un descontrol operacional de la planta catalítica. El fallo fue visto por la población como nube amarilla, sin que Pemex alertara sobre el incidente, hasta que intervino la Presidencia Municipal.

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó públicamente que no alcanzará la autosuficiencia en materia de gasolinas, al menos hasta el 2023, luego de prometer que sería en la primera mitad de su sexenio cuando lograría la meta. No se sabe a ciencia cierta los avances de la reconfiguración en la refinería salmantina, pues tampoco hay transparencia en la paraestatal a cargo del agrónomo Octavio Romero Oropeza, entidad que cada día se hunde más y que en el caso de su refinería en Salamanca, genera más dudas sobre la pertinencia de su funcionamiento.

Tienen la palabra y el momento

A pesar de las circunstancias adversas en que viene peregrinando su administración debido a la inseguridad con un “rango del 15 al 20 por ciento de los homicidios dolosos del país, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, fue colocado en situación desconocida, que requiere de la investigación exhaustiva porque es una amenaza a su persona; pero, además de la respuesta precisa para no involucrarse en una lucha de los grupos delincuenciales por la plaza más importante, ciudad de León.

Así se templó el acero, refieren los combatientes de viejo cuño a los noveles ante situaciones nuevas para que salgan airosos; eso deberá de privar en el ánimo del mandatario estatal pues el anuncio por medio de una manta (narcomanta), para ponerle el dedo al personaje de la misión, verdad o falso, -ese posible favor- deberá pasar por trabajo de inteligencia para la interpretación. Diego Sinhue tiene gente de su grupo en León, el secretario Mario Bravo Arrona, quien pueda ayudar con C-4, y el secretario Alvar Cabeza de Vaca con el C5i.

Dos cuestiones pueden observarse para que en la entidad germine el quehacer sistémico en seguridad en Guanajuato: retorno del secretario de Seguridad de la CMDX, Omar García Harfuch, luego de un atentado, lo cual debe estudiarse a fin de evitar las sorpresas; y la respuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, luego del desfile de una fuerza de un cártel en video a lo que respondió: no va a declarar la guerra a nadie ni cambiar su estrategia. Respuesta de las asesorías que reconocieron al grupo sin darle la atención buscada. Diego, Alvar y el fiscal Carlos Zamarripa, tienen la palabra pero también su momento…

Regreso híbrido

La indefinición ya comienza a generar especulación y hasta molestia entre maestros y padres de familia respecto de la forma en que deberá desarrollarse el próximo ciclo lectivo en la educación básica, pues la pandemia no cede y el riesgo sobre la salud de los infantes en un posible regreso a aulas es elevado.

Al anunciarse por parte del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán la aplicación de un modelo “híbrido” para el ciclo escolar 2020-2021, cundió mayor confusión, pues no se ha ensayado, dejando una buena parte de la tarea al magisterio para resolverlo. El modelo atiende las clases a distancia y presenciales cuando haya semáforos verdes.

El retorno a clases será el 10 de agosto y en Guanajuato la titular de Educación, Yoloxóchitl Bustamante Díez, deberá dar luz, pronto, de la implementación del modelo, máxime cuando hay problemas de orden técnico y económico para que los escolapios se conecten con sus profesores.

Llega la espada flamígera

En el orden coloquial, se puede revelar que “tanta culpa tiene el que mata la vaca, como el que le jala la pata”. El refrán en la causa de los funcionarios de la Federación que se tomaron la libertad de subvertir el orden, metiendo mano para tener el dinero del programa “La Escuela es Nuestra”. La subdelegada de la Secretaría del Bienestar, Arisbeth García, es responsable de los hechos como su jefe, el superdelegado de los Programas Integrales de Desarrollo federales en Guanajuato, Mauricio Hernández, aunque ahora traten de devolver los recursos.

Los casos donde se “obligaron a las madres” a entregar los 150 mil pesos, no están debidamente contabilizados, pero son muchos. Y se encontraron en esa ruta al “alma caritativa” que ahora apoya a las afectadas para que se haga justicia; sí, el dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete, preocupado por sumar denuncias penales del caso, lleva 16 y quiere más. Sólo un detalle en la causa, Arisbeth y Mauricio, son sujetos obligados y deben informar y no pueden estarse echando culpas para no hablar; los dos son responsables.

Ricardo Ortiz Gutiérrez

Muchos de los gobernantes durante la pandemia todavía no conciben el lugar que deben ocupar para convencer a la ciudadanía a cumplir con las “disposiciones sanitarias” para enfrentar al COVID-19 y prefieren justificarse con la sobada salida de aplicación voluntaria. La Federación ofrece medidas pero es en el municipio donde “gana valor” al materializarse. Sin la aplicación severa de la norma, el resultado dista de lo deseado, los contagios crecen con los decesos.

Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato, frente a las cifras entregadas por la Secretaría de Salud estatal y las respuestas de la población ante las medidas sanitarias, decidió aplicar políticas públicas sobrias, hasta severas, porque La Fresera tiene el 10 por ciento de las defunciones estatales (102), 1,965 contagios y 436 sospechosos. Un escenario que por salud no le conviene a los irapuatenses, por la pérdida de vidas y tampoco políticamente.

Apear a los usuarios del servicio de transporte público porque no llevan puesto el cubre bocas para evitar más contagios, es la aplicación de un decreto estatal que establece el uso obligatorio de la mascarilla, aunque cambia en este caso el método. Suspender el servicio de transportes los fines de semana, es similar, pero requiere de aplicación sistemática para no afectar a los trabajadores y la participación de los empresarios a fin de evitar aglomeraciones en el centro que pudieran provocar los contagios.