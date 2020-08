Regreso a clases

Este lunes, más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes en el país iniciarán el año lectivo 2020-2021 en condiciones jamás vistas, por efectos de la pandemia de COVID-19, pues tendrán que tomar sus clases por televisión y otros medios, como la internet, sin actividades presenciales en aula y con una intervención magisterial mínima, aún en proceso de ajuste en este momento de educación a distancia.

Se anticipa el papel fundamental de los padres de familia, para quienes el sistema

educativo ha destinado el rol principal, pues deberán supervisar sus actividades y nexos con sus maestros, en un entorno donde ni siquiera han sido distribuidos en su totalidad los libros de texto gratuitos, como precisa el dirigente del Movimiento de Bases Magisteriales adherido a la CNTE, Vicente Díaz Quiñones, quien cita un faltante de entre 10 y 20 por ciento, además de advertir que hay rezago en la integración de la plantilla de profes, en virtud a que 10 mil maestros no se contrataron.

De los resultados durante este arranque del ejercicio en Guanajuato informará la secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante Díez, pues los ajustes deberán darse de inmediato para el debido aprovechamiento de los alumnos, que en un millón 300 mil regresarán a clases en preprimaria, primaria y secundaria. Valga como referente del momento el incremento de solicitudes de lugar en la educación pública para exalumnos de escuelas privadas y cierre, en León, de 19 de estos centros. La crisis la viven las familias.

Abren con aviso para reelección

La práctica política entra esta semana a una etapa crítica, desde la determinación de nomenclaturas hasta la realización de tareas por la sobrevivencia, incluidos los conflictos en la búsqueda de candidaturas a los cargos de elección. En el PRI, PRD, PVEM, entre otros, existe una lucha por la presentación del partido político con posibilidades de estar en la contienda electoral estatal; aunque los llamados “trabucos”, PAN y Morena, tampoco están tranquilos. El albiazul que ocupa la mayoría de cargos de elección sonó la campana para el inicio de hostilidades.

En un documento signado el fin de semana por el secretario general del Comité Estatal del partido conservador PAN, Eduardo López Mares, se hizo llegar a alcaldes e integrantes de Ayuntamientos y diputados locales, la convocatoria para que notifiquen por escrito de su intención de buscar reelegirse -elección consecutiva- por su partido o cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los postuló. El “plazo” para hacerlo, será del 1 al 7 de septiembre. Con esta excusa normativa el panismo marcará la agenda.

La salvedad para los funcionarios que todavía no quieren dejarse ver o creen aún no es tiempo, está considerado en la invitación regulada por el dirigente estatal, Román Cifuentes; es que si no avisan por escrito al CDE en su domicilio en León, se entenderá que no quieren reelegirse. Entre la cofradía conservadora cayó extraño pero los puso en alerta y se esperan reacciones. Hay, a pesar de la pandemia, hartos suspirantes de puestos.

La economía

Con varios frentes abiertos, este lunes sociedad y gobiernos, buscan revertir los daños dejados por la pandemia de COVID-19. No solamente el regreso a clases estará en el radar en Guanajuato, la asunción de actividades de orden económico, social y hasta político arranca este 24 de agosto, al permitirse la concentración de hasta 100 personas en sitios abiertos y cuidando las medidas preventivas. La reactivación busca el rescate económico.

La ciudad de Guanajuato y San Miguel de Allende reciben una bocanada de aire fresco al permitir la autoridad sanitaria la celebración de eventos públicos en este tenor. Múltiples proveedores festivos, culturales y deportivos podrán elevar la rentabilidad de sus actividades y ser un gancho más para el turismo social y de negocios.

En este entorno, no debe perderse el sentido de responsabilidad en las autoridades municipales. Septiembre inicia con los informes de gobierno y la tentación de actos masivos debe desterrarse, no hay condiciones. Por eso, mientras la sociedad ajusta en su reactivación, destaca la postura en la capital del alcalde Alejandro Navarro con informe limitado al Cabildo y celebración de una Noche Patria sólo con acto cívico en la Alhóndiga, sin público, mientras la gente podrá estar en restaurantes, en sana distancia.

De la Valija. Se vuelve un rasgo

Manifestaciones contra la policía en el estado se vienen reproduciendo, pues desde diversos niveles hay desatención; no existen los equipos de trabajo idóneos para el cuidado puntual de la gente. Ni se cuenta con organismos autónomos eficaces que velen por los derechos humanos. Debido a ello la policía “reprime o provoca” a quienes protestan contra la autoridad. En León, mujeres que pedían justicia para una joven que acusó a elementos de Seguridad Pública de “acoso sexual”, fueron golpeadas y 23 detenidas por “vandalizar”.

Antes, a la fuerza policial del estado también se le acusó de golpear a los familiares de desaparecidos, cuando pedían ser atendidas por las altas autoridades. En Cuerámaro, la población que se inconformó con el asesinato de cuatro jovencitas, pues la jueza municipal liberó al responsable, por excesos en sus manifestaciones y desaire oficial, fueron llevados a tribunales por terrorismo. Las marchas del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) transita sin desazones; donde se ha visto al exrector general de la UG, José Manuel Cabrera Sixto.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Este inicio de semana podría considerarse como un parteaguas en la vida nacional porque, en el gran marco en que nos agrupó la pandemia del siglo XXI, las circunstancias ofrecen una serie de retos, de forma diferenciada para las 32 entidades, aunque los asuntos sean los mismos. Guanajuato tiene problemas viejos a tratarse con criterios actualizados con sentido de futuro.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado que el mes próximo, septiembre, cumplirá la primera de tres partes de su sexenio, está parado ante una encrucijada: extender la estrategia que ya viene desarrollando o realizar los ajustes necesarios para sacar adelante los mandatos, a fin de resolver los problemas diversos incluso los nuevos.

La educación será la piedra de toque, amén de la economía con una serie de bemoles con los efectos en la sociedad – en las familias- y en la salud que se complejizará por la atención integral y los pendientes. Pero el reto más complejo estará centrado en la cuestión electoral con dura competencia. Los pasos de Diego Sinhue, serán claves para los guanajuatenses, competidores y los 46 ayuntamientos. Serán pautas.